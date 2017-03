Les titres de l’actualité du mardi 14 mars 2017 sur Radio Vision 2000

La présidence déplore l’avortement, lundi, de la séance de ratification de l’énoncé de politique générale du premier ministre Jacky Guy Lafontant, au Sénat de la République. Son porte-parole, Lucien Jura, a insisté sur la nécessité pour le pays d’avoir, au plus vite, un nouveau gouvernement afin de permettre au Président Jovenel Moise de matérialiser ses promesses de campagne.

La séance de ratification devrait être reprise ce mercredi, a fait savoir le président de la chambre haute, Youri Latortue, indiquant avoir reçu, en ce sens, une correspondance du premier ministre nommé.

Début, ce Mardi, de l’audition des dossiers de contestation au Bureau du contentieux électoral national. Cependant l’affaire opposant Abel Descolines à Rony Célestin n’a pu être entendue par la 3eme section du tribunal, les plaignants évoquant des relations de proximité entre l’un des Juges électoraux et l’avocat de l’une des parties.

L’ex-président Jean Bertrand Aristide est invité, ce Jeudi, au cabinet du Juge d’instruction Jean Wilner Morin dans le cadre de l’enquête concernant les accusations de blanchiment des avoirs qui pèsent sur Jean Anthony Nazaire, son ex-collaborateur. L’information est confirmée par une source proche du dossier. L’ex-chef d’Etat est invité à titre de témoin.

Jean Bertrand Aristide avait boudé une précédente invitation du magistrat instructeur le 31 Janvier dernier. Le Juge Morin allait, quelques jours plus tard, accorder une commission rogatoire à la DCPJ qui devait saisir le Bureau des affaires financières et économiques (BAFE) aux fins d’entendre le représentant national à vie de Fanmi Lavalas. Cette audition n’a pu jusqu’ici avoir lieu.

Célébration, ce Mardi, du 10eme anniversaire de la Fondation DIGICEL en Haiti. Au cours de ces 10 ans, elle a reconstruit et équipé plus de 170 écoles à travers tout le pays, selon la présidente de la Fondation Josefa Gauthier.