Haïti – Actualité : Zapping politique…

Source HL/ HaïtiLibre

Arrestation de deux dangereux individus :

La Police dans le département du Nord procédé à l’arrestation de Géffard Armstrong et Sevelma Alizé, deux présumés bandits, recherchés pour assassinat et association de malfaiteurs.

Danilo Medina solidaire avec Haïti :

Suite au décès de l’ancien Président René Préval, dans une lettre adressée à son homologue haïtien Jovenel Moïse via la Chacellerie, le Président dominicain Danilo Medina Sanchez, se solidarise avec le peuple et le gouvernement haïtien. « Nous nous unissons au peuple et au Gouvernement haïtien, au nom du peuple et du gouvernement de la République Dominicaine et en mon nom propre » demandant d’étendre ses condoléances à la famille et aux proches de René Préval.

Un haïtien 2e Prix au concours international de poésie :

Carl Withsler A. Benoît, un jeune haïtien natif des Gonaïves, a remporté le deuxième prix de la 18e édition du « Concours international de poésie en langue française ». Une centaine de jeunes de 15 à 25 ans en provenance entre autres du Canada, de la France et de la Suisse, participaient au concours, Carl est le seul haïtien à avoir atteint la phase finale du concours.

Distribution de 6,000 l de lait aux détenus :

L’Ambassade du Canada en Haïti, en collaboration avec la compagnie canadienne MERA, a procédé à la distribution de 6,000 litres de lait de Soya aux prisonniers du pénitencier national, cette action intervient suite à la multiplication des cas de décès dans les prisons du pays. Michel-Ange Gédéon, le Directeur Général de la Police Nationale d’Haïti (PNH) présent à cet évènement, a visité les cellules, le dispensaire………lire la suite sur haitilibre.com