Haïti – Actualité : Zapping politique…

Source HL/ HaïtiLibre

RAPPEL : Projection du documentaire « Sis Metrès Fanm » :

Ce jeudi 16 mars 2017, le Bureau National d’Ethnologie (BNE) invite le grand public au « Jeudi du film ethnographique » au cours de cette activité sera projeté le film documentaire « Sis Metrès Fanm » réalisé par Arnold Antonin. Cette projection, suivie d’un débat, se tiendra à la salle polyvalente du BNE à 3h00 p.m..

Une ONG américaine dénonce l’indécence en Haïti :

Mardi la « New England Human Right Organization » a dénoncé la montée de l’indécence et de l’immoralité en Haïti et demandé à l’État haïtien de poser des actions concrètes pour redresser la situation.

Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-20356-haiti-social-odette-roy-fombrun-lance-un-appel-contre-l-immoralite.html

http://www.haitilibre.com/article-20308-haiti-social-non-a-la-debauche-operation-reveil-de-la-population.html

Beaucoup d’argent dans le FNE :

Dans le cadre du Fonds National pour l’Éducation (FNE), du Programme de Scolarisation Universelle Gratuite et Obligatoire (PSUGO), les Recettes collectées du 15 juin 2011 au 9 mars 2017 s’élèvent à plus de 142 millions de dollars américains (142,263,932.38 $) américains, dont 14,199,634.15 de la Natcom, 123,104,125.12 de la Digicel et 4,960,173.11 de la Comcel. Ces montants ne comprennent pas la taxe de 1,50 dollars perçue par la Banque Centrale sur chaque transferts d’argent de la diaspora.

La présidence félicite le PM :

Suite à la ratification ce jeudi matin, de la Politique Générale du Premier Ministre http://www.haitilibre.com/article-20375-haiti-flash-l-enonce-de-politique-generale-est-accepte-par-le-senat.html , Lucien Jura, le Porte parole de la présidence à déclaré ………lire la suite sur haitilibre.com