Ephéméride du Jour….., 9 mars 1859 – Naissance de Solon Menos, Homme politique haïtien

ÉDUCATION

Études classiques: Petit Séminaire Collège Saint Martial.

Études universitaires: Faculté de droit de Paris: Doctorat à 22 ans.

CARRIÈRE:

Membre du barreau de Port-au-Prince.

Ministre sous Légitime.

Ministre des Affaires Etrangères sous Sam.

Ministre plénipotentiaire à Washington de 1915 à sa mort.

OEUVRES

De la séparation des patrimoines Paris : A. Cotillon, 1881.

Les métoniennes : première série La licence ès-joies (1876-1879. Paris : A. Cotillon, 1882.

L’affaire Luders. Port-au-Prince : Imprimerie J. Verrollot, 1898.

Un cas d’arbitrage, France et Haïti. Paris : Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1906.

Aujourd’hui, 9 Mars 2017

68ème jour de l’année, 10ème semaine de l’année

297jours avant la fin de l’année

JOURNEE NATIONALE

Journée nationale de l’audition en France

En 2017, nous célébrons la 20ème Journée Mondiale de l’audition. Elle vise à sensibiliser le grand public à un vaste sujet de santé publique. Elle est traditionnellement célébrée le 2ème jeudi du mois de mars.

Nous reproduisons ci-dessous un témoignage tiré du site de l’association JNA (adresse du site en bas de page).

“Je vais commencer mon histoire par la fin pour me rassurer encore une fois moi-même: aujourd’hui je mène une vie normale, soulagé et heureux… Heureux car il y a un an, je croyais ma vie gâchée.

Gâchée tout simplement à cause d’un maudit sifflement dans mon crâne, qui m’empêchait totalement de dormir, avec les complications que cela entraîne : fatigue, dépression, peur de l’avenir, etc.

Ce sifflement, (j’apprendrai quelques jours après qu’il portait un nom :”acouphène”) est apparu suite à une soirée au bal de l’Elysée Montmartre à Paris. La musique n’y était pas forcément très forte (du moins c’est ce qu’on pense sur le moment !), toujours est-il que le lendemain j’avais des acouphènes. À partir de là commençait une quête vaine : médecins, ORL, médicaments en tous genres…

Après 3 mois de grosse déprime, j’ai réussi à me passer de somnifère, et tout doucement, je retrouvais le chemin du sommeil malgré mes acouphènes toujours présents. J’arrivais à dormir 2 heures puis 3, puis 4, etc.

Avec le temps, ma perception de mes acouphènes avait changé ; ont-ils un peu diminué ou bien est-ce ma simple perception ? Je n’en sais rien, en tout cas, ils me gênaient de moins en moins. Jusqu’à aujourd’hui où je n’y fais quasiment plus attention.

Mes acouphènes sont de faible intensité comparés à d’autres, c’est sûrement pour cela que je m’y suis habitué.

Je me considère comme un petit miraculé car si ça se trouve, quelques petites minutes de plus dans cet enfer musical et…”

Témoignage de Sébastien – 17 ans

L’audition : un capital à protéger

Véritable sujet de Santé Publique, les problèmes d’audition concernent près de 5 millions de personnes en France. Ce chiffre est en constante augmentation du fait de l’allongement de la durée de la vie. Cependant, les troubles de l’audition ne concernent pas seulement les seniors et les personnes âgées.

L’oreille des jeunes est aussi menacée par l’écoute de la musique amplifiée (baladeurs, concerts, discothèques…). Nombre d’entre eux sont ou seront concernés par des altérations parfois irréversibles de leur système auditif (cellules ciliées détruites).

Autre population concernée, les personnes exposées au bruit dans leur travail, et hélas le plus souvent sans protection, notamment dans des secteurs comme le BTP, l’industrie ou l’agriculture. C’est pourquoi, depuis plusieurs années, la Journée Nationale de l’Audition veut attirer l’attention des Français et des Pouvoirs Publics, à travers des campagnes d’information et de prévention, afin que tout un chacun prenne enfin en compte son capital auditif.

Un site à visiter : www.journee-audition.org

http://www.journee-mondiale.com/29/journee-nationale-de-l-audition.htm

JOURNEE INTERNATIONALE

Journée Mondiale du rein

Une journée pour sensibiliser le grand public

Lancée à l’initiative de l’International Society of Nephrology, la Journée Mondiale du Rein vient à point nommé pour sensibiliser le grand public à l’importance des maladies rénales, affections silencieuses dont le diagnostic tardif multiplie les conséquences. Il arrive souvent que nombre d’entre elles ne soient dépistées qu’à l’approche du stade terminal et, dans ce cas, le recours à la dialyse ou la greffe est rendu obligatoire.

Nos modes de vies actuels, alimentation déséquilibrée, sédentarité, sont des facteurs aggravants et l’augmentation du nombre de patients souffrant de diabète ou d’hypertension artérielle, entraîne « mécaniquement » une augmentation des cas d’insuffisance rénale.

Protéger ses reins, c’est sauver son cœur

Chaque année, un nouveau thème est choisi. En 2011, la thématique retenue pour la 6° journée Mondiale du Rein avait pour but la sensibilisation aux relations maladies du rein / maladies du coeur. En 2013, il s’agissait d’attirer l’attention sur les insuffisances rénales aiguës.

En 2016, le choix s’est porté sur un thème très volontariste:

« Prendre soin de ses reins, c’est sa santé de demain »

Un site à visiter : www.fondation-du-rein.org

http://www.journee-mondiale.com/257/journee-mondiale-du-rein.htm

UN FAIT A RETENIR

9 Mars 1855 Une locomotive traverse le pont suspendu de Niagara Falls pour la première fois

Ouvert la veille, reliant le Canada aux États-Unis, commence la traversée d’une façon régulière du passage des trains.

Ce pont suspendu fait de câbles d’acier est le premier au monde.

Il est long de 225 mètres

HAITI

9 Mars

1807 Election d’Alexandre Pétion par le Sénat

Le premier chef d’état Haitien portant le titre de président, Pétion fut élu par 13 voix sur 17 pour une période de quatre ans.

9 Mars 1915 Prestation de serment du président Vilbrun Guillaume Sam

Le général Vilbrun Guillaume Sam, arrivé à Port-au-Prince à la fin du mois de février, obligea l’Assemblée Nationale à l’élire président (7 Mars 1915). Le jour même de sa prestation de serment, il exigea l’arrestation de plusieurs compatriotes sous prétexte de complot politique.

9 Mars 1983 Visite du Pape Jean-Paul II en Haïti

Une visite qui n’a duré que quelques heures, mais qui aura de graves répercussions sur le pays. En effet, durant une messe concélébrée près de l’Aéroport de Port-au-Prince en présence des dignitaires Haïtiens dont le président Jean-Claude Duvalier, le Pape eut à déclarer: « Il faut que quelque chose change ici ».

9 Mars 2004 Désignation de Gérard Latortue à la tête de la primature

Désigné par le « Conseil de sages », Gérard Latortue, un ex-fonctionnaire des Nations-Unies et résident de longue date des Etats-Unis, au poste de premier ministre remplaça Yvon Neptune maintenu à ce poste après le départ d’Aristide, le 29 février.

La Pensée du Jour

«Un homme ne peut grandir indéfiniment, mais il peut devenir plus sage.»

Jack Ma

PRENOM DU JOUR

SAINTE-FRANCOISE mais aussi France, Paquita, Fanchon,Françoise…

Née et morte à Rome (1384-1440), appartenait à la grande noblesse, comme son mari. Devenue veuve, elle se retira au couvent chez les Oblates de Saint-Benoît

Les Françoise sont dynamiques et gaies. Leur couleur : le rouge et leur chiffre : le 9

Aujourd’hui

Jeudi 09 mars 2017 Lune Gibbeuse Ascendante

Dimanche 12 Mars 2017 Pleine Lune

L’Ere des Poissons, comprise entre le 20 février et le 20 mars

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

AZ

Pour découvrir la musique d’ AZ « Demen mwen pwale»

Cliquezsurle lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=siLhc_KDPGY

AZ, née à Jérémie, est passionnée de chant depuis son enfance, elle intègre en 2013 Haïti en Scène, une académie des arts de la scène jusqu’en 2015. En 2016 elle se lance dans une carrière solo et sort son premier single «Demen mwen pwale». AZ, une voix prometteuse, une fusion entre bossanova et la chanson créole.

Rendez-vous ce soir à Yanvalou par une soirée jazzy avec AZ à partir de 8HPM

PROGRAMMATION FESTIVAL JAZZ DE PORT-AU-PRINCE

Jeudi 9 mars 2017

Université Quisqueya

6pm- Verónica Ferreiro (Espagne)

7pm- Jean-Paul Estievenart (Belgique)

8pm- Mikaben (Haïti)

After Hours

Yanvalou- 8pm

AZ (Haïti)

FOKAL –Aujourd’hui-17HPM

Projection du film documentaire de Rachelle Salnave intitulé : « La Belle Vie ».

Marathon de lecture | Petit lectorat

Le Petit Lectorat haïtien annonce, du 13 au 19 mars 2017, la huitième édition du Marathon de lecture sur le thème : « Lire pour un nouveau départ ». Invité d’honneur : James Noël.

Appel à contributions | Legs et Littérature

L’Association legs et littérature (ALEL) lance un appel à contributions pour le neuvième numéro de la revue « Legs et Littérature », consacré à la thématique « Langues, Littératures, Cultures dans la Caraïbe », à paraître en avril 2017. Envoyez vos propositions avant le 14 mars 2017 à legsetlitterature@venez.fr ou consultez le site web www.legsedition.com

A l’étranger

Musée du Nouveau Monde- Jusqu’au 29 MAI

UNE EXPOSITION : HAÏTI UNE ÎLE SOUS LE VENT DE L’HISTOIRE

Cette exposition est le fruit de la collaboration menée depuis 2013 entre William Adjété Wilson et Valentin Valris, issu d’une grande famille d’artisans de Port-au-Prince, connus pour leur technique du perlage, à partir de paillettes et de perles de verre fixées sur la toile. Ces teintures racontent les temps forts de l’histoire de la première République noire…

10 rue Fleuriau

17000 La Rochelle, France

L’actualité du monde, dans le passé

9 mars 1454 Naissance du navigateur florentin Amerigo Vespucci

Amerigo Vespucci était un marchand et navigateur originaire de Gênes en Italie. Il fut le premier à penser que la côte est de l’Amérique du Sud constituait un nouveau continent alors que tous les navigateurs de l’époque, y compris Christophe Colomb, pensaient débarquer en Asie. Mais le rôle de Vespucci dans la découverte du Nouveau monde a donné lieu à beaucoup de controverses, en particulier, en raison de deux lettres dont l’authenticité a été mise en doute : Mundus Novus (Nouveau monde) et la « Lettera » (des « quatre voyages »). Certains pensent que Vespucci a exagéré son rôle, d’autres pensent que ces deux lettres sont des faux écrits par d’autres à la même période.

Décédé le 22 février 1512.

9 mars 1796 Mariage de Napoléon Bonaparte

Le général Bonaparte épouse civilement Joséphine de Beauharnais à la mairie de l’IIème arrondissement de Paris. Joséphine est créole, elle a grandi en Martinique puis s’est mariée une première fois en métropole en 1779. Son défunt mari, le général Alexandre de Beauharnais, lui a donné deux enfants, Hortense et Eugène. Deux jours après son union, Napoléon Bonaparte partira rejoindre son commandement à Nice.

9 mars 1839 Naissance Phoebe Knapp, auteur de l’hymne américain

Compositeur de musique pour hymnes et un organiste.

Knapp est né à New York City. Ses parents étaient Walter C. Palmer et Phoebe Palmer Worrall. Elle a épousé Joseph Fairchild Knapp, l’un des fondateurs et le deuxième président de la Metropolitan Life Insurance Company, et il avait un orgue installé dans leur appartement.

Elle et son mari étaient des membres de la Rue Eglise méthodiste épiscopale John à New York City. L’auteur de l’hymne Fanny Crosby a également été membre de cette église et un ami de Palmer.

Elle a écrit plus de 500 hymnes, les plus familiers étant la mélodie maintenant appelé ASSURANCE pour les paroles de Fanny Crosby assurance bénie. Un autre hymne de Fanny Crosby pour lesquels Knapp a écrit la musique est « Plus près de la Croix. » Autres hymnes par Knapp comprennent ALBERTSON, la mélodie de « Jésus-Christ passe» par J. Denham Smith, et pour « Lorsque mon amour au Christ se affaiblit » par John R. Wreford. Sa consécration air a été adaptée à « Mon Esprit âme et le corps » par Mary Dagworthy James.

Phoebe Palmer Knapp a également écrit chorale sacrée et des œuvres en solo, peut-être le plus connu de ce qui est l’aria Palm dimanche « ouvrir les portes du Temple. »

Knapp mort en Pologne, dans le Maine.

9 mars 1934 Naissance de Marlene Stewart Streit, golfeuse canadienne

Marlene Stewart Streit est reconnue comme l’une des meilleures golfeuses au monde. Elle est la seule à avoir remporté des championnats amateurs internationaux au Canada, en Grande-Bretagne, aux États-Unis et en Australie, en plus d’avoir gagné 11 omniums canadiens.

9 mars 1959 La poupée Barbie voit le jour

Lancement de la poupée Barbie, encore aussi populaire 40 ans plus tard. On en a vendu plus de 800 millions depuis son arrivée.

Barbie, la plus célèbre poupée de l’histoire, voit le jour. Elle a été créée par Ruth Handler, fondatrice en 1945 de Mattel Creations avec son mari Elliot Handler. La poupée est tout d’abord présentée comme un mannequin adolescent. En 1961 apparaît Barbie au travail; elle deviendra tour à tour ballerine, infirmière, hôtesse de l’air, puis astronaute, athlète olympique, diplomate, ambassadrice de l’UNICEF, étoile du rock, vétérinaire et médecin. La poupée Barbie s’est vendue, avec les membres de sa famille et ses copains, à plus de 800 millions d’exemplaires dans quelque 140 pays.

Si Barbie était une femme en chair en en os, ses mensurations, à l’échelle, en pouces, seraient 36-18-38 (92-46-97 en centimètres).

9 mars 1980 Création du Festival international de jazz de Montréal

Le 1er Festival International de Jazz de Montréal a lieu à Terre des Hommes et rejoint 12 000 spectateurs.

Le succès est étonnant auprès des médias et du milieu.

Parmi les spectacles à retenir, mentionnons Ray Charles lors du concert d’ouverture.

Alain Simard et André Ménard créent le Festival international de jazz de Montréal. Après des débuts modestes, il deviendra en peu de temps le plus important festival de musique au Canada.

En plus d’offrir une scène aux musiciens québécois, le Festival de jazz prendra de l’ampleur et accueillera les plus grands noms du jazz international. Grâce à cet événement, Montréal deviendra pendant une dizaine de jours, à chaque mois de juillet, une plaque tournante du jazz de toutes les tendances et de toutes les époques. À la fin du XXe siècle, le festival présentera à chaque édition plus de 350 concerts mettant en vedette près de 2 000 musiciens. Il occupera plusieurs scènes intérieures de Montréal en plus d’offrir des spectacles extérieurs sur les rues Saint-Denis et Sainte-Catherine. Le festival attire à chaque année plus d’un million et demi d’amateurs de jazz.

9 mars 1993 Décès de Bob Crosby, Chef d’orchestre de l’époque du swing

Frère du chanteur Bing Crosby. Après avoir fait ses armes comme chanteur pour les frères Dorsey, il a formé un orchestre spécialisé dans le style Dixieland et comptant dans ses rangs des musiciens parmi les meilleurs de l’époque, ainsi que des solistes prestigieux, telle Doris Day.

Bob Crosby fait aussi plusieurs apparitions au cinéma : Sis Hopkins (1941), Presenting Lily Mars (1942), As Thousands Cheer (1942), Holiday Inn (1942).

Le groupe se sépare, et Bob Crosby s’engage dans les Marines. Il sert jusqu’en 1944, puis se tourne vers la radio et la télévision, comme chanteur et producteur. Dans les années 1960, il s’éloigne un temps de la musique et devient homme d’affaires. Dans les années 1970, il dirige régulièrement l’orchestre de Disneyland.

Il meurt d’un cancer le 9 mars 1993.

9 mars 1934 Naissance Youri Gagarine, cosmonaute soviétique, premier homme dans l’espace

Premier homme à avoir effectué un vol dans l’espace au cours de la mission Vostok 1 le 12 avril 1961, dans le cadre du programme spatial soviétique. Youri Gagarine acquiert une notoriété internationale et est décoré de nombreuses distinctions dont celle de Héros de l’Union soviétique et de la médaille de l’ordre de Lénine, les plus hautes distinctions soviétiques. La mission Vostok 1 est son seul voyage spatial, mais il fut aussi doublure de secours pour la mission Soyouz 1. Il meurt à 34 ans lors du crash de son Mig. Son nom a été donné à un cratère lunaire et à un astéroïde.

