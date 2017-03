Haïti – Caricom/Cuba : 5ème réunion des ministres des Affaires Étrangères à la Havane

Source HL/ HaïtiLibre

Samedi, les Ministres des Affaires étrangères de la Communauté des Caraïbes (Caricom) se sont réunis à la Havane, pour la 5ème réunion des ministres des Affaires étrangères de la Caricom.

Bruno Rodriguez le Ministre cubain des Affaires étrangères, dans son discours d’ouverture a lancé un appel à l’unité, la coopération et l’intégration des Caraïbes afin de renforcer les liens entre les nations de la région. Il a demandé instamment de promouvoir la construction d’une Caraïbes plus prospère, équitable, durable et solidaire comme l’Association des États des Caraïbes, l’Alliance Bolivarienne pour les peuples de notre Amérique (ALBA) et de la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes (CELAC), des instruments indispensables, légitimes de consultations politiques.

De plus, dans l'esprit de solidarité et de coopération, il a exhorté la région à renforcer son soutien à Haïti pour la récupération, la reconstruction et le développement afin que le pays puisse surmonter définitivement