Les titres de l’actualité du jeudi 16 mars 2017 sur Radio Vision 2000

Le premier ministre Jack Guy Lafontant a fait part de son contentement suite à la ratification, jeudi matin, à l’aube, de son énoncé de politique générale par le Sénat. Il dit attendre l’invitation de la chambre des Députés pour pouvoir faire le même exercice.

L’Assemblée des Sénateurs a ratifié la déclaration de politique générale du 1er Ministre Jacques Guy Lafontant par 20 voix pour, 0 contre et 7 abstentions.

L’ex-président Jean Bertrand Aristide a boudé, ce Jeudi, une nouvelle invitation du juge d’instruction Jean Wilner Morin qui enquête sur le dossier de blanchiment des avoirs impliquant Jean Anthony Nazaire. Me Mario Joseph au cabinet duquel le mandat de comparution a été délivré avait adressé une correspondance au magistrat instructeur pour solliciter un report de l’audition, a indiqué un autre défenseur d’Aristide, Me Gervais Charles.

Maitre Charles évoque un contretemps, son collègue Mario Joseph n’étant pas en Haiti actuellement. Il informe que son client est prêt à répondre à toute nouvelle invitation du Juge. Jean Bertrand Aristide a été invité à titre de témoin dans cette affaire.

Le Comité national de lutte contre la traite des personnes (CNLTP) et le GARR dénoncent la libération des 12 présumés trafiquants impliqués dans la traite des personnes à Kaliko. Le Groupe d’appui aux rapatriés et réfugiés réclame l’application des articles 11 et 12 de la loi du 2 Juin 2014 régissant la traite des personnes.

Alors que les responsables du CNLTP organisaient une conférence de presse dans un hôtel de la capitale, deux responsables de l’Hôtel de plage, Kaliko, Samy Zuraik et Fritz Pairet, présents dans la salle, ont nié une nouvelle fois toute responsabilité dans cette affaire.

Les funérailles collectives des personnes tuées lors du drame survenu aux Gonaïves, très tôt, dimanche matin, seront chantées Samedi sur la place d’arme de la cité de l’Indépendance, selon un communiqué publié, hier, par la Mairie. 3 jours de deuil ont été également décrétés, aujourd’hui, Demain et Samedi dans la commune.