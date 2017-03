Haïti-USA : Kennet Merten visite la République Dominicaine et Haïti

Source AL/HPN

Selon un communiqué de l’Ambassade des États-Unis à Port-au-Prince, acheminé à HPN, on informe qu’à partir de ce lundi 13 jusqu’au 17 mars, l’Assistant Secrétaire d’État Adjoint Principal Ad Intérim, Kenneth Merten se rend en République Dominicaine et en Haïti, en vue de renforcer le support du gouvernement des États-Unis pour des partenariats solides dans l’hémisphère et des économies régionales stables.