« Parfum de Femme » les 17 et 18 mars à FOKAL

Source EJ/Radio Métropole Haïti

Dans le cadre de la saison théâtrale sur l’équité de genre (17 mars au 22 avril 2017) intitulé « Jeu et Regard de Femme » résultant cinq (5) spectacles, proposée par le centre culturel PYEPOUDRE, la FOKAL présente « Parfum de Femme » ; un spectacle conçu et mis en scène par Linda Isabelle François qui se tiendra le vendredi 17 et samedi 18 mars à 6h pm. L’entrée se fera sur une invitation à retirer à FOKAL.

Du 17 mars au 22 avril, Le Centre Culturel Pyepoudre, en partenariat avec l’Ambassade de Suisse en Haïti et la FOKAL, propose une saison en cinq spectacles, dont trois créations et deux reprises, pour que la voix théâtrale devienne femme. Le premier spectacle proposé est Parfum de femme, une création contemporaine conçue et mise en scène par la chorégraphe et danseuse Linda Isabelle François.Cette création passera par les arts visuels, ceux de la danse, du chant, du théâtre.

Parfum de femme est une Histoire Femme, une histoire faite de cris d’étoiles étouffées, de vapeur de sueur à l’arôme de rose, de bazilik, de florida, de larmes, de sang, de terre mouillée, une histoire mystérieuse, belle et puissante comme la mer de mon pays… C’est mon histoire, notre histoire, celle de ma sœur, ma fille, de l’autre que je n’ai jamais rencontrée……..lire la suite sur metropolehaiti.com