Le Semanah souffle sa 35e bougie

Source Dieudonné Joachim | Le Nouvelliste

Le Service maritime et de navigation d’Haïti (SEMANAH) a célébré, le lundi 5 mars 2017, son anniversaire, dans la modestie. Cette célébration, qui a compris une messe d’action de grâces en l’église Altagrâce de Delmas, était l’occasion pour le directeur général, Eric Prévost Jr, d’appeler le Parlement haïtien au vote de quelques conventions internationales et lois visant la régulation de ce secteur.

Eric Prévost Jr souhaite avoir plus de moyens que les 35 millions de gourdes de budget annuel afin de pouvoir mieux remplir sa mission. Tant bien que mal, le Semanah veut maintenir sa barque à flot. Dans une adresse à ses collaborateurs, M. Prévost a dit qu’il aurait aimé que les 300 employés du Semanah puissent mieux se former afin d’offrir de meilleurs services à la communauté. Eric Prévost Jr espère que la 50e législature pourra apporter sa pierre au renforcement des capacités de cette institution qui attend encore sa loi cadre. Le Semanah appelle le Parlement haïtien à ratifier les accords et conventions relatifs à la mer.

« Nous exhortons tous les parlementaires à voter le code maritime