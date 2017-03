Haïti – Environnement : Jean Conille remporte un Prix international de leadership économique

Source HL/ HaïtiLibre

Connu comme un philanthrope, un entrepreneur et l’un des leaders mondiaux de l’industrie de l’environnement, Jean Conille fait avancer le progrès en Haïti. En tant que récipiendaire du prestigieux prix international de leadership économique de l’Institut diplomatique international de Washington (parrainé par le Heritage Foundation Group), Conille a créé et présenté un rapport pour renforcer les structures économiques d’Haïti et aider à lutter pour une meilleure vie dans son pays.

Jean Conille n’est pas nouveau pour les Prix. Il a été le récipiendaire du prix Digicel Entrepreneur de l’année 2015 http://www.haitilibre.com/article-16446-haiti-economie-recipiendaires-des-prix-digicel-entrepreneur-de-l-annee.html et sa société Autogaz S.A. a été sélectionnée par la Fondation Pan Américaine de Développement (PADF), comme l’une des 10 meilleures idées de développement des membres de la diaspora haïtienne. Autogaz S.A. est une chaîne de stations-service respectueuses de l’environnement pour les véhicules de transport public (Tap-Taps). Ces stations permettent aux conducteurs de convertir leur véhicule à essence au propane gratuitement.

Dans une entrevue récente, Conille a expliqué son plan pour la promotion d’un vaste programme civique environnemental qui introduira de l’énergie propre dans le secteur des transports à travers Haïti. Il a déclaré « L’environnement ne connaît pas la citoyenneté, quand nous améliorons l’environnement en Haïti, nous améliorons l’environnement partout dans le monde » Son plan explique que le propane n’émet pratiquement pas de polluants et par rapport à d’autres sources de carburant, il contribue à l’amélioration de la qualité de l’air, réduit les émissions de gaz à effet de serre et aide à protéger l’environnement.

Conille croit que changer la culture en Haïti implique l’éducation des masses, combinée avec une opportunité d »accroître les revenus pour sortir les gens de la pauvreté. L’impact social et économique de ce projet est important, car il améliore…….lire la suite sur haitilibre.com