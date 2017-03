Port-au-Prince, le 8 mars 2017 – (AHP)- Plusieurs activités ont été organisées ce mercredi 8 mars, pour marquer la journée mondiale de la femme, célébrée autour du thème: ’Les femmes dans un monde de travail en évolution, une planète 50-50 d’ici 2030’’.



L’occasion pour la ministre à la condition féminine et aux droits de la femme,Marie-Denise Claude, d’inaugurer la nouvelle Galerie des Ministres qui présente les différentes personnalités qui l’ont précédée à la tête du MCFDF.

La Galerie des Ministres avait été détruite lors du tremblement de terre de janvier 2010.Marie-Denise Claude a rappelé que la journée internationale de la femme est une occasion offerte aux acteurs pour rappeler l’importance de bannir les discriminations dont les femmes font souvent l’objet.Elle a aussi encouragé les organisations féministes à poursuivre la lutte en faveur de l’égalité et l’équité de genre.Participant à la cérémonie, la représentante du Secrétaire Général des Nations Unies en Haïti, Sandra Honoré, a souligné que la journée mondiale de la femme est une occasion de rappeler la responsabilité de tous les acteurs sociaux dans la concrétisation de l’objectif d’égalité des sexes.Les inégalités entre les hommes et les femmes sont partout a travers le monde, a-t-elle dit et Haiti n’est pas une exception mais elle reconnait que beaucoup d’efforts ont été consentis dans le pays pour favoriser le respect des droits des femmes.Sandra Honoré s’est aussi félicitée de la décision des autorités haïtiennes ayant adopté une disposition réclamant un quota de 30% de femmes dans les postes décisionnels.Elle salue également l’adoption de la politique nationale d’égalité 2014-2034 et l’adoption du plan national de lutte contre les violences faites aux femmes.La journée mondiale de la femme a été également célébrée par le Bureau de la première dame, Martine Moise, a la Mairie de Delmas où elle a reçu ………… lire la suite sur ahphaiti.org