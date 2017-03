Astrologie du jour

BELIER

Amour

Vous aurez, sur le plan conjugal, l’occasion de concrétiser des projets anciens et de vous épanouir dans le sens de vos désirs, tout en conservant une certaine indépendance qui vous tient toujours à coeur. Toutefois, cette belle harmonie pourrait être quelque peu compromise à cause de vos coups de tête intempestifs. Célibataire, même si vous avez été jusqu’ici un célibataire endurci, l’idée du mariage et de la fondation d’un foyer vous séduira aujourd’hui. Après avoir hésité entre plusieurs personnes, vous allez avoir un choix spécifique en tête.

Argent

Des placements à long terme pourront être effectués avec profit aujourd’hui. Par contre, n’espérez pas réaliser de très bonnes opérations boursières. Vous devrez vous méfier des transactions hasardeuses.

Santé

Journée très faste sur le plan santé. Chacun de vos efforts pour adopter une bonne hygiène de vie sera récompensé. Vous pourrez assez rapidement obtenir une nette amélioration, qu’il s’agisse du sommeil, de votre dynamisme, de la nervosité ou du poids. De plus, Jupiter aidera ceux d’entre vous qui souffrent de malaises chroniques à trouver de nouvelles thérapies mieux adaptées à leur cas.

Travail

Les influences conjuguées de Jupiter et d’Uranus vous permettront de faire des étincelles dans votre travail. La chance sera à vos côtés, et une proposition intéressante peut se présenter.

Citation

La médisance est fille de l’amour-propre et de l’oisiveté (Voltaire).

Famille/foyer

En famille, les rapports seront bons. Vous accepterez le dialogue, ce qui permettra le rapprochement, et donnera aussi la possibilité de clarifier certains malentendus.

Vie sociale

Uranus vous rendra plus lucide et plus sélectif en matière amicale. Ainsi, si certaines de vos relations vous ont déçu ou ne correspondent plus à vos attentes dans ce domaine, vous les mettrez de côté, sans regret.

Nombre chance

619

Clin d’oeil

Adaptez-vous aux circonstances ; ne soyez pas vieux jeu ridiculement.

TAUREAU

Amour

Vivant en couple, vous allez vous rendre compte que la passion et la tendresse d’antan commenceront à s’effriter par usure. Pour les revigorer, rien de tel qu’une brève journée d’éloignement ; les retrouvailles auront toutes les chances d’être merveilleuses. Pour les célibataires, le moment s’annonce un peu délicat. Vous risquez de vous enthousiasmer pour découvrir un peu plus tard que, finalement, vous n’avez pas vraiment envie de sacrifier votre liberté pour aller plus avant dans cette relation.

Argent

Les influences astrales vont vous valoir une situation pécuniaire sans grande modification. Le changement pourra toutefois venir de vous : influencé par Neptune, vous vous montrerez sans doute beaucoup mieux organisé et plus prévoyant que d’habitude. Vous pourrez tout à coup rivaliser avec les meilleurs gestionnaires du Zodiaque. Ce n’est certes pas votre banquier qui va s’en plaindre !

Santé

Rassurez-vous, rien de significatif n’est à redouter côté santé. Mais avec cet aspect de Saturne, vos articulations risquent de vous faire souffrir, surtout si vous êtes avancé en âge. Quant au duo Soleil-Neptune, c’est davantage votre moral qu’il risque d’influencer : pas facile de réguler vos humeurs !

Travail

Vu cet aspect de Mars, vous devrez être en pleine possession de vos moyens physiques et intellectuels. Il vous sera donc possible, côté travail, de réussir tout ce que vous entreprendrez, à condition, bien entendu, de rester dans les limites de vos possibilités. Ne demandez pas la lune !

Citation

Le meilleur des hommes se réjouit du bonheur des autres (proverbe arabe).

Famille/foyer

Vos relations avec votre entourage familial auront la priorité. Vous vous efforcerez de créer autour de vous un climat chaleureux, détendu. Les ambiances de crise, les complications n’auront rien pour vous plaire.

Vie sociale

Cet aspect de la planète Mercure indique que vous aurez tout avantage à vous mettre en valeur et à ne pas vous laisser oublier. Vous vous attirerez ainsi des sympathies et des appuis qui vous feront réaliser des progrès notables dans plus d’un domaine.

Nombre chance

874

Clin d’oeil

Rien ne vous est dû a priori par la vie, souvenez-vous-en.

GEMEAUX

Amour

Non seulement aucune planète ne viendra perturber votre secteur vie à deux, mais encore vous aurez le soutien inconditionnel de la Lune. Si vos relations de couple ont connu un peu de tension, la Lune rétablira votre bonne entente et la consolidera. Si vous êtes libre, vous serez très sollicité, et vos succès flatteront votre ego. Toutefois, il y aura du coup de foudre dans l’air, et cette personne prendra une place importante dans votre vie.

Argent

Le Soleil en aspect tortueux pourra provoquer une déception, vous mettre face à des achats indispensables ou à une dette à rembourser plus vite que prévu. Mercure, quant à lui, risquera de provoquer des retards et des erreurs dans le domaine financier.

Santé

La planète Mercure formera un aspect positif, décuplant ainsi votre énergie et votre dynamisme. Que vous soyez en vacances ou au travail, vous jouirez d’une vitalité du tonnerre. Vous réussirez à bien tirer votre épingle du jeu et, finalement, à ne faire que ce qui vous plaît.

Travail

Sur le plan professionnel, vous pourrez mener votre barque comme vous l’entendez. Et vous parviendrez à développer votre situation en adoptant une attitude entreprenante et en refusant de garder les deux pieds dans le même sabot. Bref, il ne faudra surtout pas être timoré ou immobiliste. Sans quoi, vous le paierez cher bientôt.

Citation

L’enfer, c’est d’avoir perdu l’espoir (A.J. Cronin).

Famille/foyer

Il vous sera malaisé d’oublier vos ennuis extérieurs une fois en famille, et vous aurez plutôt tendance à faire la tête. Cependant, Mars s’évertuera à vous arranger les choses et, au moment où vos proches s’y attendront le moins, vous redeviendrez chaleureux et gai.

Vie sociale

Vous subirez les aspects difficiles du Soleil, surtout si vous êtes du troisième décan. Ce bombardement intensif vous permettra peut-être de prendre conscience d’une violence qui est en vous et que vous refoulez parce que vous avez peur d’être jugé, rejeté, critiqué. Vous découvrirez que par moments vous avez envie de tout casser, d’exprimer vos sentiments sans retenue ou vos émotions avec beaucoup d’intensité.

Nombre chance

244

Clin d’oeil

Pas de possessivité excessive envers ceux que vous aimez.

CANCER

Amour

Vénus plutôt mal aspecté n’exaltera ni le mariage conventionnel ni l’union stable. Beaucoup de natifs envisageront davantage un joyeux célibat que les servitudes de la vie familiale. Considérez tout de même les avantages non négligeables qu’apporte le soutien d’un compagnon (d’une compagne) solide. Célibataires, nombre d’entre vous opteront pour un engagement durable par les liens du mariage, bien qu’ils admettent volontiers que cette institution est déjà dépassée.

Argent

Cherchez à consolider vos positions durant cette journée, qui facilitera les placements durables et toute initiative dans l’immobilier. Vous serez bien avisé de renoncer à des projets d’un coût exorbitant ou pouvant absorber toutes vos ressources financières.

Santé

Pluton, qui préside toujours à votre secteur santé, pourrait vous valoir des petits problèmes de tension ou d’irritation cutanée. Mais rien de bien méchant, soyez sans crainte. Dans l’ensemble, vous serez plutôt du genre infatigable, levé tôt, couché tard, hyperactif. Bref, on aura du mal à vous suivre !

Travail

Tous les travailleurs du signe tireront de grandes satisfactions de leur activité. Journée très propice aux études, aux recherches, aux activités intellectuelles. Mais évitez de vous replier sur vous-même, de couper tout contact avec l’extérieur, de vous enfermer dans votre tour d’ivoire.

Citation

Mieux vaut bon appétit que bonne sauce (proverbe néerlandais).

Famille/foyer

Vos relations avec vos proches seront placées sous le signe de l’amour et de la tendresse. Parfait pour vous, qui êtes si attaché à votre tribu ! L’ambiance sous votre toit sera chaleureuse et détendue, et tous, petits et grands, seront heureux de vivre. Même vos relations avec vos frères et soeurs seront protégées.

Vie sociale

La journée risque d’être mouvementée, non à cause des circonstances extérieures, mais parce que, influencé malicieusement par Pluton, votre comportement manquera de logique. Il pourrait advenir des complications sociales ou amicales.

Nombre chance

481

Clin d’oeil

Pas d’enthousiasme béat, prêt à idéaliser la plus banale des aventures.

LION

Amour

Le présent mouvement céleste se traduira par un net allégement du climat dans votre vie conjugale. Il sera favorable à une meilleure entente avec votre conjoint ou partenaire. Toutes les tensions seront résolues, tous les malentendus seront dissipés. Célibataire, la solitude vous pèsera cruellement, et les aventures sans lendemain vous laisseront insatisfait. N’allez pas, pour autant, vous engager à la légère dans le seul but de ne plus être seul. Une rencontre importante se produira bientôt. Alors, prenez patience !

Argent

Avec cet aspect d’Uranus, vous chercherez à faire fructifier vos ressources. Seulement, les circonstances ne vous seront pas très favorables. Evitez les transactions à caractère spéculatif.

Santé

Avec ce curieux aspect de Neptune, n’abusez pas des excitants : vous n’en aurez vraiment pas besoin ! Evitez le café, le thé, l’alcool. Tâchez également de réduire votre consommation de viande rouge, de fromages très forts et très salés. En revanche, ne vous privez surtout pas de poissons maigres, grillés, en papillote ou cuits à la vapeur, et mangez beaucoup de salades.

Travail

Tout au long de cette journée, vous allez être obligé de vous surveiller de près. Si vous ne y prenez pas garde, en effet, vous vous montrerez craintif, peu entreprenant dans votre travail, et vous baisserez les bras face au premier obstacle. Attention ! Une telle attitude est encore plus dangereuse en cette période difficile, où la concurrence est féroce.

Citation

Quand on achète une maison, on regarde les poutres ; quand on prend une femme, il faut regarder la mère (proverbe chinois).

Famille/foyer

Après des récents désaccords familiaux, vos relations avec vos proches s’amélioreront nettement grâce à une ambiance astrale tonique. Toutefois, soyez encore sur vos gardes, et ne remettez pas sur le tapis une vieille querelle.

Vie sociale

Les influx de Saturne mettront sur votre chemin un sage. Ne manquez pas de profiter de sa bonne philosophie de vie. La rencontre pourrait vous ouvrir les portes sur un bonheur simple mais vrai.

Nombre chance

851

Clin d’oeil

Ne laissez pas votre imagination s’emballer.

VIERGE

Amour

Avec la Lune bien aspectée pour vous donner le ton, vous ne manquerez ni d’activités, ni de conversation. Pour la plupart d’entre vous, la vie de couple s’organisera essentiellement autour de questions familiales ou domestiques. Mais comme vous adorez vous occuper des autres, cela vous conviendra très bien. Célibataire, vous serez enclin à faire assaut de séduction et pencherez pour l’aventure agréable, le flirt aimable. De toute façon, la vie amoureuse sera gaie, légère, sans tensions ni drames. À aucun moment vous ne vous ennuierez.

Argent

Vous pourriez bénéficier d’un concours de circonstances particulièrement favorables sur le plan financier. Il pourra s’agir d’opportunités ou d’occasions vous aidant à envisager des placements boursiers ou des transactions très avantageuses.

Santé

Méfiez-vous des brusques changements de température, qui ne seront pas sans effet sur vous. Pensez donc à vous couvrir chaudement. Ce serait trop bête d’attraper la grippe ou une angine par simple négligence !

Travail

Dans votre métier, des projets d’envergure vous exciteront au plus haut point. Seulement, prenez soin d’évaluer avec précision les risques impliqués dans ces entreprises ; ne négligez pas leur aspect financier ; et puis, surtout, « laisse toujours une petite place à l’erreur » (proverbe chinois).

Citation

Le tact dans l’audace c’est de savoir jusqu’où on peut aller trop loin (Jean Cocteau).

Famille/foyer

Tout vous réussira sur le plan familial. Vous serez aimé, respecté, apprécié, dorloté par votre entourage et par tous les êtres qui vous sont chers.

Vie sociale

En raison des influences conjuguées de certaines planètes, votre imagination et vos talents artistiques seront décuplés et ne demanderont qu’à s’exprimer pleinement. Ce serait dommage de ne pas les exploiter. Ne dites pas d’emblée que vous n’êtes pas doué pour la création : « Nul ne sait ce qu’il peut faire avant d’avoir essayé » (Publilius Syrus).

Nombre chance

899

Clin d’oeil

Abordez les problèmes un à un, sans vous énerver ni vous décourager.

BALANCE

Amour

Célibataire, celui que vous aimez sera subjugué à la fois par votre gaieté et votre charme. Passez-lui tous ses caprices : c’est vous qui gagnerez en fin de compte ; les résultats pourraient même dépasser vos plus folles espérances. Avec cet environnement astral, ceux d’entre vous qui, vivant en couple, viennent de traverser une phase tendue, vont retrouver une meilleure complicité.

Argent

N’attendez pas pour tâcher de trouver des solutions à certains problèmes matériels préoccupants. Plus le temps passera, plus vous aurez de difficultés à les résoudre, d’autant plus que des frais inattendus pourraient grever votre budget. Efforcez-vous d’abord de convaincre votre famille qu’il est indispensable de limiter au maximum les dépenses superflues. Ce ne sera pas le plus facile, mais vous devriez vous montrer particulièrement persuasif.

Santé

Le Soleil et Jupiter, astres positifs, influençant le secteur santé, vous devriez vous sentir en bonne forme. Ceux d’entre vous qui souffrent d’une maladie chronique devraient chercher de nouvelles méthodes de soins : Jupiter étant la planète des médecins, il indiquera la possibilité de rencontrer un thérapeute qui saura vous aider et vous soulager. Si vous êtes en bonne santé, attention aux excès de table, toujours possibles quand Jupiter est en jeu.

Travail

Des imprévus sont à prévoir dans votre travail. Ne réagissez pas de façon intempestive. Montrez plus de doigté, sinon il en résultera des incidents préjudiciables à votre carrière. Sachez jeter du lest.

Citation

La victoire sur soi est la plus grande des victoires (Platon).

Famille/foyer

Nombreux sont les natifs du signe qui auront quelques raisons d’être mécontents de leur foyer : entre l’attitude parfois despotique des parents âgés, les difficultés concernant ceux-ci, et le caractère frondeur des enfants, ils auront fort à faire ! Ne dramatisez rien.

Vie sociale

Pensez à vous adapter aux métamorphoses qui ont lieu autour de vous, qu’il s’agisse de mentalités, des habitudes ou des techniques, afin d’être en accord harmonieux et profitable avec les mutations de la société.

Nombre chance

476

Clin d’oeil

Combattez le penchant de vous quereller bêtement pour des motifs parfaitement futiles.

SCORPION

Amour

Les mauvais influx lunaires perturberont votre vie amoureuse. En fait, vous ne supportez absolument pas la jalousie, que vous baptisez possessivité, et vous ne voudrez pas sacrifier un seul brin de votre indépendance pour ne plus la provoquer. Mais, avec le soutien de la planète Vénus, vous trouverez bien une bonne idée pour remettre vos amours dans le bleu.

Argent

Ce sera une journée de chance sur le plan financier, où votre savoir-faire et votre sens critique vous permettront d’agir d’une manière beaucoup plus avantageuse que d’habitude. Les finances seront plus solides et vous aurez un flair pour rentabiliser vos bénéfices. Toutefois, il ne faudra pas vous laisser aller, même si les choses vous paraissent plus faciles, car toute imprévoyance ou toute négligence pourraient encore vous coûter cher.

Santé

La présente configuration astrale, dominée par Saturne, vous incitera à éviter le gaspillage d’énergie. Ce bouillonnement de dynamisme qui vous habite en ce moment, vous saurez le canaliser pour en faire une arme redoutablement efficace.

Travail

Difficile journée professionnelle. Beaucoup d’entre vous seront pris dans le collimateur de la contestation, des luttes partisanes et des hostilités déclarées. Il faudra avant tout ne pas mélanger les histoires de coeur et le travail, sinon le torchon brûlera et votre fierté sera malmenée.

Citation

La nuit porte conseil (Ménandre).

Famille/foyer

Ceux d’entre vous qui ont connu dernièrement des difficultés familiales ou des problèmes liés à leur domicile vont voir les choses s’arranger. Cela dit, Saturne en aspect dysharmonique vous obligera à fournir quelques efforts pour maîtriser votre nervosité.

Vie sociale

Si vous êtes victime d’opinions défavorables ou de calomnies, ne cherchez pas à vous justifier à coup de mises au point, non seulement parce que cela ne servira à rien mais encore parce que le remède risque d’être pire que le mal. Vous pourriez vous consoler en pensant à ce vieux proverbe chinois : « Une tour se mesure à son ombre, et l’homme de mérite au nombre de ses envieux ».

Nombre chance

745

Clin d’oeil

Faites chaque chose en son temps, ni en avance, ni en retard.

SAGITTAIRE

Amour

Deux alliés de poids vont protéger la vie amoureuse des célibataires. Vénus vous rendra charmeur et dragueur, vous qui, le plus souvent, vous montrez un peu trop timide et réservé. Mars, de son côté, favorisera les rencontres et la passion : préparez-vous au coup de foudre ! La planète Vénus en bel aspect vous promet monts et merveilles dans le domaine conjugal. Toutes vos initiatives se révéleront bénéfiques tandis que l’extase sera au rendez-vous. Réalisez aujourd’hui vos souhaits les plus intimes et aidez votre partenaire à exprimer ses désirs.

Argent

Vous investirez peut-être dans une affaire qui ne sera pas immédiatement rentable. Quoi qu’il en soit, ne vous laissez pas rouler dans la farine par des gens plus téméraires ou plus machiavéliques que vous. Votre point fort, ce sera de tout prévoir. Vous serez très en verve, et toutes les professions où l’on doit argumenter et persuader seront favorisées.

Santé

Saturne vous rappellera qu’il est indispensable à votre bon équilibre, tant psychique qu’organique, que vous meniez une vie calme et régulière. Mangez à des heures fixes et surtout couchez-vous de bonne heure. Ne négligez pas l’exercice.

Travail

Pour la plupart d’entre vous, la journée sera sans histoire sur le plan professionnel. Mais quelques natifs du troisième décan risquent toutefois d’avoir à faire face à un problème résultant de choix ou d’actions passés. Si c’est votre cas, n’attendez pas pour le régler ; vous y parviendrez sans trop de mal.

Citation

La vie des morts consiste à survivre dans l’esprit des vivants (Cicéron).

Famille/foyer

Votre vie familiale va bénéficier de l’influence du Soleil et de Mars dans le secteur de la famille. Tous ceux d’entre vous qui ont des enfants vont les voir se montrer dynamiques et enthousiastes, et ce quel que soit leur âge. Avec vos parents, les rapports seront aussi très faciles ; la tendresse sera au rendez-vous.

Vie sociale

Certaines personnes vous en voudront à cause de votre franchise. Vous n’aimerez ni flatter vos amis ni dire des mensonges. Mais hélas, « les gens préfèrent souvent un compliment menteur à une critique sincère » (Plaute) !

Nombre chance

865

Clin d’oeil

N’accordez pas aveuglément votre confiance à une tierce personne sur le plan financier.

CAPRICORNE

Amour

Journée agréable sur le plan conjugal. L’impact de Mercure se fera sentir, s’efforçant d’aider certains d’entre vous à se lancer dans un projet ou une nouvelle activité en commun avec leur conjoint ou partenaire. Les jeunes célibataires apprécieront leur nouvelle idylle, souvent même la première, pleine de fraîcheur et de spontanéité. Les personnes séparées ou divorcées auront des chances de connaître un nouvel amour ; mais elles devront rapidement clarifier leurs intentions sous peine de se retrouver à nouveau seules.

Argent

Excellentes perspectives sur le plan matériel. Vous pourrez améliorer le confort et le bien-être de votre famille. Si vous êtes célibataire, vous ne vous priverez de rien ; vous ferez même quelques folies aux dépens de votre bourse.

Santé

Il est fort probable que vous n’utilisiez pas suffisamment l’énergie qui sommeille en vous. Cela pourrait se retourner contre vous, et se traduire par des maux de tête, des palpitations cardiaques ou simplement un peu de nervosité. Faites du sport ou de l’exercice pour vous défouler sainement.

Travail

Cet aspect de Pluton pourra se traduire par des difficultés dans votre travail, ou par des choix professionnels importants à faire. Heureusement, Saturne va vous aider à faire preuve de patience et de concentration. Vous pourrez donc affronter les aléas sans vous affoler et trouver la bonne solution.

Citation

Quand le poisson manque, l’écrevisse est un poisson (proverbe russe).

Famille/foyer

L’influence du Soleil vous vaudra une journée très agréable en famille. Si vous avez des enfants, vous ne pourrez que vous féliciter de leur évolution. Bonne entente en vue, également, avec vos parents. Tout ce qui touche à votre domicile sera aussi favorisé.

Vie sociale

Testez la sincérité de vos amis en leur demandant un service ou un petit prêt d’argent. Leur réaction vous fournira une indication claire et nette de leur valeur.

Nombre chance

108

Clin d’oeil

Ne vous laissez pas convaincre par les flatteurs.

VERSEAU

Amour

Vu cette position de Pluton dans votre ciel, attendez-vous à quelques remous dans votre vie conjugale. Mais vous réussirez à redresser la situation si vous apportez à votre conjoint ou partenaire la preuve que vous êtes tout à fait capable d’assumer vos responsabilités et d’honorer les promesses faites à son égard. Célibataire, l’ambiance astrale sera à très forte coloration vénusienne. Profitez-en pour soigner vos relations affectives et rabibocher ce qui n’allait plus de soi. Votre bonne volonté pourra faire des merveilles.

Argent

Avec cet aspect d’Uranus, attention sur le plan financier : vous ne serez pas vraiment menacé, mais si vous oubliez de faire vos comptes, vous risquez de vous embrouiller et d’avoir une mauvaise surprise.

Santé

Sous l’influence de Mercure en aspect tonique, longueurs de piscine, séances de yoga ou de méditation, balade oxygénante à la campagne… tout ce qui propice à la détente sera bienvenu pour rétablir, en douceur, l’équilibre de vos énergies.

Travail

Avec ces aspects astraux, à vous l’expansion professionnelle ! Certes, il vous faudra encore cultiver la patience au début et faire face à quelques retards et contretemps. Mais vous vous rattraperez amplement ensuite. Et alors votre progression sera fulgurante.

Citation

Quand on tient l’alouette, il faut la plumer (proverbe belge).

Famille/foyer

Vous aurez des relations harmonieuses avec ceux que vous aimez, vous efforçant de les comprendre et d’assumer leur bien-être. Il s’en dégagera un climat rassurant et gai, car ceux qui vous entourent n’auront pas le sentiment que vous leur glissez entre les doigts.

Vie sociale

Normalement, vos amis préférés font souvent partie de votre famille. Qu’ils soient vos oncles, vos beaux-parents ou vos cousins, cette fois, c’est en leur compagnie que vous pourrez passer vos meilleurs moments.

Nombre chance

316

Clin d’oeil

Ne vous enfermez pas dans des bouderies prolongées, surtout si c’est vous qui avez tort.

POISSONS

Amour

Le secteur amoureux sera soumis à des impacts célestes tendus. Ceux-ci pourront, une fois de plus, perturber votre vie conjugale. Si votre couple bat sérieusement de l’aile, vous aurez du mal à éviter des disputes. Les couples solides ne souffriront guère de ces impacts. Les solitaires, eux, risquent de se laisser avoir par un spécialiste de la séduction.

Argent

Vous ne bénéficierez pas d’une chance pure exceptionnelle. Les jeux de hasard ne semblent pas voués à vous faire accéder par miracle au statut de milliardaire ! Ne déboursez donc pas beaucoup pour tenter dame Fortune, contentez-vous d’une petite mise.

Santé

Uranus en aspect favorable vous rappellera qu’ « Il faut entretenir la vigueur du corps pour conserver celle de l’esprit » (Vauvenargues). Courir, marcher ou nager, le principal est de bouger et de vous muscler. Travail oblige, si vous êtes sédentaire, il est temps de remettre votre corps en marche. Mais en douceur, bien entendu !

Travail

L’impact négatif de Pluton provoquera des difficultés professionnelles liées à des choix passés. Mais rassurez-vous : cette influence délicate s’atténuera rapidement, et vous pourrez très vite respirer librement.

Citation

L’homme petit ne cherche pas la grandeur et ne donne que s’il a peur, comme l’âne récalcitrant qui ne marche droit que si on le frappe (proverbe arabe).

Famille/foyer

Au vu des excellents influx de Neptune, vous devrez pouvoir régler en douceur certains problèmes qui embrouillaient vos relations avec vos proches. Entamez des discussions dans le calme et la sérénité.

Vie sociale

La journée s’annonce assez réconfortante. L’ambiance astrale atténuera les tensions de toute nature, assurera quelques protections efficaces, diminuera les risques. Elle vous vaudra aussi des amitiés tendres et fidèles.

Nombre chance

516

Clin d’oeil

Prenez la vie du bon côté, refusez toute dramatisation.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com

visionsansfrontieres@radiovision2000haiti.net