Lancement de la 3e édition du « Prix du Jeune Journaliste en Haïti »

Source EJ/Radio Métropole

La 3e édition du concours de journalisme intitulé « Prix du jeune journaliste en Haïti » est lancée. Ce Prix destiné à la jeunesse a pour but de révéler et d’encourager de jeunes talents journalistiques s’exprimant en français tant par écrit que par oral. Il s’adresse à tous ceux qui produisent de l’information.

Le « Prix du jeune journaliste en Haïti » récompense deux catégories : presse écrite (presse en ligne incluse) et presse radiophonique. Il s’adresse à toutes personnes âgées de 20 à 35 ans résidant en Haïti et ayant déjà produit des œuvres journalistiques. Le thème retenu cette année est « Innovation et environnement ». De nombreuses récompenses sont prévues. Les candidatures féminines sont vivement encouragées.

Le règlement du concours est téléchargeable………lire la suite sur metropolehaiti.com