PNH-Bilan des opérations menées de février au 9 mars.

Le porte-parole adjoint de la police nationale, l’inspecteur principal, Garry Desrosiers, a fait état jeudi, d’une cinquantaine d’arrestations par des agents de l’institution, pour la période allant du mois de février au 9 mars 2017.

Les individus concernés sont accusés de viol, d’enlèvement et séquestration et d’association de malfaiteurs. 9 kilogrammes de cocaïne, 385 kilogrammes de marijuana ont été saisis, 13 véhicules et 7 armes confisqués, selon l’officier de police qui a aussi fait état de l’interpellation, mardi dernier par la DCPJ, de Claude Junior Préval, un jeune haïtiano-américain de 32 ans, qui se présente comme étant le fils de l’ex-président décédé, René Préval.

Appréhendé dans un hôtel de la capitale, cet individu est accusé d’escroquerie. Il aurait en effet escroqué plusieurs personnes dont le nommé Patrick Milien de qui il a obtenu plus de 500 mille dollars américains, selon le porte-parole adjoint de la PNH. L’inspecteur principal Gary Desrosiers informe que Claude Junior Préval avait en sa possession lors de son arrestation, des faux papiers de douane.

En ce qui concerne la situation très tendue qui prévaut depuis quelques jours à l’Arcahaïe, Garry Desrosiers a informé que des dispositions sont prises afin de rétablir l’ordre dans la commune ou les habitants protestent contre l’élévation de Montrouis au rang de commune, par l’administration Martelly.

Il en a appelé à la collaboration de la population pour pouvoir identifier les fauteurs de troubles.