Astrologie du jour

BELIER

Amour

Vous aurez des difficultés à comprendre votre conjoint ou partenaire. De son côté, il n’arrivera pas à savoir sur quel pied danser. Bref, vous deux ne serez pas sur la même longueur d’onde. Cependant, vos relations devraient s’améliorer vite grâce à l’action de Mercure, surtout si vous êtes décidé à y mettre du vôtre. Si vous êtes seul, une merveilleuse rencontre vous attend ce jour.

Argent

Concernant les finances, la journée sera difficile pour beaucoup d’entre vous, et il faudra prendre des mesures énergiques pour endiguer une hémorragie susceptible de déséquilibrer sérieusement votre budget. Vous n’aurez pas intérêt à investir dans l’immobilier en ce moment, même si c’est votre péché mignon, car vos chances seront pratiquement nulles.

Santé

Grâce au Soleil en aspect favorable, vous bénéficierez d’une excellente vitalité, et votre dynamisme laissera tout le monde sur place. Veillez quand même à adopter une bonne hygiène de vie pour conserver cet état idéal.

Travail

Ne vous mettez pas à dos votre entourage professionnel. Il y a trop d’électricité dans l’air actuellement, et vous auriez beaucoup de mal à maîtriser la situation. Redoublez de prudence et de rigueur.

Citation

Il n’y a rien qui aille aussi vite que le temps (Ovide).

Famille/foyer

Mercure vous conseillera de surveiller étroitement la santé de vos enfants. Pensez à leur faire subir systématiquement un contrôle médical tous les six mois, même s’ils ne présentent aucun symptôme suspect, car « tout bien portant est un malade qui s’ignore » (Jules Romains).

Vie sociale

La planète Mercure en cet aspect impliquera une plus grande ouverture sur le monde extérieur et sur la collectivité. Elle tendra à rendre les natifs plus disponibles, moins centrés sur leurs ambitions personnelles ou matérielles. Ce nouvel esprit est susceptible de leur apporter des idées neuves, originales, et de leur donner une meilleure intuition.

Nombre chance

839

Clin d’oeil

Faites des efforts, ne comptez que sur vous et, avant d’agir, commencez à faire la paix avec vous-même.

TAUREAU

Amour

L’influence de Jupiter dans le secteur vie à deux est forcément un gage de bien-être pour votre couple. Une nouvelle que vous apprécierez d’autant plus que vos relations mutuelles n’ont pas été au beau fixe ces derniers temps. Moins sur la défensive, plus ouvert au dialogue, vous agirez tout en sourire et en gentillesse et, comme par magie, vous verrez votre moitié se rapprocher de vous. Vous êtes célibataire ou fraîchement divorcé ? Le Ciel ne vous promet pas la rencontre avec l’âme soeur, mais plutôt une histoire légère, sans prise de tête, qui vous fera beaucoup de bien.

Argent

De sérieux problèmes risquent de se poser à vous si vous avez fait vos déclarations fiscales à la légère. Cela pourra aller de la simple rectification d’office à la vérification musclée qui vous mettra les nerfs en pelote.

Santé

Bon pied, bon oeil : vous avez toutes les chances d’être en excellente forme, et c’est tant mieux. Hormis Vénus, qui influencera votre secteur santé, aucune planète ne le touchera, et cela explique tout.

Travail

Des projets professionnels intéressants devraient pouvoir se concrétiser. Si vous êtes encore étudiant et que vous souhaitez obtenir une bourse d’études ou faire un stage rémunéré, cette journée vous sera très favorable.

Citation

Coeur heureux fait visage épanoui (proverbe anglais).

Famille/foyer

Si tout le monde obéit à vos ordres, tout ira bien ! Vous donnerez alors le meilleur de vous-même, en vous mettant en quatre pour résoudre les problèmes de toute votre maisonnée.

Vie sociale

Le courant passera difficilement avec vos semblables. Un retard risque de s’ensuivre dans vos projets, mais cela ne devrait pas tirer à conséquence. Essayez de détendre l’atmosphère en prenant un peu de recul.

Nombre chance

198

Clin d’oeil

Comptez essentiellement sur vous-même, sans pour autant négliger les concours intermittents que les autres pourront vous apporter.

GEMEAUX

Amour

Nette amélioration dans votre vie conjugale grâce au bel aspect de Vénus. Les choses se décanteront, et vous pourrez y voir beaucoup plus clair. Si vous devez prendre une décision importante en matière conjugale, vous serez bien inspiré. Célibataire, ce sera le calme plat côté coeur ! On peut cependant noter que Vénus, en bonne position dans votre Ciel, sera plus favorable aux amitiés amoureuses ou aux amours platoniques qu’à la passion.

Argent

La présente concentration d’influences planétaires dans votre secteur argent devrait vous permettre d’améliorer vos revenus, d’obtenir une prime quelconque due à vos efforts passés, ou de réussir une belle opération. Mais attention à la Lune, qui pourra vous pousser à trop dépenser, ou à espérer plus que vous n’obtiendrez finalement, ce qui vous causerait une déception. Gardez le sens de la mesure, et tout ira bien.

Santé

Les planètes Mars et Neptune gérant ensemble votre secteur santé, voilà qui peut donner une forme un peu fluctuante. Rien de grave, n’ayez pas peur. Mais un coup de fatigue peut vous freiner à l’improviste et, avec la charge de travail que vous devez assumer, ce ne sera pas de gaieté de coeur. Cherchez à vous divertir ou à vous gâter un peu.

Travail

Dans votre travail, vous pourrez mettre la dernière touche à vos projets les plus importants et élaborer une stratégie basée sur l’efficacité. Vous saurez fort habilement présenter votre meilleur profil et convaincre les plus sceptiques.

Citation

L’anarchie ramène toujours au pouvoir absolu (Napoléon Ier).

Famille/foyer

La vie de famille ira son chemin, sans heurts significatifs, sans moments exceptionnels non plus. Vos proches seront les uns et les autres pris par leurs activités personnelles, et vous-même aurez beaucoup à faire. Mais cela ne vous empêchera pas de passer de bons moments de détente ensemble.

Vie sociale

Vous brillerez de tous vos feux. Avec cet aspect de Mercure, votre charme fera des ravages. Ce sera aussi une très bonne journée pour obtenir l’appui de personnes influentes.

Nombre chance

950

Clin d’oeil

Manifestez un peu plus de chaleur dans vos rapports.

CANCER

Amour

Vos rapports avec votre partenaire seront décidément placées sous le signe du dynamisme et de l’activité. Plus que d’habitude, vous serez conscient du risque que peut représenter la monotonie dans un couple, et vous ferez tout pour éviter ce piège. Célibataire, vous fuirez les partenaires trop collants, et vous chercherez à profiter au maximum de votre liberté. Pourtant, il y a de fortes chances pour qu’une personne, bien sous tout rapport, kidnappe bientôt votre coeur.

Argent

Saturne en aspect défavorable pourra vous valoir quelques problèmes financiers. Une somme sur laquelle vous comptiez sera retardée. A moins qu’un de vos placements ne se révèle moins rentable que prévu.

Santé

Vous vous plaindrez de votre forme quelque peu chancelante. Evitez au maximum les excitants, les aliments riches en toxines ou en déchets acides. Proscrivez en premier lieu l’alcool et le vin. La viande rouge devra également être consommée en très petites quantités. Faites l’impasse sur le gibier, les viandes faisandées ou préparées dans des sauces au vin. Le porc est trop gras pour vous pour le moment.

Travail

Dans le travail, vous obtiendrez tout ce que vous désirez, que ce soit un titre honorifique, une augmentation de salaire ou un changement de service. Les astres vous soutiendront de tout leur poids. Vous n’aurez rien à craindre.

Citation

La découverte d’un mets nouveau fait plus pour le genre humain que la découverte d’une étoile (Brillat-Savarin).

Famille/foyer

Tout baignera dans l’huile chez vous, hormis quelques petites divergences de vues possibles entre vous et votre conjoint sur la manière d’organiser les prochaines vacances ou sur le choix des cadeaux à offrir à des amis qui vont se marier ou avoir un bébé. Par ailleurs, la journée sera favorable aux projets de mariage stable ; songez-y intensément si vous avez des enfants ou petits-enfants en âge de se mettre la corde au cou.

Vie sociale

Le désarroi et l’inquiétude de certains natifs du signe seront susceptibles de les pousser vers les sectes religieuses. Danger ! Ils risquent de devenir, à la suite d’un lavage de cerveau très subtil, des esclaves dans un système impitoyable.

Nombre chance

517

Clin d’oeil

Evitez de vous complaire dans le passé, mais ne vous projetez pas non plus trop loin dans l’avenir. Vivez intensément le présent.

LION

Amour

Cette configuration de Mercure vous promet des amours animées. Si vous vivez une relation suivie, vos relations de couple seront en principe riches et harmonieuses. Vous dialoguerez avec votre partenaire et retrouverez avec lui une profonde complicité. Attention simplement, si votre couple bat de l’aile en ce moment, à ne pas aborder de sujets trop épineux : la discussion risquerait alors de tourner à la dispute ! Si vous êtes esseulé, Vénus vous sera favorable. Ce sera le moment de soigner votre look : une rencontre agréable sera dans l’air !

Argent

Avec Mercure en vedette dans votre Ciel, la chance pourrait bien vous faire un clin d’oeil si vous vous laissez tenter par une mise modérée dans un jeu de hasard quelconque. Mais n’y comptez pas trop. N’oubliez pas de consulter votre nombre de chance du jour.

Santé

Vous aborderez la vie la mine radieuse et l’esprit détendu. Parfait ! C’est maintenant qu’il faut prendre les bonnes habitudes pour préserver votre forme : nourriture équilibrée, pratique régulière d’un sport, et de temps en temps une séance de massage ou de beauté en institut.

Travail

Vous bénéficierez de l’appui de Vénus et de Jupiter, qui feront avancer considérablement vos projets professionnels. Ce sera aussi le moment pour vous d’orienter votre activité professionnelle vers les domaines artistiques ou culinaires. Bref, vous pourrez facilement vous attirer les bonnes grâces de vos supérieurs.

Citation

Les païens ont divinisé la vie ; les chrétiens ont divinisé la mort (Germaine de Staël).

Famille/foyer

La Lune favorisera tous les bons sentiments en famille. Votre affectivité sera une source de joies nombreuses. Vous passerez des moments inoubliables avec les êtres que vous chérissez. Surveillez vos propos.

Vie sociale

Vous risquez de vous laisser dominer par le côté indésirable de votre caractère. Vous aurez tendance à vous montrer très autoritaire et particulièrement intolérant. Le climat général de la journée rendra insupportable ce genre de comportement. Vous devrez donc vous attendre à des conflits avec votre entourage, à moins que vous arriviez à vous maîtriser.

Nombre chance

420

Clin d’oeil

Mettez-vous à jour dans vos travaux pour éviter d’être débordé.

VIERGE

Amour

En amour, l’ambiance astrale sera très favorable aux natifs du signe. Si des difficultés ont quelque peu assombri votre vie conjugale dernièrement, vous allez pouvoir restaurer la confiance et la tendresse au sein de votre couple. Si vous vivez seul, le moment sera assez calme. Mais une rencontre importante semble dans l’air !

Argent

Bonne gestion des finances familiales. L’influence de Neptune vous sera très utile parce qu’elle vous mettra du plomb dans la cervelle. Abstenez-vous de projeter des opérations d’envergure.

Santé

Avec cet aspect si favorable de Mercure, drainages, massages, et pourquoi pas une journée de diète ? Ce sera le moment le plus propice pour faire circuler votre énergie et débarrasser votre corps des toxines qui peuvent lui nuire. Effet revigorant garanti !

Travail

Au travail, un seul mot caractérisera cette journée : dynamisme. Vous en aurez à revendre. Vous saurez profiter de toutes les occasions intéressantes, et vous réussirez à consolider votre position professionnelle.

Citation

Ce n’est pas tant l’aide de nos amis qui nous aide que notre confiance dans cette aide (Epicure).

Famille/foyer

L’ambiance familiale sera animée et chaleureuse. Tant vos parents que vos enfants seront en excellente forme, ce qui, soucieux comme vous l’êtes de leur bien-être, vous apportera un profond sentiment de satisfaction et de paix.

Vie sociale

Excellentes relations avec vos amis, distractions à partager. Veillez à sauvegarder votre liberté et votre indépendance aussi bien que les leurs. Si quelqu’un devient envahissant, remettez-le en place.

Nombre chance

235

Clin d’oeil

Le monde entier vous énerve ? Alors il serait bon de travailler la modération et éviter des prises de position trop radicales, qui pourraient se retourner contre vous.

BALANCE

Amour

Cet impact du bon vieux Soleil s’avérera d’autant plus positif pour vos amours qu’il formera plusieurs configurations harmoniques avec d’autres planètes. La vie à deux sera donc agréable, votre conjoint vous apportant tendresse et soutien. Célibataire, vous ne pourrez absolument plus vous passer d’une présence. Vous envisagerez presque de vous marier sans amour. Réjouissez-vous ! À la faveur du bel aspect de Vénus, vous devriez faire une rencontre décisive ce jour. Ensemble, vous échafauderez des projets d’avenir en un temps record. Tous mes voeux vous suivront !

Argent

La Lune va s’occuper activement d’une zone liée à l’argent. Cela ne veut pas dire que des difficultés financières vous attendent. Mais pour bien gérer votre budget, vous aurez intérêt dès maintenant à tenir compte de cet impact, qui indique que dans l’avenir immédiat votre essor financier risque d’être relativement bloqué. Tout ira bien si vous ne vivez pas au-dessus de vos possibilités.

Santé

Bénéficiant toujours d’une superbe forme, vous pourrez vous permettre quelques excès. Quelle que soit votre cadence, vous paraîtrez toujours jeune et frais, votre état d’esprit y étant pour beaucoup. Délaissant les activités de votre âge, vous préférerez de loin partager celles des plus jeunes. Votre seul point faible : votre nervosité !

Travail

Quelques tensions dans votre vie professionnelle, surtout si vous travaillez en association ou dans une petite équipe. De sérieuses divergences de point de vue vous empêcheront de prendre des décisions importantes.

Citation

Tous les jours vont à la mort, le dernier y arrive (Montaigne).

Famille/foyer

Rien d’important ne semble marquer le domaine familial. Vos proches ne connaîtront pas de difficulté particulière, et vos relations avec eux seront faciles, quoique routinières. Un point mérite cependant d’être souligné : des événements particuliers, surprenants peut-être mais pas défavorables, sont possibles en ce qui concerne vos frères et soeurs, ou en ce qui concerne vos relations avec eux.

Vie sociale

Vous accorderez une grande importance à votre vie sociale et mondaine. Votre personnalité, renforcée par Vénus, ainsi que votre énergie et votre charme faciliteront vos rapports. Mais encore faudra-t-il que l’esprit de suite ne vous fasse pas défaut pour que les relations acquises restent opérantes.

Nombre chance

704

Clin d’oeil

Soyez conscient de vos limites et ne prenez aucun engagement qui dépasse vos possibilités.

SCORPION

Amour

Votre vie conjugale sera placée sous le signe du renouvellement. Vous aurez absolument besoin de dynamiser vos relations avec votre conjoint ou partenaire, autrement vous risquez de voir votre amour languir sous le poids des habitudes. Veillez à rester très attentif aux aspirations et aux souhaits de la personne qui partage votre vie. Journée bénie pour les coeurs solitaires, car la conjoncture astrale actuelle favorisera les rencontres de très grande qualité. Certaines relations nouées ce jour auront toutes les chances de durer.

Argent

Prudence ! Voilà un mot que vous détestez par-dessus tout quand il s’agit de vos finances. Et pourtant, il faudra bien vous résoudre à limiter au maximum les risques. Ainsi, vous ne pourrez pas vous permettre de vous lancer dans des opérations hasardeuses ou des transactions trop risquées, sous peine d’avoir de gros ennuis.

Santé

Votre amour des bons petits plats va faire grimper dangereusement l’aiguille du pèse-personne. Il vous faudra alors un régime basses calories mais tout aussi délectable au palais que les plats en sauce que vous affectionnez. N’oubliez pas de faire de l’exercice pour préserver votre ligne malgré vos excès gastronomiques.

Travail

Aujourd’hui sera le moment de foncer et de faire fructifier vos acquis professionnels en leur donnant une base de durée et de stabilité. N’ayez pas peur, même si vous essuyez des échecs ; vos efforts seront finalement couronnés de succès.

Citation

La pensée dans l’absence de pensée, c’est la manifestation de l’absolu (proverbe chinois).

Famille/foyer

L’action de Saturne se fera sentir en ce qui concerne vos enfants. Il vous aidera à vous montrer adulte et responsable, et à éduquer vos enfants avec bon sens. Pour nombre de jeunes adultes du signe, Saturne marquera le moment de sauter le pas et d’avoir un premier enfant.

Vie sociale

Vous admettez difficilement de vous soumettre aux ordres de qui que ce soit. Pourtant, aujourd’hui, grâce aux effets lénifiants de la Lune, vous saurez dominer votre goût immodéré de l’indépendance et par conséquent éviter une petite catastrophe.

Nombre chance

379

Clin d’oeil

Sachez faire des concessions et des compromis nécessaires.

SAGITTAIRE

Amour

Journée très ensoleillée pour les couples. Vous aurez droit à des heures mémorables auprès de votre bien-aimé ; profitez-en à fond. Un autre conseil : si possible, essayez de partir en voyage ensemble ce jour ; jouez la carte de l’exotisme, et vous serez comblé bien au-delà de vos espérances. Célibataire, avec cet environnement planétaire, vous éprouverez des sentiments et des émotions intenses et fougueux. Rien ne vous arrêtera dans votre quête du partenaire idéal. Vous mettrez tout en oeuvre pour le trouver. Vous réussirez dans toutes vos tentatives de séduction.

Argent

Attention, vous allez traverser une journée qui ne vous donnera pas envie de rire. Il pourra y avoir de sérieuses détériorations de vos finances ou de vos conditions de vie, des pertes de biens, d’emploi, dues à un manque de prévoyance ou d’efforts dans le passé, à une escroquerie, ou encore à des circonstances extérieures. Mais si vous savez faire preuve de sang-froid, de courage et de résignation, vous vous en tirerez sans dommage excessif.

Santé

Vive la détente ! Vous aurez, en effet, besoin de beaucoup de repos, afin de bien recharger vos batteries et de permettre aux défenses de votre organisme de fonctionner le plus efficacement possible. Aussi, veillez à trouver un juste équilibre entre travail et loisirs. Sans quoi vous serez nerveux, tendu, et sujet à de fréquents maux de dos.

Travail

Même si vous vous en défendez, vous serez très sensible aux compliments plus ou moins sincères. Méfiez-vous des flatteurs dans votre entourage professionnel : ils ont peut-être une idée derrière la tête.

Citation

Les vents se sont battus avec les vagues, les tourments sont tombés sur les marins (proverbe arabe).

Famille/foyer

Ce sera le calme plat dans le secteur famille. Cela ne veut pas dire pour autant que votre vie de famille sera morose et sans intérêt. Au contraire, c’est l’indice que vous n’aurez pas à souffrir en ce moment de problèmes familiaux et que le Ciel vous permettra de souffler.

Vie sociale

Soyez prudent dans vos propos car les mauvais aspects de Pluton pourraient vous jouer des tours pendables. Ne dérapez pas sur des sujets glissants. Et surtout, ne livrez vos secrets à personne.

Nombre chance

749

Clin d’oeil

Ne soyez pas susceptible, vous risquez de vous faire beaucoup de mal.

CAPRICORNE

Amour

L’harmonie régnera dans votre vie conjugale. Mais rassurez-vous, ce ne sera pas le calme plat ! Vos relations avec votre conjoint ou partenaire seront même placées sous le signe de la passion. Célibataire, vos affaires de coeur risquent de se compliquer si vous n’avez pas pris le soin de les séparer nettement des questions d’intérêt ou d’argent. Sachez qu’on ne peut pas tout avoir en même temps dans la vie et que vivre, c’est avant tout faire des choix. « Quand on veut aller au bain, on ne va pas au moulin » (Épictète) !

Argent

Avec cet aspect de Jupiter, vous n’aurez pas votre prudence habituelle en matière de transactions financières. Cela ne vous empêchera pas de réussir un coup superbe. Mais soyez quand même vigilant. Evitez les risques excessifs, et méfiez-vous des propositions trop alléchantes.

Santé

Votre résistance de fond et votre santé de base seront bonnes. Vous devrez cependant compter avec Mars : le maître de l’énergie pourra vous valoir des moments de déséquilibre énergétique ou de tension nerveuse. Ce sera le moment ou jamais de pratiquer une activité relaxante et rééquilibrante comme le yoga, ou de vous adonner à une gymnastique douce.

Travail

Votre créativité sera à son apogée. Même si vous n’exercez pas un métier artistique, vous vous distinguerez par votre imagination et votre esprit inventif. Ces deux qualités vous seront très utiles, quelle que soit votre activité professionnelle.

Citation

Ne vendez pas la peau de l’ours avant de l’avoir tué (proverbe latin).

Famille/foyer

Excellentes relations avec votre entourage familial. Vous ferez taire votre esprit de critique, et vous saurez désamorcer l’agressivité de vos proches. Ce ne sera pas toujours facile, mais vous redoublerez d’efforts.

Vie sociale

Vos rapports se révéleront tendus avec vos amis. Tout s’arrangera si vous prenez plus de recul et si vous vous efforcez de maîtriser votre susceptibilité.

Nombre chance

635

Clin d’oeil

Combattez la tendance à vous perdre en futilités et en vains bavardages.

VERSEAU

Amour

A vous les passions charnelles ! Si votre conjoint ou partenaire vous reprochait d’être plus cérébral que sensuel, il devra réviser son jugement. Dynamisé par Mars et Vénus, vous serez voluptueux au possible ! Célibataire, vous n’aurez aucune difficulté à trouver un partenaire idéal. Votre meilleur choix sera parmi les natifs du Verseau et de la Balance. Ceux et celles qui poursuivent depuis un certain temps une relation stable pourront faire des projets d’avenir.

Argent

Plusieurs influx astraux se combineront pour vous aider à améliorer vos revenus. D’un côté, le Soleil vous vaudra un net courant de chance. De plus, Mercure sera aussi bénéfique sur le plan financier. Ce sera donc le moment ou jamais de demander une prime quelconque.

Santé

Les meilleures planètes de santé seront cette fois dans les secteurs liés à la santé. Pour tirer le maximum de cette influence planétaire, vous aurez tout intérêt à accorder davantage attention à votre vie physique. Ce sera donc le moment rêvé pour améliorer votre hygiène de vie, en soignant par exemple votre alimentation, et pour faire un bilan de santé.

Travail

Cet aspect de Pluton vous permettra de faire le point concernant une expansion dans vos affaires ou le début d’une entreprise. Vous devrez structurer vos projets sans tarder. Attachez-vous une personne sérieuse et en place qui pourra donner le coup de pouce nécessaire à votre essor et au développement de vos ambitions. L’aide morale ou matérielle d’un membre de votre famille ou d’un proche ne devrait pas être négligée.

Citation

Méprisable est celui qui calomnie. L’absent s’en méfie, et celui qui est présent le méprise (proverbe arabe).

Famille/foyer

La journée sera délicate. Un problème familial pourrait vous perturber et vous obliger à vous remettre en question. Mais grâce au bon influx de Mercure, vous finirez par vous retomber su vos pieds avec une formidable aisance.

Vie sociale

A vous les réunions amicales et la convivialité ! Vous montrerez l’aspect sociable de votre nature et gommerez soigneusement le côté provocateur de votre caractère. Mais il ne faut pas vous asticoter !

Nombre chance

335

Clin d’oeil

Lancez-vous de petits défis. Vous mettre au sport ou arrêter de fumer seront autant d’occasions de consolider votre moral et votre volonté.

POISSONS

Amour

Vénus sera magnifique aspect. Voilà qui vous promet une journée exceptionnelle côté couple. Vos relations avec votre conjoint ou partenaire seront placées sous le signe du bonheur et du partage. Célibataire, vu les aspects tortueux de la planète Uranus, il y a lieu de croire que certains célibataires du signe seront contraints de vivre leurs passions dans la clandestinité.

Argent

Certains problèmes financiers seront résolus grâce à des aides providentielles. Mais ce ne sera pas une raison pour vous montrer imprévoyant quand il s’agira de gérer votre budget, car de ce côté-là vous ne serez pas à l’abri de mauvaises surprises.

Santé

Meilleur équilibre physique que dernièrement. En revanche, il faudra vous méfier des malaises d’origine psychosomatique. Votre santé sera en effet principalement influencée par la Lune, un astre qui a davantage d’effets sur le plan mental que sur le plan physique. La Lune pourra notamment vous souffler des idées noires, ce qui risque d’entraîner nervosité et insomnies.

Travail

Aisance et facilité de communication seront vos meilleurs atouts dans votre métier. Pourtant, vous saurez aussi canaliser votre énergie et fournir des efforts intenses pour atteindre vos objectifs. Risque de conflit d’autorité.

Citation

Nous plaisons plus souvent dans le commerce de la vie par nos défauts que par nos qualités (La Rochefoucauld).

Famille/foyer

Vous ressentirez le besoin de vous livrer, d’exprimer vos sentiments, mais une sorte de pudeur indéfinissable mais puissante vous retiendra. Si bien que vous risquez d’être maladroit et réticent même avec vos proches. Ne vous découragez pas pour autant : faites des efforts surhumains pour sortir de votre tour d’ivoire, pour faire tomber vos défenses, et vous connaîtrez d’ineffables joies.

Vie sociale

Même si c’est difficile pour vous, faites un effort pour comprendre un ami qui a un point de vue totalement opposé au vôtre. Mercure vous aidera à suivre ce conseil parce qu’il favorise la tolérance et la compréhension. Faites comme Montaigne, qui dit : « Je m’avance vers celui qui me contredit ».

Nombre chance

764

Clin d’oeil

Recherchez les plaisirs simples, peu coûteux : ce sont souvent les meilleurs.

Recherches: Nadeige CAJUSTE

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com

visionsansfrontieres@radiovision2000haiti.net