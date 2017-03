Ephéméride du Jour….., -322 / Décès d’Aristote, Philosophe et naturaliste grec

-322 Décès d’Aristote, Philosophe et naturaliste grec

S’il est un nom à retenir dans l’histoire des sciences grecques, c’est celui d’Aristote. Philosophe et naturaliste, Aristote a fourni de nombreux traités scientifiques et certaines de ses observations, notamment en biologie, sont d’une réelle justesse et dénotent un esprit logique remarquable. Aristote entame la rédaction de nombreux écrits comme les dialogues sur la justice, sur l’éducation, sur l’amitié. Élève de Platon, Aristote entreprend d’importants travaux scientifiques qui mèneront à la rédaction de traités et de cours. Parmi eux figurent les traités du ciel, de la génération et de la corruption et le livre IV des météorologiques

————————————————————————————–

Aujourd’hui, 7 Mars 2017

66ème jour de l’année, 10ème semaine de l’année

299jours avant la fin de l’année

————————————————————————————–

UN FAIT A RETENIR

7 Mars 1917 Le premier disque de jazz est mis sur le marché

Il s’agit d’un enregistrement du groupe Original Dixieland Jazz Band One Step sous la direction de Nick LaRocca incluant une composition qui sera un succès à l’époque : Livery Stable Blues

…………………………………………………………………………………………………….

HAITI

7 Mars

1769 Réaction violente des autorités représentant le pouvoir royal face aux actions séditieuses des colons Français réclamant leur autonomie.

Alors qu’une réunion se tenait dans la salle de séances du Conseil supérieur de Port-au-Prince, Monsieur de Rohan fit cerner la salle, empoigna ceux qu’ils assimilent à des mutins tout en s’écriant: » Ah! Mes bougres, je vous apprendrai à être rebelles aux ordres du Roy! »

7 Mars 1915 Élection de Vilbrun Guillaume Sam par l’Assemblée nationale

Arrivé à la présidence avec une carrière politique et militaire chargée et éclaboussé par un scandale financier sous le gouvernement de Nord Alexis, Vilbrun Sam devint tristement célèbre pour ses atrocités qui lui coûtèrent la vie. Il fut le dernier président avant l’occupation américaine (1915-1934).

——————————————————————————————————————

La Pensée du Jour

«Une femme, une vraie femme, c’est une femme avant tout qui n’est pas féministe.»

Sacha Guitry

—————————————————————————————————————–

PRENOM DU JOUR

Sainte-Félicité mais aussi Nathan, Perpétue…

Mourut, livrée aux bêtes, le 7 mars 303 à Carthage. Les Félicité sont fortes et attentives. Leur couleur : l’orangé. Leurs chiffres : le 4 et le 6.

————————————————————————————————————————–

Aujourd’hui

Mardi 07 Mars 2017 Premier Quartier

Dimanche 12 Mars 2017 Pleine Lune

L’Ere des Poissons, comprise entre le 20 février et le 20 mars

———————————————————————————————————————

LE CULTUREL CHEZ NOUS

—————————————————————————————————————————

MIZIK LAKAY

Malou Beauvoir

Pour découvrir la musique de Malou Beauvoir« is this love »

Cliquezsurle lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=1IOn9SPLfig&list=PLs5NDF0wAU35tjXxaKtWJ0AnkbMlOMucL&index=1

La voix de la chanteuse Américano-Haïtienne Malou Beauvoir est un mélange unique d’influences multiculturelles. Ses tonalités versatiles s’accordent de tous les styles : funk, hip-hop et elle doit sa carrière jazz à son expérience londonienne, avec le bassiste Jean Chaudron qui a su reconnaître ce diamant brut qu’est sa voix jazz.

Malou invite James Germain, artiste incontournable de la scène haïtienne, ambassadeur infatigable de la musique de son pays à l’étranger, il explore à merveille l’africanité des sons traditionnels vaudou, qu’il traduit parfaitement dans des compositions modernes.

Pour la première fois sur la scène du PAPJAZZ, un duo unique qui vous fera vivre une aventure musicale exceptionnelle.

Le rendez-vous ? Mercredi 8 Mars à l’Université Quisqueya à partir de 8HPM

——————————————————————————————————————————-

PROGRAMMATION FESTIVAL JAZZ DE PORT-AU-PRINCE

Mardi 7 mars 2017 / Aujourd’hui

Institut Français- 7PM

Anne Paceo (France)

Université Quisqueya- 6PM

Halie Loren (USA)

7PM- Joel & Mushy (Haiti)

8PM-Yilian Canizares (Cuba/Suisse)

After Hours

Hotel Montana- 8PM

Jean-Paul Estievenart Trio (Belgique)

————————————————————————————————————————–

Institut Français en Haïti- Aujourd’hui- 5HPM

Conférence autour du thème

RENFORCER LA SOCIÉTÉ CIVILE ?

Avec Mme Marie-Odile Waty de l’Agence Française de Développement

————————————————————————————————————————–

A l’étranger

Musée du Nouveau Monde- Jusqu’au 29 MAI

UNE EXPOSITION : HAÏTI UNE ÎLE SOUS LE VENT DE L’HISTOIRE

Cette exposition est le fruit de la collaboration menée depuis 2013 entre William Adjété Wilson et Valentin Valris, issu d’une grande famille d’artisans de Port-au-Prince, connus pour leur technique du perlage, à partir de paillettes et de perles de verre fixées sur la toile. Ces teintures racontent les temps forts de l’histoire de la première République noire…

10 rue Fleuriau

17000 La Rochelle, France

————————————————————————————————————————–

L’actualité du monde, dans le passé

7 mars 1274 Décès de Saint Thomas d’Aquin, théologien et philosophe dominicain, considéré comme l’un des principaux maîtres de la scolastique et de la religion catholique pour laquelle il est un Docteur de l’Église.

La philosophie thomiste essaie de concilier l’autonomie humaine, l’immortalité de l’âme et la croyance en Dieu comme Cause Unique de tout bien. Sa certitude est que l’étude philosophique, aussi poussée soit-elle, ne contredira en aucun cas l’enseignement de la religion, puisque – écrit-il – les deux ont un même objet, qui est la vérité.

7 mars 1765 Naissance de Joseph Nicéphore Niepce, inventeur de l’héliographe, (ancêtre de la photographie)

Ce qui va passionner cet inventeur, c’est le désir d’améliorer les procédés lithographiques découverts quelques années plus tôt par le bavarois Senefelder. Mélangeant différents procédés dont il s’ingénie à la synthèse, il découvrira, le 28 mai 1816, l’écriture par le Soleil, l’héliographie: il réussit ce jour-là à fixer après huit heures de pose, sur un papier imprégné de chlorure d’argent, une image projetée à l’intérieur d’une chambre noire.

Jusqu’à sa mort il chercha à améliorer son procédé: découverte des propriétés du bitume de Judée, résultats sur verre et sur métal. Il créa, après bien des réticences, la société Niépce-Daguerre qui devait permettre une commercialisation du procédé. Daguerre accapara habilement la gloire de la découverte, et tira fortune du « daguerréotype ». Le terme de photographie n’apparaîtra qu’en 1839.

7 mars 1777 Premier catéchisme imprimé du Canada

Sous le régime français, on avait recours, pour l’enseignement de la catéchèse à des manuels publiés en France. Mais après la conquête, les manuels provenant de la France n’étaient plus disponibles et le Petit catéchisme du diocèse de Québec a été présenté par Mgr Briand le 7 mars 1777 aux fidèles.

7 mars 1793 Première utilisation de la guillotine à Rouen

Sous l’Ancien Régime, il existait une multitude de modalités d’application de la peine capitale, selon le crime et la condition du condamné : la décapitation à l’épée (ou à la hache) était réservée aux nobles, la pendaison aux voleurs, le bûcher aux hérétiques, la roue aux bandits de grands chemins, l’écartèlement aux régicides.

La méthode de décapitation mécanique est préconisée par le docteur Joseph-Ignace Guillotin, qui considérait cette méthode comme plus humaine que la pendaison ou la décapitation à l’aide d’une hache.

C’est le docteur Louis, célèbre chirurgien de l’époque, qui préconise, dans un rapport remis le 7 mars 1792, la mise au point d’une machine à lame oblique, seul moyen de donner la mort à tous les condamnés avec rapidité et sûreté, ce qui n’était pas possible avec une lame horizontale.

La première exécution au moyen de la guillotine se déroule le 25 avril 1792 sur la place de Grève (actuelle place de l’Hôtel-de-Ville).

7 mars 1884 La poubelle devient obligatoire pour les immeubles de Paris

Le préfet Eugène René Poubelle impose aux habitants l’usage de réceptacles fermés pour l’évacuation des ordures. Ces réceptacles, qui immortalisent bientôt le nom de leur inventeur, se généralisent dans toutes les grandes villes, réduisant considérablement la saleté habituelle aux voies publiques depuis le Moyen Âge, et facilitant le travail des éboueurs.

C’était un système de trois boîtes à ordures ménagères, avec déjà un souci de tri sélectif : une pour les papiers et chiffons, une autre pour les matières putrescibles et la dernière pour le verre, les faïences et les coquilles d’huîtres.

Les « poubelles » sont peu à peu adoptées par toutes les villes. À Angers, Le Patriote de l’Ouest publie le 28 juin 1898 une lettre d’un de ses lecteurs qui en préconise l’emploi : « L’hygiène des villes, qui n’est que l’extension de l’hygiène privée, ne paraît pas en grand honneur dans notre ville, qui serait cependant appelée à être une résidence charmante, si certaines précautions hygiéniques étaient observées. Une de ces précautions consisterait dans l’enlèvement des immondices dans des poubelles, au lieu de les laisser séjourner dans la rue. Ce mode de pratiquer cet enlèvement est non seulement appliqué à Paris, mais encore dans les principales villes de France ».

7 mars 2006 Décès de Farka Touré, musicien et chanteur malien. Touré est l’une des figures musicales les plus importantes d’Afrique.

Recherches: Nadeige CAJUSTE

Sources: 366jours.free.fr / sudouest.fr / lessignets.fr / fr.news.yahoo.com / alterpresse.org /

haiti-reference.com/haitilibre.com/isere-annuaire.com / http://fr.wikipedia.org /

http://www.haiticulture.ch / http://www.ephemeride.com / http://www.magicmaman.com/prenom/,adelphe,2006200,10968.asp /