Métropole célèbre son 47e anniversaire

Source EJ/Radio Métropole Haïti

La direction Radio et Télé Métropole organise une journée porte ouverte ce mercredi 8 mars, à l’occasion de la célébration de son 47e anniversaire d’existence.

Intervenant à la rubrique le Point le Président directeur général de la station Richard Widmaier, a retracé le long parcours de la station.

« Ce qui est important, ce n’est pas le nombre d’années. C’est plutôt ce que nous réalisons chaque jour », a fait remarquer Monsieur Widmaier.

Il a indiqué que la radio Métropole, reste accrocher à sa noble mission qui vise à contribuer à l’avancement du pays.

« Durant quarante-six (47) ans, radio Métropole a, comme presque toutes les vieilles stations du pays, connu de durs moments, de bons et mauvais jours », a déclaré le PDG.

Il a expliqué les difficultés que la Radio a rencontrées durant la période des Duvalier.

« Je me rappelle, tout le schéma qu’on a dû suivre pour retransmettre l’investiture de Jean-Claude Duvalier », a souligné le PDG, qui a toutefois renouvelé l’engouement et la volonté de son équipe à mieux faire de jour en jour et en dépit de tout.

En cette journée, Richard Widmaier ne manque pas de ressasser