LE TEMPS TOUS LES JOURS, C’EST METEO PEYI

Situation synoptique dans la Caraïbe et sur l’Atlantique

La Caraïbe centrale reste sous l’influence de l’air humide et instable généré par le passage d’un front froid. De ce fait, des moments nuageux et parfois pluvieux pourraient affecter certaines régions d’Haïti notamment celles du Nord.

Prévision pour Haïti

Majoritairement nuageux sur le pays avec de la pluie intermittente sur le nord

Nuageux en après-midi et en soirée

Températures supportables au cours de la journée agréable en soirée

Averses possibles sur certains départements en particulier sur le département de la Grand-Anse, du Sud et du Nord en soirée.

—————————————————————————————————————————-

Aujourd’hui

Mardi 07 mars 2017 Lune Gibbeuse Ascendante

Dimanche 12 Mars 2017 Pleine Lune

Le soleil s’est levé à 6h03

Il se couchera à 5h57

Pour admirer le soleil d’aujourd’hui cliquez sur le SITE http://sdo.gfsc.nasa.gov

——————————————————————————————————————————L’humidité aujourd’hui est de 57%, avec une température de 22° C MIN / de 32°C MAX

Le vent à 15kms / h souffle

Du Nord-Est pour ce MATIN

Le vent à 10kms / h souffle

D’Ouest pour cet APRES-MIDI

Du Nord-Est pour ce SOIR

——————————————————————————————————————————-

Au dictionnaire !

Intermittent

Intermittent désigne une chose ou un événement qui ne se déroulerait pas de façon régulière et constante et dont la caractéristique principale serait d’avoir un comportement inégal et surtout imprévisible.

Recherches: Nadeige Cajuste

Image: fotosearch.fr Sources: previmeteo.fr / CNMH : Centre National de Météorologie Haïtien/ fotosearch.fr / meteoportauprince.fr/ http://www.meteo-haiti.gouv.ht / http://www.previmeteo.com / http://www.mandragore2.net

http://www.gralon.net/calendrier/calendrier-lunaire.htm

http://www.accuweather.com/fr/ht/port-au-prince/189891/current-weather/189891

http://www.lachainemeteo.com/meteo-haiti/ville/previsions-meteo-port-au-prince-7753-0.p