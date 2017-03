Haïti – FLASH : Déroulement des Funérailles de René Préval (Protocole officiel)

Ce Vendredi 10 mars 2017, de 14h00 à 18h00 le corps de l’ancien Président René Préval sera exposé dans les Jardins du du Musée du Panthéon National Haïtien (MUPANAH), en vu de permettre aux citoyens nationaux et étrangers de présenter leur dernier hommage à l’illustre disparu.

Samedi 11 mars 2017, à 8h00 a.m, les Funérailles Nationales de l’ancien Président seront célébrés en présence du Président de la République, Jovenel Moïse et de la Première Dame, au Kiosque Occide Jeanty, au Champs de mars.

Protocole officiel des Funérailles Nationales de René Préval :

I – Vendredi 10 mars 2017 :

Jardins du Musée du Panthéon National Haïtien (MUPANAH)

12h45 : Arrivée des Représentants de la Presse

13h00 : la fanfare, accompagnée d’un bataillon de la PNH, prend place devant les Jardins du MUPANAH,

Arrivée de l’Orchestre des Cordes de Marmelade

13h30 :

Arrivée de Madame Elizabeth D. Préval, des membres de la famille, des parents et amis du défunt

Arrivée du Corps du défunt

Porté par des policiers de l’USGPN munis de brassard noir, le cercueil sera dirigé vers le commandant du bataillon

Honneurs Funèbres

La fanfare joue la marche funèbre de Chopin

Exposition de la dépouille mortelle

Recouvert du Drapeau national le corps de l’illustre disparu sera exposé en vue de permettre à tous les secteurs de la vie nationale de lui signifier un dernier hommage

Devant le cercueil, les visiteurs s’inclinent et se retirent

14h00-18h00 : Hommage au défunt

Le défilé :

Les Représentants d’Organisations Populaires

Les Représentants d’Organisations Paysannes

Les Représentants d’Organisations Syndicales

Les Représentants d’Organisation de la Société Civile

Les Représentants des Secteurs Religieux

Les Représentants du Secteur Privé des Affaires

Les Recteurs d’Universités Publiques et Régionales

Les Recteurs et Doyens des Universités Privées de Port-au-Prince

Les Recteurs de la Conférence des Recteurs et Présidents d’Université d’Haïti

Le Président et les Membres de l’Académie Créole

Les Recteur et Vice-recteurs de l’UEH

Les Directeurs Généraux des Organismes Autonomes et Déconcentrés

Les Directeurs Généraux des Ministères

Les Directeur Général et Membres de l’État Major de la Police Nationale d’Haïti

Les Représentants de Partis Politiques

Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats

Les Doyens des Tribunaux de Première Instance

Les Présidents de Cours d’Appel

Les Représentants des Conseils d’Administration des Sections Communales

Les Représentants des Assemblées des Sections Communales (ASEC)

Les Maires et des Membres des Cartels Municipaux de la République

Le Doyen et les Membres du Corps Consulaire

Les Représentants des Organisations Internationales

Le Président et des Membres du Conseil de la BNC

Le Gouverneur et les Membres du Conseil de la BRH

Le Président et les Membres de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif

Le Président et les Membres du Conseil Electoral Provisoire

Les Conseillers du Premier Ministre

Les Conseillers du Président de la République

Les Anciens Premiers Ministres

Les Anciens Présidents de la République

Le Secrétaire Général de la Primature

Le Secrétaire Général du Conseil des Ministres

Le Directeur du Cabinet du Président de la République

Le Secrétaire Général de la Présidence

La Représentante Spéciale du Secrétaire Général de l’ONU en Haïti

Leurs Excellences les Chefs de Mission Diplomatique

Le Président et les Juges de la Cour de Cassation

Le Président et les Membres du CSPJ

Les Sénateurs et Députés de la 50ème Législature

Le Président et les Membres du Bureau de la Chambre des Députés

Le Président et les Membres du Bureau du Sénat de la République

Les Membres du Gouvernement démissionnaire de la République

Son Excellence le Premier Ministre nommé Jack Guy Lafontant et son épouse

Arrivée de leurs Excellences le Président de la République, Monsieur Jovenel Moïse et de la Première Dame de la République, Madame Martine Moïse

Animation funèbre :

L’orchestre des cordes de Marmelade animera durant le temps de la présentation d’hommages des citoyens au corps du Président René Préval

18h00 : Levée du corps

Le Cercueil est porté par les policiers de l’USGPN pour recevoir les honneurs

Honneurs funèbres à la sortie des Jardins du MUPANAH

Départ des Membres de la famille, des parents et amis du défunt

Fin de la cérémonie d’exposition du corps du Président René Préval

** Tenue de ville.

II- Samedi 11 mars 2017 :

Kiosque Occide Jeanry : Cérémonie religieuse suivie de la cérémonie civile

6h30 a.m: La fanfare accompagnée d’un bataillon de la Police Nationale d’Haïti (PNH), prend place devant le Kiosque

6h45 a.m: Arrivée du Corbillard

Arrivée de Madame Elisabeth D. Préval , des membres de la famille, des parents et amis du défunt

Porté par des policiers munis de brassard noir, le cercueil sera dirigé vers le commandant du bataillon

Honneurs Funèbres :

La fanfare joue la marche funèbre de Chopin

Recouvert du Drapeau national, le corps du défunt sera gardé par des policiers vêtus de vareuse blanche et de brassard noir avant la cérémonie religieuse

7h00 a.m. :

Des Représentants d’Organisations Populaires

Des Représentants d’Organisations Paysannes

Des Représentants d’Organisations Syndicales

Des Représentants d’Organisation de la Société Civile

Des Représentants des Secteurs Religieux

Des Représentants du Secteur Privé des Affaires

Des Recteurs et Doyens des Universités Privées de Port-au-Prince

