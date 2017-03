Haïti – Actualité : Zapping politique…

Source HL/ HaïtiLibre

Bilan PNH :

L’Inspecteur Garry Desrosiers, Porte-parole adjoint de la Police Nationale d’Haïti (PNH), lors d’un point de presse-bilan, a fait état de l’arrestation de 55 individus pour des crimes divers, entre autres : enlèvement et séquestration, association de malfaiteurs et viol ainsi que la saisie de 9kg de cocaïne, 385 kg de marijuana, 7 armes à feu et 13 véhicules, durant le mois de février.

« Pitit Dessalin » lance un débat sur la circulation routière :

Le Bureau de Communication de la Plateforme « Pitit Dessalin » a appris avec une vive émotion le terrible accident de la circulation qui s’est produit dimanche dans la ville des Gonaïves http://www.haitilibre.com/article-20343-haiti-flash-terrible-drame-routier-aux-gonaives-au-moins-34-morts.html . L’ancien sénateur Moïse Jean Charles exprime sa douleur profonde suite à cette tragédie et exprime ses condoléances et ses sympathies aux familles, aux amis et aux proches des victimes. Malgré ce moment de grande tristesse, la Plateforme politique croit nécessaire de lancer un débat sur la circulation routière dans le pays, qui se fait dans une totale anarchie.

Mots du Maire de Montréal :

« Homme de Paix, personnage chaleureux profondément attaché à son pays, René Préval a soutenu l’avancée de la démocratie malgré les aléas et les défis de la vie politique […] Au nom de tous les Montréalais, j’offre toutes mes condoléances à la famille de M. Préval ainsi qu’à l’ensemble du peuple haïtien », a déclaré le Maire de Montréal, Denis Coderre.

Accident aux Gonaïves : Condoléances :

« J’envoie toutes mes sympathies aux familles, amis et proches des victimes du terrible accident qui a eu lieu à Mapou, aux Gonaïves ce matin » Sénatrice Dieudonne Luma Etienne (Nord)

