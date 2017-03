Les titres de l’actualité du jeudi 9 mars 2017 sur Radio Vision 2000

Le Premier Ministre nommé, le docteur Jack Guy Lafontant, devrait présenter, Lundi ou mardi, au Sénat son énoncé de politique générale. D’ailleurs, le document a été soumis, mercredi, au grand corps, confirme son président, Youri Latortue.

Les tractations vont bon train en vue de dégager une majorité au niveau des deux branches du parlement, question de faciliter la ratification de la déclaration de politique générale du premier ministre nommé. Le porte-parole de la présidence, Lucien Jura, informe que le président Jovenel met tout son poids dans la balance.

Une séance s’est déroulée ce jeudi au Sénat de la République. L’Assemblée devait plancher notamment sur la proposition de loi de l’ex-sénateur du Sud ’Est, Edwin Zenny portant sur la diffamation en Haiti. Les pères conscrits devaient aussi statuer sur une résolution en faveur du sénateur élu de la Grand’Anse Guy Philippe, actuellement emprisonné aux Etats-Unis.

Toutes les dispositions sont prises pour l’organisation des funérailles nationales de l’ancien président René Préval. D’ailleurs la famille recevra, ce soir, les amis à Karibe Hôtel. L’exposition se fera vendredi soir au MUPANAH alors que les funérailles se dérouleront samedi matin au champ de Mars, selon le porte-parole de la Présidence Lucien Jura.

Monsieur Jura rappelle que le cadavre sera transporté le même jour à Marmelade pour être inhumé. L’ex-président René Préval est mort Vendredi dernier. Les véritables causes de son décès demeurent pour le moment inconnues.

Un haïtiano-américain se présentant comme étant le fils de l’ex-président René Préval, a été arrêté, Mardi, par des agents de la Police nationale pour escroquerie. Claude Junior Préval aurait extorqué plus de 500 mille dollars US à un citoyen auquel il a promis de vendre des panneaux solaires, a indiqué le porte-parole adjoint de la PNH.

L’inspecteur principal Gary Desrosiers a fait état également état de l’arrestation de 55 autres individus pour enlèvement et séquestration, association de malfaiteurs et viol. 9 Kg de cocaïne et 385 Kg de marijuana ont été saisis, 7 armes à feu et 13 véhicules confisqués, durant la période allant du 1ER février à date.

Des organisations de la société civile et de défense des droits humains dont la JILAP, le RNDDH, la SOFA et le CONHANE lancent une opération de réveil de la population en vue de préserver la jeunesse haïtienne.

Une pétition visant à freiner la débauche juvénile et la dévalorisation du carnaval et de la culture haïtienne a été mise, en ce sens, en circulation. Les initiateurs qui espèrent recueillir plus d’1 million de signatures soumettront le document au parlement haïtien.