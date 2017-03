Le Festival de jazz de Port-au-Prince va bien…

Source Le Nouvelliste

Le Festival de jazz de Port-au-Prince bat son plein. Chaque soir, depuis samedi dernier, sur plusieurs scènes, dans trois communes de la région métropolitaine, des pointures du jazz venus de plusieurs pays étrangers et des artistes haïtiens régalent des centaines d’aficionados. En dix ans de festival de jazz, le pari des organisateurs tient la route et le jazz sous le ciel de Port-au-Prince comble les attentes d’un public plus large d’année en année.

Mercredi soir, le temps que les musiciens s’installent, le spectacle était…….lire la suite sur lenouvelliste.com