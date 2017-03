Astrologie du jour

BELIER

Amour

C’est tout le capital romantique de votre personnalité qui sera mis en valeur par les influences astrales du moment. Vous oublierez la réticence, la méfiance et même la raison, et vous vous laisserez submerger par une grande vague de passion romanesque. Votre conjoint ou partenaire sera absolument ravi, et vos relations mutuelles atteindront des sommets ! Célibataires, votre magnétisme connaîtra son apogée : vous exercerez un pouvoir illimité sur vos conquêtes amoureuses. Certains d’entre vous vivront une grande passion et oublieront le reste du monde !

Argent

Dans le domaine des affaires, vous aimez souvent prendre des risques : c’est un piment qui vous plaît bien. Mais cette journée ne sera pas propice à une telle attitude. Vous serez avisé de vous en tenir à la prudence. Ce conseil s’applique tout particulièrement aux natifs du deuxième décan.

Santé

Très bonne forme physique, avec un léger risque de nervosité. Vous ne manquerez pas de tonus, au point, parfois, de ne plus pouvoir vous arrêter ! Prenez des tisanes calmantes avant de vous coucher.

Travail

Votre ambition professionnelle sera grande, solide, et pourra être un facteur de réussite si vous ne vous laissez pas aller à un orgueil de mauvais aloi. Il vous faudra apprendre à composer avec les événements s’ils ne vont pas dans le sens voulu. N’essayez pas de précipiter les choses ; soyez patient : le temps jouera en votre faveur.

Citation

Hier, aujourd’hui, demain, sont les trois jours de l’homme (proverbe chinois).

Famille/foyer

Enthousiaste et plein d’allant, vous risquez pourtant d’être freiné dans vos progrès par des problèmes familiaux qui vous perturberont. Essayez de garder votre calme.

Vie sociale

Mercure, symbole d’échanges et d’amitiés, culminera dans votre Ciel. Traduction : des amis perdus de vue ou qui vivent loin de chez vous vont vous faire signe, sans crier gare…

Nombre chance

491

Clin d’oeil

Soyez conciliant avec votre entourage, tant familial que professionnel.

TAUREAU

Amour

On ne se méfie jamais assez de Saturne lorsqu’il est mal aspecté. Une simple blessure d’amour-propre risque de provoquer chez vous aujourd’hui tout un drame dont les conséquences pourraient s’avérer désastreuses pour la vie de votre couple. Célibataire, grâce à la Lune, vous aurez tout le temps de faire la rencontre que le Ciel a programmée pour vous : battements de coeur, tendres rapprochements, et promesses d’avenir garantis !

Argent

Avec cet aspect de Mercure, facilités sur le plan financier, mais le moment ne sera pas idéal pour investir massivement. Prévoyez dès aujourd’hui qu’il pourrait survenir des retards dans les rentrées d’argent que vous attendez pour bientôt.

Santé

Avec Saturne en cette position, vous ne serez certes pas dans une forme époustouflante, mais vous tiendrez le coup sans trop de mal si vous respectez une bonne hygiène de vie. Si vous sortez d’un problème de santé, ce mouvement de la Lune est de très bon augure : il indique que les ennuis sont bel et bien finis.

Travail

Dans le travail, mettez les bouchées doubles aujourd’hui. Vous serez soutenu par Mars, qui vous poussera à foncer. Dépêchez-vous d’exploiter les occasions intéressantes et ne ménagez pas vos efforts pour développer votre situation. La voie sera libre et vous aurez toutes les chances de progresser rapidement. Tâchez aussi de régler définitivement certains problèmes qui vous opposent régulièrement à vos collègues ou collaborateurs, afin d’éviter qu’ils ne prennent bientôt des proportions inquiétantes.

Citation

Quand ils ont tant d’esprit, les enfants vivent peu (C. Delavigne).

Famille/foyer

Avec cette ambiance astrale favorable, prenez le taureau par les cornes et tâchez de résoudre une bonne fois pour toutes certains problèmes domestiques qui provoquent sans cesse des heurts avec des membres de votre famille.

Vie sociale

Cette journée sera très positive sur le plan affectif. Les excellentes vibrations de la planète Mercure vous promettent des joies saines, un bon équilibre sentimental et des relations harmonieuses avec ceux que vous aimez.

Nombre chance

757

Clin d’oeil

Examinez la situation présente avec toute l’objectivité et toute l’attention requises.

GEMEAUX

Amour

Le Ciel amoureux sera dégagé et très prometteur pour tous. Les couples s’entendront beaucoup mieux, et les solitaires auront une bonne chance de faire une rencontre importante. Seule ombre à ce tableau idyllique : la Lune en aspect dysharmonique pourra en effet rendre très exigeant. Vous ne consentirez à craquer que si vous rencontrez un héros de légende ou une princesse de contes de fées. Faites donc attention à ne pas placer la barre trop haut, sans quoi même la protection d’Uranus et de Neptune ne suffira pas à vous faire croiser l’oiseau rare dont vous rêvez.

Argent

Vous aurez la possibilité de développer votre situation matérielle grâce à une grande habileté tactique. Vous avancerez prudemment. Ensuite, vous foncerez en prenant des risques calculés.

Santé

Avec le soutien de Neptune, vous serez en bonne santé si vous prenez garde de ne pas laisser vos sentiments ou vos émotions troubler votre équilibre psychique. D’une manière générale, le secret de votre bonne santé est dans votre équilibre ; aussi tâchez, dans la mesure du possible, de vous construire une vie stable et évitez les excès de toutes sortes.

Travail

Cette phase lunaire vous insufflera un esprit de compétition sans précédent. Dans votre métier, vous pourrez mener à bien des projets ambitieux, et doubler du même coup des concurrents acharnés. Mais, dans votre vie privée, vous aurez du mal à oublier la compétition.

Citation

Si le vase n’est pas pur, tout ce qu’on y verse aigrit (Horace).

Famille/foyer

Sous l’influence de Jupiter, vous donnerez à vos enfants les coudées franches ; vous n’entraverez pas leur liberté, mais surveillerez discrètement leurs occupations. Vous serez persuadé qu’une complicité profonde fera plus de bien qu’une discipline sévère.

Vie sociale

Aujourd’hui, sous l’action de la planète Mercure, l’euphorie, l’optimisme qui se dégageront de votre personne constitueront vos principaux atouts de séduction. Vous n’aurez vraiment pas besoin d’artifices pour charmer tous ceux qui viendront en contact avec vous.

Nombre chance

879

Clin d’oeil

Remettez dès maintenant sur le tapis des projets à long terme et ne repoussez pas les conseils pertinents.

CANCER

Amour

Vos amours conjugales ? Difficile de deviner ce qui pourra se passer aujourd’hui, car vous aurez nettement tendance à penser « moi d’abord » et à agir en conséquence. Ce qui pourra évidemment poser quelques problèmes si votre partenaire n’est pas prêt à vous ficher la paix et vous laisser le champ libre ! Ceux qui vivent seuls ne se préoccuperont sans doute guère de leur vie amoureuse. Si une aventure se présente, ils ne diront pas non ; mais si rien n’arrive, ils ne penseront pas à s’en plaindre.

Argent

J De nombreuses activités liées aux finances seront particulièrement favorisées cette fois, notamment le commerce et les voyages. Des transactions immobilières pourront enfin aboutir comme vous le souhaitiez.

Santé

Vous recevrez le soutien inconditionnel d’Uranus en ce qui concerne votre santé. Vous pourrez ainsi agir ou prendre des initiatives salutaires pour assainir votre organisme, relâcher vos tensions, et vous libérer de qui pourrait nuire à votre dynamisme et à votre réceptivité naturelle.

Travail

Ne vous laissez jamais abattre, et cela quoi qu’il advienne ce jour. Vous risquez en effet de manquer de confiance en vous, et cela pourrait se révéler un frein à votre progression. Sachez que les influx de Neptune favoriseront les bonnes volontés.

Citation

Dieu n’a pas créé égaux les dix doigts (proverbe persan).

Famille/foyer

Vénus en cet aspect laisse présager des relations harmonieuses avec vos proches, tant avec vos parents qu’avec vos enfants. Pensez à vous montrer plus souple.

Vie sociale

Saturne va vous donner une lucidité qui vous faisait défaut. Lucidité impitoyable d’ailleurs, puisqu’il ne sera plus question de vous voiler la face et que la réalité éclatera sous vos yeux. Le résultat, bien que quelque peu douloureux, pourra être très salutaire, car il vous permettra d’établir avec les autres des relations plus judicieuses et de devenir beaucoup moins tributaire de leur opinion.

Nombre chance

264

Clin d’oeil

Contentez-vous des résultats estimables que vous venez d’obtenir.

LION

Amour

Vos sentiments conjugaux seront profonds ; mais, au grand désespoir de votre partenaire, vous ne serez pas enclin à les extérioriser. Une petite tendance au repli sur vous-même inquiétera l’autre, qui cherchera peut-être à vous faire réagir en suscitant votre jalousie. Célibataire, les mariages conclus durant cette journée seront très bénéfiques et durables. Ce sera donc le moment de convoler en justes noces si vous pensez avoir trouvé le partenaire idéal.

Argent

Cette fois, vous n’aurez rien d’une cigale imprévoyante. Mettre le maximum de chances de votre côté pour vous assurer un avenir à l’abri du besoin, et une retraite prospère, telle sera votre préoccupation majeure. Vous aurez la possibilité d’effectuer des placements habiles, qui se révéleront profitables à long terme.

Santé

Ecoutez le conseil de santé de Saturne. Profiter de la vie, c’est formidable ! En revanche, multiplier les excès gastronomiques au risque de voir votre taux de cholestérol ou d’acide urique monter en flèche, ce n’est évidemment pas recommandé ! Et ne parlons pas des excès sexuels auxquels vous risquez fort d’avoir envie de vous livrer ! Si vous voulez rester en bonne condition physique, acceptez de modérer vos appétits et imposez-vous une certaine discipline.

Travail

Dynamisé par le Soleil et Jupiter, vous réaliserez aujourd’hui une prouesse professionnelle. Cela vous rapprochera singulièrement de vos objectifs et commandera l’admiration de votre entourage.

Citation

Mieux vaut une bonne voisine qu’une soeur éloignée (proverbe danois).

Famille/foyer

Des problèmes familiaux prendront plus d’acuité avec cet aspect de Saturne. Vous ne pourrez en aucun cas les éluder. Il faudra bien agir pour tenter de les résoudre de façon satisfaisante.

Vie sociale

Des idées de vengeance tourmenteront votre esprit. Bannissez-les si vous désirez retrouver votre sérénité. Vouloir se venger fait plus de mal à soi-même qu’à ses ennemis : « Qui médite de se venger entretient ses blessures » (F. Bacon).

Nombre chance

636

Clin d’oeil

Adonnez-vous à la méditation. C’est un exercice statique qui, petit à petit, vous conduira en douceur vers des transformations très bénéfiques.

VIERGE

Amour

Votre vie amoureuse n’a pas été facilitée par les astres dernièrement. Marié, vous avez sans doute eu bien du mal à faire les petites concessions nécessaires à la vie à deux ; et si vous vivez seul, votre attitude n’a certainement pas favorisé les rencontres. Cette fois, vous serez enfin prêt à accepter la vie telle qu’elle est. Plus disponible, plus tolérant, vous aurez enfin droit au bonheur.

Argent

Uranus et Neptune occuperont votre secteur argent. Résultat : votre situation financière ne sera pas menacée, mais vous risquez tout de même d’avoir quelques difficultés pécuniaires. Gérez attentivement votre budget, de manière à conserver un équilibre satisfaisant.

Santé

Vous aimez tant jouer les Casanova (ou les Messaline). Sachez que vous n’êtes jamais aussi séduisant que lorsque vous êtes serein, détendu, bien dans votre peau. Pour lutter contre le stress qui provoque des rides, des valises sous les yeux, qui alourdit la silhouette à cause de l’excès de nourriture engloutie par compensation, une seule solution : faire beaucoup de sport, de préférence en plein air, et adopter une bonne philosophie de vie.

Travail

Les portes s’ouvriront toutes seules devant vous. De nouvelles possibilités professionnelles germeront littéralement sous vos pieds. Restez concret, ne perdez de vue aucun détail. Surtout, ne prenez aucune décision hâtive ; en effet, vous subirez en cette journée un influx qui vous donnera l’envie d’agir pour agir sans réfléchir pour autant.

Citation

Ayez pitié des autres comme de vous-même (proverbe vietnamien).

Famille/foyer

En famille, le Ciel totalement neutre aura pour effet de vous laisser toute latitude pour vivre à votre guise vos relations avec vos proches, qui seront dans l’ensemble faciles et sans surprise. Vos parents, comme vos enfants, seront dans une phase de stabilité, sans problème à affronter, mais sans grand changement non plus.

Vie sociale

Même si vos amis apprécient votre droiture et votre fidélité, votre tendance actuelle à leur asséner leurs quatre vérités pourrait leur déplaire et même finir par les lasser !

Nombre chance

875

Clin d’oeil

Montrez-vous moins capricieux pour ne pas vous compliquer inutilement la vie.

BALANCE

Amour

Les astres vous combleront de qualités : charme, don de soi, sensibilité, sensualité… De quoi faire succomber n’importe qui. Cela s’avérera avantageux tout spécialement aux célibataires, bien entendu. Cependant, avec la présence de Saturne dans votre Ciel, certains natifs sentiront les limites de leur couple et seront tentés par des modes de relation attribuant une plus grande liberté à chacun des partenaires. Si vous êtes dans ce cas, faites un bilan objectif sans trop « charger » l’autre.

Argent

Excellente journée pour organiser quelques discussions au sujet de vos finances, et de vos placements si vous en avez. Méditez les conseils qu’on vous donnera et suivez-les. De bonnes affaires sont possibles actuellement. D’autre part, n’hésitez pas à embellir votre foyer sans pour autant vider votre compte en banque.

Santé

Mercure vous conseillera ce jour de trouver un moyen d’échapper au stress, surtout si vous menez une vie très active ou assumez d’importantes responsabilités professionnelles ou familiales. La relaxation vous procurera le plus grand bien-être. Grâce à des techniques orientales comme le yoga, le do-in ou le shiatsu, vous parviendrez à mieux vous détendre, et aussi à mieux utiliser votre énergie parce que vous apprendrez à bien la canaliser.

Travail

Soutenu par la planète Mars, vous saurez canaliser votre énergie vers des buts positifs et faire preuve d’une remarquable combativité. Alors, mettez les bouchés doubles, et vous pourrez atteindre de très ambitieux objectifs professionnels.

Citation

C’est sur la partie brûlée de la tarte que l’on met le plus de sucre (proverbe hollandais).

Famille/foyer

Vous serez exceptionnellement chaleureux, enthousiaste, porté à vous enflammer et à vous exalter. Plus que jamais vous aimerez la vie et souhaiterez voir les vôtres s’épanouir près de vous. Vous aimerez aussi guider au mieux ceux que vous aimez.

Vie sociale

Le temps sera à l’orage pour vous. Votre agressivité et votre esprit combatif, exacerbés par Uranus en cet aspect, pourraient jouer contre vous et ne pas vous apporter que des amis. Faites un effort pour vous dominer.

Nombre chance

508

Clin d’oeil

Gardez-vous de tomber dans le perfectionnisme, qui vous épuisera.

SCORPION

Amour

Le Soleil va s’occuper spécialement de votre vie conjugale. Il était temps ! Cela faisait plusieurs semaines que vos amours n’étaient plus au centre de vos préoccupations et en pâtissaient. Vous pourrez donc profiter de ce soutien astral pour reconquérir votre partenaire. Célibataire, tout un assortiment de planètes fortes et fougueuses séjournera dans votre Ciel ce jour, vous prodiguant désirs intenses, passions débordantes. Bref, votre vie amoureuse ne manquera pas de piment ! Scène, réconciliation, baisers fous sont prévus au programme.

Argent

La prudence s’imposera dans la gestion de vos finances. Prévoyez un budget très serré. Ne jetez pas l’argent par les fenêtres, autrement vous vous retrouveriez rapidement face à des problèmes angoissants !

Santé

Mercure vous incitera à vous débarrasser de votre mauvaise habitude d’escamoter le petit-déjeuner. Même si vous avez l’impression de ne rien pouvoir avaler d’autre qu’une tasse de café, commencez par ajouter un jus de fruit frais et une ou deux tartines de pain complet légèrement beurrées. Il vous sera ensuite plus facile de prendre en plus un yaourt, en alternance avec un oeuf dur ou sur le plat, ou une petite tranche de jambon.

Travail

Au travail, halte au découragement ! Vous aurez quelques difficultés à mobiliser votre énergie pour mener à bien des projets de grande envergure, et vous serez tenté de baisser les bras face aux obstacles. Pourtant, si vous vous fixez des buts précis et réalistes, vous aurez toutes les chances de parvenir à vos fins. Alors, mettez les bouchées doubles.

Citation

Le diable sait s’embusquer à l’ombre de la croix (proverbe espagnol).

Famille/foyer

Bien soutenu par ce climat solaire, vous pourrez régler des problèmes familiaux qui commençaient à perturber sérieusement la vie au foyer. Toutefois, vous serez amené à prendre des décisions difficiles mais indispensables.

Vie sociale

Si vous avez envie de bouger, toutes les chances seront de votre côté pour vous dépayser : faire un petit voyage ou un séjour dans des lieux agréables, rencontrer des gens sortant de votre environnement habituel, etc. Restez disponible pour tout ce qui peut vous ouvrir des horizons nouveaux.

Nombre chance

460

Clin d’oeil

Inutile de rechercher des complications qui n’existent pas. Méfiez-vous des rabat-joie et des défaitistes.

SAGITTAIRE

Amour

L’ambiance dans le couple ne sera pas très simple. En fait, le baromètre semble totalement tributaire de vos sautes d’humeur. Et si vous parliez à votre partenaire d’autre chose que de votre travail ou de courses de chevaux ? Laissez-vous aller à la détente, et vous serez plus chouchouté que vous ne le pensez. Célibataire, vivre une passion ou même une folle aventure ? A vrai dire, n’y comptez pas trop. Le climat dans le domaine des rencontres risque d’être assez frais, pour ne pas dire morose. Mais tout reste possible !

Argent

Cette position de Pluton pourra compromettre votre équilibre budgétaire. Mettez-vous dans la tête que l’heure est à la mise en ordre de vos comptes et non aux dépenses décidées impulsivement. Vous parviendrez peut-être ainsi à faire quelques économies.

Santé

Les secteurs de votre thème liés à la santé ne sont influencés par aucune planète en ce moment. Vous serez donc en bonne forme, sans plus. Cette configuration de Saturne pourra vous valoir une nervosité accrue. Vous aurez donc intérêt à pratiquer un sport ou une activité qui permet de lutter contre le stress, comme la yoga ou la relaxation.

Travail

Si vous désirez vous perfectionner dans votre travail, inscrivez-vous aujourd’hui à un cours de recyclage. Cette initiative vous permettra d’accéder à un poste supérieur. En attendant, votre travail quotidien vous donnera beaucoup de satisfactions.

Citation

Avec deux lignes de l’écriture d’un homme, on peut faire le procès du plus innocent (Richelieu).

Famille/foyer

Vous vous sentirez heureux parmi les vôtres. Vous le méritez, car vous aurez suffisamment oeuvré pour faire régner la paix, l’harmonie et la chaleur dans votre foyer. Votre conjoint et vos enfants vous prouveront leur affection pour vous.

Vie sociale

Mercure vous donnera un coup de pouce pour briser votre isolement. Ne vous terrez plus dans votre tanière, allez à la rencontre des autres. « La solitude est à l’esprit ce que la diète est au corps, mortelle lorsqu’elle est trop longue, quoique nécessaire » (Vauvenargues).

Nombre chance

554

Clin d’oeil

Ne soyez pas trop exigeant : faute de grives, mangez des merles !

Capricorne

Amour

Votre comportement conjugal accusera maintes toquades, et autant de coups de hache tranchante sur la routine amoureuse. Votre conjoint ou partenaire n’entendra rien à ces subtilités ; il sera sans doute dérouté par vos nouvelles orientations. Il pourrait bien vous demander des comptes si vous commettiez des infidélités ! Célibataire, bonjour l’aventure ! L’ambiance astrale vous rendra plus tendre et plus émotif que jamais. Vous rechercherez davantage les satisfactions des sens. Et vous obtiendrez tout ce que vous voulez.

Argent

Neptune se fera le complice des joueurs. Pariez, jetez les dés : vous aurez d’excellentes chances de gagner. Mais n’allez pas jusqu’à jouer votre chemise. N’acceptez pas les défis dangereux. N’oubliez pas de consulter votre nombre de chance.

Santé

Bonne résistance d’ensemble pour la majorité d’entre vous. Quelques rares natifs du signe pourront cependant passer par une phase de baisse de tonus ou de découragement. Ce sera surtout le cas pour ceux d’entre vous qui sortent d’une période fatigante, ou qui se remettent seulement d’une maladie. Ne vous découragez pas, un régime approprié, avec un apport suffisant de vitamines et d’oligo-éléments, vous permettra de remonter la pente.

Travail

Dans le travail, les influences plutoniennes vous donneront du flair, vous permettant de sentir le danger caché. Vous serez capable de voir clair, mais en dernière minute, dans l’inextricable labyrinthe de certaines affaires véreuses où l’on voudrait vous entraîner.

Citation

Une langue apprivoisée est un oiseau rare (proverbe suisse).

Famille/foyer

N’essayez pas d’imposer votre volonté à vos proches. Vous obtiendrez de bien meilleurs résultats en employant la méthode douce, celle de la persuasion.

Vie sociale

Avec Mercure en aspect bénéfique, votre vie amicale s’annonce joyeuse et enlevée. Exactement comme vous l’aimez ! Les amitiés seront nouvelles, animées, et pleines de surprises. Les autres, plus que jamais, vous feront du bien.

Nombre chance

148

Clin d’oeil

Donnez-vous un délai précis pour terminer les travaux en cours, et respectez-le scrupuleusement.

VERSEAU

Amour

C’est surtout le temps qui vous manquera pour vous consacrer à l’amour. Vous aurez tant d’occupations, tant de responsabilités à assumer, que votre vie sentimentale passera forcément au second plan. Votre partenaire, habitué à tenir une place de choix dans votre existence, pourrait en prendre ombrage. Tâchez d’équilibrer judicieusement les choses.

Argent

Avec cet aspect de Jupiter, vous n’aurez pas grand-chose à faire pour maintenir vos finances au beau fixe. Le prêt que vous sollicitiez depuis quelque temps sans succès vous sera enfin accordé, et de surcroît au meilleur taux du marché. C’est presque trop beau pour être vrai ; et pourtant, c’est ce qui vous attend. Tentez aussi votre chance au jeu.

Santé

Pas de planètes en vue dans les secteurs de votre thème liés à la santé. Résultat : une forme physique et morale à toute épreuve, qu’il s’agira de ne pas dilapider en menant une vie désordonnée. Mais gare aux excès ! Ne faites pas trop travailler vos muscles, et ménagez votre estomac.

Travail

Le secteur carrière sera en pleine évolution. Avec le Soleil en cet aspect, vous n’hésiterez pas à vous mettre en avant et à faire valoir vos qualités. Vous aurez d’ailleurs bien raison, car vos projets sont promis à un brillant avenir.

Citation

Il n’appartient qu’à Dieu d’être seul (proverbe arabe).

Famille/foyer

Les astres vous rendront plutôt autoritaire. Mais vous serez suffisamment habile pour que votre conjoint ne voie là qu’un remarquable esprit d’initiative. Il approuvera toutes les décisions que vous prendrez. Ne profitez tout de même pas de la situation pour vous conduire en vrai tyran domestique !

Vie sociale

Vos rapports humains seront perturbés et pourront vous causer du chagrin si vous ne vous montrez pas plus objectif et moins vulnérable. Ne croyez pas aux promesses que l’on vous fera ou à tout ce que l’on vous racontera, car il y aura de l’envie ou de la jalousie dans l’air autour de vous.

Nombre chance

353

Clin d’oeil

Si vous êtes confronté à un problème qui vous semble insoluble, sortir temporairement de vos habitudes ancrées pourrait être la solution.

POISSONS

Amour

Votre vie conjugale connaîtra quelques fluctuations et des problèmes aujourd’hui. Ce ne sera pas pour l’instant le climat d’euphorie auquel vous aspirez avec tant d’ardeur. Ne vous désespérez pas : laissez passer quelque temps, et les choses s’arrangeront d’elles-mêmes. Célibataire, tomber amoureux, vous y songez parfois, mais la crainte de vous ennuyer vous fait souvent battre en retraite dès qu’une histoire devient sérieuse. Des rencontres, vous en ferez sans doute, mais pas forcément abouties, car fantasmer vous conviendra très bien.

Argent

Saisissez les chances au fur et à mesure qu’elles se présenteront. Vos affaires vont être bien protégées. Mais que cela ne vous empêche pas, dans le domaine financier, de faire preuve de prudence.

Santé

Vous êtes un grand gourmand, et il arrive trop souvent que votre silhouette s’empâte. Réagissez pour ne pas ternir votre image de battant (ou de fonceuse). N’oubliez pas qu’une allure saine, sportive, est l’un des plus grands atouts de réussite dans plusieurs domaines.

Travail

Si vous ressentez le besoin irrépressible de dire à vos supérieurs ou à vos collègues de travail ce que vous pensez, assurez-vous au préalable que c’est bien ce qu’ils ont envie d’entendre. Sinon, « dites-le dans une cruche et refermez-la hermétiquement » (proverbe vietnamien). Vous vous créeriez de tenaces hostilités si vous ne saviez pas tourner votre langue sept fois dans votre bouche avant de parler !

Citation

Il faut espérer puisqu’il faut vivre (proverbe italien).

Famille/foyer

La journée devrait être faste sur le plan familial. Mais il y aura tout de même cette configuration de Pluton, qui pourra affecter vos relations avec vos enfants. Il est possible que ceux-ci se révoltent contre votre autorité, surtout si ce sont des adolescents. Dans ce cas, tâchez de garder le contact avec eux, de renouer le dialogue : ce sera le meilleur moyen de calmer les choses.

Vie sociale

La planète Saturne vous conseillera aujourd’hui de ne pas négliger le côté culturel de votre vie. Si vous ne pensez qu’à amasser des possessions matérielles, vous trouverez votre vie bien vide. De bonnes lectures, des conférences éducatives ou la fréquentation d’un milieu intellectuel ou spirituel pourront vous apporter beaucoup sur le plan de l’enrichissement moral.

Nombre chance

560

Clin d’oeil

Vous aurez intérêt à rechercher la compréhension et la bonne entente.

