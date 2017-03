Le pays entier a dit adieu ce samedi à l’ancien président, René Préval.

Comme prévu, L’ex-président, René Garcia Préval, a eu droit ce samedi dans la matinée, à des funérailles nationales. La cérémonie s’est déroulée au kiosque Occyde Jeanty, au champ de mars, en présence de plusieurs milliers de personnes notamment des proches parents du défunt, le président Jovenel Moise, les présidents du sénat et de la chambre des député, le premier ministre nommé docteur Jack Guy Lafontant, les ex-chefs de l’état Boniface Alexandre, Prosper Avril et Michel Martelly, les ex-premiers ministres Enex Jean Charles et Jacques Edouard Alexis et le candidat malheureux à la dernière présidentielle, Jude Célestin, très proche de Préval.

Dans son homélie de circonstance, Monseigneur Joseph Lafontant, de l’église catholique romaine en Haïti, a souligné combien René Préval frisait, dans sa simplicité, le proverbial, qui frappait toutes celles et tous ceux qui l’observaient.

Selon l’homme d’église, « La griserie du pouvoir n’atteignait pas celui qui a dirigé le pays durant deux quinquennat (7février 1996-7février 2001/ 14 mai 2006-14 mai 2011).

Pour lui, Préval semblait subir le pouvoir, plutôt que d’en jouir. Il voulait l’amour de son pays et l’intégration des paysans dans la vie nationale ».

« Nombreuses et nombreux sont celles et ceux, qui voyaient en René Préval un conseiller. Après son retrait de la vie politique, il a opté pour le silence, a souligné Monseigneur Lafontant ».

Patricia Préval, la fille du défunt ainsi que le président de la république, Jovenel Moise, ont pris la parole à la cérémonie funéraire, avant la levée du corps.

Patricia a dressé le portrait d’un père attentif et affectueux alors que le chef de l’état a fait part de sa « tristesse », présentant René Préval comme un « démocrate convaincu ».

Jovenel a salué la simplicité de l’ancien président, son esprit du dialogue et de compromis, l’exemple de son désintéressement et tous les services qu’il a rendus à la nation haïtienne.

Au terme de la cérémonie, le cercueil, transporté par des agents de la police nationale, a été suivi par les membres de la famille pour recevoir les honneurs funèbres.

La dépouille a été transportée dans la ville natale, de Préval, Marmelade, pour être inhumée.

Soulignons que l’ancien président, Jean Bertrand Aristide, ne s’est pas rendu aux funérailles de René Préval qui fut pourtant son ex-premier ministre.

René Préval a rendu l’âme, le vendredi 3 mars 2017 à l’âge de 74 ans, les causes de son décès ne sont toujours pas connues.