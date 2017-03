Les titres de l’actualité du lundi 13 mars 2017 sur Radio Vision 2000

La séance de présentation de la déclaration de politique générale du premier ministre Jack Guy Lafontant au Sénat a été suspendue. Alors qu’elle était prévue initialement à 11 heures du matin ce lundi, cette séance avait finalement démarré aux environs de 4 heures avec la présence de 19 Sénateurs. Cependant le quorum allait être infirmé, quelques minutes plus tard, par un groupe de parlementaires du PHTK et alliés dont Kedler Augustin, Carl Murat Cantave, Pierre François Sildor et Dieudonne Luma Etienne.

Il s’agissait d’une stratégie visant à empêcher le rejet de l’énoncé de politique générale de Jack Guy Lafontant, reconnait le Sénateur Joseph Lambert soulignant que certains sénateurs ne sont pas satisfaits des négociations. Si la séance avait lieu aujourd’hui, le premier ministre obtiendrait 12 votes, a dit le Sénateur Lambert.

L’arrêté nommant le cabinet ministériel a été publié lundi après-midi. Il est constitué de 18 Ministres dont 5 femmes. Entre autres Max Rudolph Saint-Albin, ministre de l’Intérieur ; Pierre Josué Agénor Cadet, ministre de l’Education Nationale ; Patrick Salomon, à l’Economie ; Marie Greta Roy Clément au MSPP et Aviol Fleurant qui est reconduit au ministère de la Planification et de la Coopération Externe.

Le Docteur Réginald Boulos écrit à l’ex-président Michel Martelly pour lui faire comprendre « qu’il ne peut pas dire ou faire n’importe quoi ». Une initiative qui intervient suite aux propos grivois tenus, lors du carnaval national, par Martelly à l’endroit de deux journalistes. « Votre statut d’ancien chef d’Etat vous commande plutôt d’agir en modèle et en leader, conseille le Docteur Boulos à Martelly.

Entretemps le coordonnateur de la plateforme « JISTIS », Jean Nazaire Thidé annonce le dépôt d’une plainte demain au parquet de Port-au-Prince contre l’ex-président Martelly suite à son refus de présenter des excuses publiques à la nation pour avoir invectivé les Journalistes Liliane Pierre Paul et Jean Monard Métellus.

Le Conseil Electoral Provisoire a procédé, ce Lundi, au tirage au sort pour la constitution des 3 sections du BCEN qui auront à entendre 152 cas de contestation pour les élections locales, le tiers du sénat pour le centre et la députation pour la circonscription de Plaisance du Nord.

Au total 7 dossiers seront entendus quotidiennement par chacune des 3 sections du Bureau du contentieux Electoral National, selon le vice-président du Conseil, Me Carlos Hercule. Les audiences débutent demain.

Des individus armés ont ouvert le feu, cet après-midi, à l’avenue Poupelard, sur un pick-up tuant l’un de ses occupants, Mathurin Jean Abel qui serait un policier, et blessant un autre, un inspecteur de police. Ce dernier a été transporté d’urgence à l’hôpital, selon le juge de paix de la section Est de Port-au-Prince, Me Gertin André qui a dressé le constat légal.