Ephéméride du Jour….., 14 Mars 1956 – Naissance de Gabriël Bien-Aimé, Homme politique haïtien

14 Mars 1956 Naissance de Gabriël Bien-Aimé, Homme politique haïtien

Ministre de l’Éducation Nationale (2006-2008)

EDUCATION

Education classique: Collège Dominique Savio de Pétion-Ville et Lycée Toussaint Louverture

CARRIÈRE

Ancien prêtre rédemptoriste engagé dans les Ti komite legliz (TKL).

Directeur général des Cultes au Ministère des Affaires Étrangères et des Cultes.

Fondateur de l’ONG Fondespoir.

Membre du Directoire de l’Organisation du Peuple en Lutte (OPL)

Ministre de l’Éducation Nationale du gouvernement Préval/Alexis, seconde édition (2006-2008).

Il décède le 15 mai 2010

——————————————————————————————————————————

Aujourd’hui, 14 Mars 2017

73ème jour de l’année, 11ème semaine de l’année

292jours avant la fin de l’année

JOURNEE INTERNATIONALE

Semaine nationale de lutte contre le cancer

Les associations qui luttent contre le cancer sont nombreuses, nous en avons choisi une dont la réputation de sérieux n’est plus à faire : La ligue nationale contre le cancer… et c’est d’ailleurs elle qui est l’organisatrice de cette semaine nationale qui se déroule du 14 au 22 mars 2016.

Les origines de la ligue et de la lutte

Le Dr Sonia Fabre assistante du Pr Hartmann de l’Hôtel Dieu est la première à envisager » une ligue pour la lutte scientifique et sociale contre le cancer » Le 14 mars 1918 Justin odart, Secrétaire d’Etat fonde la Ligue Franco-Anglo-Américaine Contre le Cancer « . Elle est déclarée le 6 avril 1918 et le 23 janvier 1919, autorisée à faire appel à la générosité du public dès le 21 juin de la même année. Elle est reconnue d’utilité publique en 1920. C’est une Association sans but lucratif régie par la loi de 1901.

En 1934 Justin Godart organise à Paris une réunion préparatoire en vue de fonder ce qui devait devenir dès 1935 l’Union Internationale Contre le Cancer. La Ligue, par son aide financière, à permis à l’UICC de faire ses premiers pas. J. Godart en sera président de 1935 à 1953.

Les précurseurs

La lutte contre le cancer, aussi bien dans le domaine de la recherche et des thérapeutiques, que de celui des progrès accomplis sur le plan social et humain est une préoccupation relativement récente. Dans un passé encore proche de nous, le cancer était considéré comme une maladie incurable et les malades qui en étaient atteints se voyaient refuser l’accès aux hôpitaux, car on les considérait comme contagieux.

Ce furent des œuvres charitables religieuses, parfois aussi laïques, qui prirent l’initiative de faire quelque chose pour les cancéreux. Elles se contentaient de les héberger, de les nourrir et de les panser, puisqu’il n’existait pratiquement pas de traitement ; mais cela était déjà beaucoup pour ces malheureux abandonnés et rejetés par tous.

En France, c’est le chanoine Jean Godinot, vicaire général de l’Abbaye Saint Nicaise de Reims, qui eut l’idée d’ouvrir en 1740 un établissement spécialisé pour les « cancérés ». Ce fut l’ancêtre des centres anticancéreux modernes. Puis en 1842, Madame Jeanne Garnier-Chabot fonde à Lyon une association mi-laïque, mi-religieuse, composée de veuves et de femmes charitables appelée « Calvaire », pour donner des soins dans un hospice à des cancéreuses avancées. Un « Calvaire » analogue s’est ouvert ensuite à Paris, rue de Lourmel. Des fondations semblables se créent par la suite pour les hommes sous les auspices de Saint Jean de la Croix.

Ces exemples porteront leurs fruits puisqu’en 1846, on admit les cancéreux dans les hôpitaux et les hospices généraux. L’Assistance Publique fit une première tentative dans deux services dits « d’incurables » à la Salpétrière et à Bicêtre. En 1897 l’Assistance publique ouvre un pavillon spécialisé à Brévannes.

Une histoire du cancer

Les traces les plus anciennes du cancer se trouvent dans des fragments de squelettes humains datant de la préhistoire. On le rencontre aussi sur des momies découvertes dans des pyramides égyptiennes. On parle également du cancer sur des tablettes recouvertes de caractères cunéiformes de la bibliothèque de Ninive. On le rencontre encore lors de la découverte de monuments funéraires étrusques ou sur des momies péruviennes.

Le plus ancien texte connu à ce jour semble être le papyrus chirurgical dit de Edwin Smith qui daterait de l’ancien empire égyptien et qui serait attribué à Imouthes, grand prêtre d’ Héliopolis et Premier ministre du roi Djoser vers 2800 avant J-C. Hérodote nous apprend qu’ Atossa, fille de Cyrus et femme de Darius, fit appeler vers 525 (avant J-C) Democedes, le fameux médecin grec, pour une tumeur ulcérée du sein qu’il réussit à guérir sans que le traitement employé ne soit connu.

Quelques temps plus tard, en Grèce, Hippocrate, dans les nombreux écrits qui lui sont attribués, fait plusieurs fois allusions au cancer, dont le nom vient de l’aspect de sa propagation, ressemblant à des pattes de crabe.

Les anciens hindous, 2000 ans avant notre ère, essayèrent de détruire les cancers en y appliquant des cataplasmes de pâte corrosive contenant de l’arsenic. Pour la petite histoire, les personnes qui ne mourraient pas du cancer mourraient empoisonnées par l’arsenic.

Au Moyen-âge, en France, Henri de Mondeville écrivait en 1320 : » aucun cancer ne guérit, à moins d’être radicalement extirpé tout entier. En effet, si peu qu’il en reste, la malignité augmente dans la racine. «

Au XVIIè siècle Gendron, médecin du frère de Louis XIV, conçoit le cancer comme une modification tissulaire localisée qui s’étend par prolifération, curable si elle est extirpée dans sa totalité, il jette un pont de deux siècles et demi entre lui et nous. Anne d’Autriche, reine de France et mère des précédents, fut atteinte d’un cancer du sein, elle supporta très courageusement la maladie mais ne put en être guérie.

C’est à Bichat et Laënnec que l’on doit la conception anatomique de la maladie cancéreuse. Puis vient la notion de tissu avec l’allemand Muller en 1826. Rudolph Virchow prouve quant à lui que la cellule cancéreuse naît toujours d’autres cellules. La seconde moitié du XIXè siècle verra s’accélérer les progrès de la médecine.

Chronologie de la lutte contre le cancer

1885 Roentgen découvre les rayons X

1898 Pierre et Marie Curie découvrent le radium

1918 Le Dr Sonia Fabre, assistante bénévole dans le service du Pr Hartmann de l’Hôtel-Dieu de Paris, est la première à envisager une lutte systématique contre le cancer. Le 14 mars, Justin Godart fonde la LIGUE FRANCO-ANGLO-AMERICAINE CONTRE LE CANCER qui deviendra en 1927 la LIGUE FRANCAISE CONTRE LE CANCER.

1922 Début de l’action de l’Etat dans la lutte contre le cancer

Autour de la Ligue naissent des Associations en Province, en premier lieu à Lyon. Naissance des premiers Comités de la Ligue

La Ligue publie la « Revue analytique des travaux sur le cancer » dont le Comité de rédaction était assuré par les professeurs Hartmann, Rigaud, Roussy, Lacassagne.

1923 Une loi fait figurer pour la première fois au budget de la Nation la lutte contre le cancer. La Ligue publie son premier bulletin » La lutte contre le cancer » destiné à informer le public et qui deviendra » Vivre » au fil des années.

1927 La Ligue Franco-Anglo-Américaine devient la LIGUE FRANCAISE CONTRE LE CANCER. La « Revue analytique » prend le nom de « Index analyticus cancerologiae ». Sa diffusion était mondiale. Son dernier numéro parut en 1962.

1930 L’Office national d’hygiène sociale et la Ligue organisent la première » Semaine nationale de défense contre le cancer » sous le patronage de Monsieur Désiré FERRY Ministre de la Santé Publique (presse, affichage, radio, cinéma…).

1946 L’administration des Postes émet un timbre au profit de la Ligue à l’effigie du Pr. BECQUEREL.

1949 Institution de la première quête nationale.

1950 La Ligue organise à la Sorbonne le 5è Congrès International sur le Cancer, plus de 400 communications de renommées internationales y font le point sur les cancers.

1955 La LIGUE FRANCAISE CONTRE LE CANCER devient la LIGUE NATIONALE FRANCAISE CONTRE LE CANCER

1957 Reconnaissance officielle des Comités départementaux de la Ligue par une Circulaire de la Direction Générale de la Santé.

1960 Le Comité de la Seine met au point un « service d’hospitalisation à domicile » qui deviendra en 1962 « Santé Service ».

1982 L’Assemblée Générale Extraordinaire établit les statuts-types des Comités.

1989 21 des plus grandes associations caritatives françaises, dont la Ligue, rédigent une Charte de Déontologie des organisations sociales et humanitaires faisant appel à la générosité du public.

1991 La Ligue est agréée par le Comité de la Charte dès cette date, l’ensemble des Comités en 1992.

1992 Cette charte reçoit l’engagement formel de tous les Comités. Chacun des présidents départementaux signe conjointement avec le président national. Ainsi tous les membres de la Ligue s’engagent à respecter les règles éthiques de la Charte : recueil de fonds, transparence financière, affectation des subventions conformément aux statuts, contrôle de l’utilisation des ressources.

1992 une Assemblée générale ordinaire modifie le nom de la Ligue qui devient LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER.

1998 Premiers états généraux des malades atteints de cancer. La Ligue est reconnue comme le porte-parole des malades pour exprimer leurs attentes et leurs besoins auprès des soignants et des responsables de santé.

2000 deuxièmes états généraux des malades. 2000 personnes réunies par la Ligue au CNIT : malades, anciens malades, proches, professionnels de la santé… Tous ont dialogués ensemble et témoigné de leur expérience du cancer pendant cette journée qui a été celle de la détermination des malades.

Un site à visiter : www.ligue-cancer.net

http://www.journee-mondiale.com/62/semaine-nationale-de-lutte-contre-le-cancer.htm

Journée mondiale du Pi

Pour bien comprendre cette journée, il faut se souvenir de son origine anglo-saxonne: la « Pi-day ». Les dates en anglais se lisent « à l’envers » (n’est-il pas ?) et le 14 mars devient 03/14, soit à peu près 3.14…

Pi-day

Il n’en n’a pas fallu plus pour que des mathématiciens facétieux aient l’idée de célébrer le nombre Pi précisément en ce jour !

La journée des matheux

La journée consacrée au nombre pi donne l’occasion aux matheux de tous horizons et autres amoureux des sciences de déclarer leur amour au nombre pi.

Comme chacun le sait (ou ne le sait pas !), le nombre pi représente le rapport entre la circonférence d’un cercle et son diamètre.

Vous suivez toujours ?

On enseigne généralement 3,14 comme valeur approchée de pi, et c’est souvent suffisant pour les calculs. Les bons élèves s’évertuent à retenir 3.141592. Mais comme Pi est un nombre irrationnel, les décimales ne s’arrêtent pas là et ne finiront jamais par se répéter.

Connaitre le plus de chiffres après la virgule fait l’objet de concours, et des ordinateurs arrivent maintenant à en calculer plus de 12 000 milliards (en 2013). On pense même qu’on peut trouver n’importe quelle suite de nombres dans ces décimales.

Un site à visiter : fr.wikipedia.org

http://www.journee-mondiale.com/375/journee-mondiale-du-pi.htm

Journée internationale d’action pour les rivières

La journée d’action pour les rivières tire son origine d’une initiative brésilienne contre les grands barrages et les dégâts qu’ils occasionnent. Elle entend donc logiquement lutter contre les barrages et pour les rivières, pour l’eau et pour la vie.

Une histoire qui coule de source…

L’idée de la journée a été adoptée lors du premier sommet international des personnes affectées par les barrages (International Meeting of People Affected by Dams). Les représentants de 20 pays ont décidé que la Journée international d’action aurait lieu le 14 mars, date de la journée d’action contre les grands barrages au Brésil.

Tous les ans, des milliers d’individus de par le monde élèvent la voix pour honorer les rivières du monde et les personnes qui luttent pour leur protection. La Journée international d’action pour les rivières est un jour où nous célébrons des victoires comme le démantèlement des barrages et la restauration de rivières.

Un site à visiter : www.internationalrivers.org

http://www.journee-mondiale.com/447/journee-internationale-d-action-pour-les-rivieres.htm

UN FAIT A RETENIR

1794 Eli Whitney reçoit un brevet pour l’égreneuse à coton

En 1793, il propose une égreneuse pour séparer la graine du coton de sa fibre. Ceci permet de faciliter ce qui exigeait beaucoup d’efforts et provoque une forte demande pour la culture. Éli Whitney essaie de vendre des machines, mais ses concurrents comprennent son principe, qu’il est facilement copiable et la concurrence devient féroce et le force à arrêter. Il met alors au point la chaîne de production qui sera connue comme le fordisme pour produire des mousquets que lui commande le gouvernement.

———————————————————————————————————————

La Pensée du Jour

«La sincérité est la perle qui se forme dans la coquille du cœur.»

Proverbe soufi

———————————————————————————————————————

PRENOM DU JOUR

Sainte Mathilde mais aussi Maude…

Reine de Germanie, Mathilde, née en Westphalie vers 880, morte en Saxe en 968, est la grand-mère d’Hugues Capet, premier roi de France. Elle fit construire des hôpitaux, des églises et des monastères. Les Mathilde sont méditatives. Leur couleur : le jaune. Leur chiffre : le 9.

——————————————————————————————————————————

Aujourd’hui

Mardi 14 mars 2017 Lune Gibbeuse descendante

Lundi 20 Mars 2017 Dernier Quartier

L’Ere des Poissons, comprise entre le 20 février et le 20 mars

———————————————————————————————————————

LE CULTUREL CHEZ NOUS

——————————————————————————————————————————-

MIZIK LAKAY

Gessica Généus « Nan ou »

Pour découvrir la musique de Gessica Généus « Nan ou »

cliquezsurle lien qui se trouvesurnotre site :

Mois de mars, mois des femmes. Les femmes du HMI ont pris les devants cette année et tentent d’attirer sur elles les projecteurs à travers leur musique. Depuis la journée du 8 mars, pas moins de quatre nouvelles vidéos sont en rotation sur nos petits écrans. Un magnifique tour de force signé Gessica Généus, Rutshelle Guillaume, Kasoumee et Queen Bee.

Et ce matin vous écoutez NAN OU signé Gessica. Une voix assez fraiche de l’actrice Gessica Généus qui endosse la casquette de chanteuse.

Elle semble être déterminée à explorer tous les champs possibles et à aller au-delà de ses limites.

——————————————————————————————————————————-

Auditorium du Collège Marie Esther- Dimanche 19 mars 2017- 3HPM

Concert

Gospel Kreyol avec la participation de Margareth Bonhomme, les amis du vrai Rocher et Claire w. Calixte

Point de vente : Buro star, 292 rue de la réunion

Improjubel 3, impasse Colomb en face de marriot hôtel

Ou contactez de Beatrice Gospel Kreyol

36 92 07 64

——————————————————————————————————————————

Marathon de lecture | Petit lectorat

Le Petit Lectorat haïtien annonce, du 13 au 19 mars 2017, la huitième édition du Marathon de lecture sur le thème : « Lire pour un nouveau départ ». Invité d’honneur : James Noël.

——————————————————————————————————————————

Appel à contributions | Legs et Littérature

L’Association legs et littérature (ALEL) lance un appel à contributions pour le neuvième numéro de la revue « Legs et Littérature », consacré à la thématique « Langues, Littératures, Cultures dans la Caraïbe », à paraître en avril 2017. Envoyez vos propositions avant le 14 mars 2017 à legsetlitterature@venez.fr ou consultez le site web www.legsedition.com

——————————————————————————————————————————

A l’étranger

Musée du Nouveau Monde- Jusqu’au 29 MAI

UNE EXPOSITION : HAÏTI UNE ÎLE SOUS LE VENT DE L’HISTOIRE

Cette exposition est le fruit de la collaboration menée depuis 2013 entre William Adjété Wilson et Valentin Valris, issu d’une grande famille d’artisans de Port-au-Prince, connus pour leur technique du perlage, à partir de paillettes et de perles de verre fixées sur la toile. Ces teintures racontent les temps forts de l’histoire de la première République noire…

10 rue Fleuriau

17000 La Rochelle, France

______________________________________________________________________

L’actualité du monde, dans le passé

14 mars 1804 Johann Strauss père, Compositeur et chef d’orchestre

Johann Strauss (connu également comme Johann Strauss Père) était un compositeur autrichien connu particulièrement pour ses valses qu’il contribue à populariser avec Joseph Lanner (mais sans le vouloir) établissant ainsi les bases qui permettront à ses fils de poursuivre la dynastie musicale. Son oeuvre la plus célèbre, cependant, est probablement la Marche de Radetzky (nommé en référence à Joseph Radetzky) tandis que sa plus fameuse valse est probablement le Lorelei Rhine Klänge op. 154. Il est décédé le 25 septembre 1849.

14 mars 1868 Naissance d’Emily Murphy, La première femme à occuper un poste de magistrat dans l’Empire britannique

Emily Murphy, née Ferguson, est une écrivaine, journaliste, magistrate, réformiste juridique et politique. Née d’une famille de juristes en vue, É. Murphy déménage dans l’Ouest en 1903 avec son mari Arthur Murphy, pasteur anglican et entrepreneur, et leurs deux filles. Collaboratrice prolifique à des revues et des journaux canadiens, elle adopte le nom de plume de Janey Canuck et publie quatre livres très populaires d’histoires personnelles.

Experte juridique autodidacte, Emily Murphy est d’abord nommée magistrate de police pour Edmonton en 1916, puis de la province de l’Alberta, et devient par le fait même la première femme magistrate de l’Empire britannique. Confrontée à une série de cas impliquant la prostitution et la délinquance juvénile, elle mène une guerre acharnée aux narcotiques dont elle rend responsable une grande partie du crime organisé et des attaques faites envers les innocents. Elle est décédée à Edmonton le 27 octobre 1933.

14 mars 1879 Naissance d’Albert Einstein, physicien

Naissance d’Albert Einstein, inventeur, mathématicien et physicien d’origine allemande. Ses théories allaient révolutionner la physique, notamment avec la théorie de la relativité. Il est aussi, malgré lui, à l’origine de la bombe atomique.

Avec lui tout est relatif, même et surtout la nationalité : de 1879 à 1900, il est allemand, puis suisse de 1900 à 1940 et enfin américain de 1940 à 1955. Il est mort le 18 avril 1955.

14 mars 1883 Décès du philosophe Karl Marx, père du communisme

Karl Marx, né le 5 mai 1818, est un philosophe, économiste et théoricien du socialisme. Il rédige en 1850 « Les luttes de classes en France », puis « Fondements de la critique de l’économie politique », et jette les bases de son grand ouvrage « Le Capital ». En 1864, il est l’un des principaux dirigeants de la 1e Internationale, et lui donne son objectif : l’abolition du capitalisme. C’est contre son gré que la doctrine de Karl Marx a été baptisée le marxisme.

14 mars 1932 Décès de George Eastman, industriel, manufacturier d’appareils photo, fondateur de Kodak

C’est en 1888 que George Eastman a lancé son premier appareil de marque Kodak.

En 1892, il a réorganisé son entreprise qui a pris le nom d’Eastman Kodak Company et a détenu pratiquement le monopole de cette industrie aux États-Unis. En 1924, il a fait don de la moitié de sa fortune, évaluée à environ 75 millions de dollars à l’époque, à diverses institutions, tels l’Université de Rochester et l’Institut de technologie du Massachusetts.

14 mars 1984 Marc Garneau devient le premier Canadien à aller dans l’espace

Marc Garneau fait partie du groupe des six astronautes canadiens choisis au mois de décembre 1983. Le 14 mars1984 il est choisi comme premier Canadien à aller dans l’espace et il est détaché par le ministère de la Défense nationale pour suivre son entraînement d’astronaute dans le cadre du Programme des astronautes canadiens. Il devient le premier astronaute canadien à aller dans l’espace, en octobre 1984, lors de la mission STS-41G durant laquelle il assume les fonctions de spécialiste de charges utiles.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Sources: 366jours.free.fr / sudouest.fr / lessignets.fr / fr.news.yahoo.com / alterpresse.org /

haiti-reference.com/haitilibre.com/isere-annuaire.com / http://fr.wikipedia.org /

http://www.haiticulture.ch / http://www.ephemeride.com / http://www.magicmaman.com/prenom/,adelphe,2006200,10968.asp /