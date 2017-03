Haïti – Actualité : Zapping politique…

Source HL/ HaïtiLibre

Vol d’un bateau dominicain :

Les autorités haïtiennes ont arrêté plusieurs individus dans la communauté de Fort Liberté, après qu’ils aient volé un bateau utilisé par la marine dominicaine pour les patrouilles dans la baie de Manzanillo, province de Montecristi. Selon le rapport des autorités l’embarcation a été volée à la jetée en face du détachement de la Marine par des individus qui fréquentent la région en violation flagrante des eaux territoriales dominicaines…

Le PM nommé à la recherche d’une majorité au Parlement :

Le Premier Ministre nommé, Jack Guy Lafontant, a débuté les négociations avec les divers groupes parlementaires dans la perspective de dégager une majorité au Parlement pour la ratification de sa déclaration de Politique Générale. Il travaille également sur la composition de son cabinet ministériel.

FUSION veut repartir à zéro :

Après l’échec à la présidentielle du 20 novembre 2016 de la candidate Edmonde Suppice Beauzile (6e avec 0.64% des votes) et présidente la Fusion des sociaux-démocrates haïtiens (Fusion), « le parti veut repartir à zéro » indique sa Présidente précisant « La Fusion des sociaux-démocrates doit se tourner vers les jeunes, en recommençant le travail à la base »

René Préval Messages de condoléances :

Petrocaribe / Caracas :

« Le Secrétariat Exécutif de Petrocaribe au nom de ses pays membres, présente ses salutations les plus respectueuses au peuple frère de la République d’Haïti, l’occasion d’exprimer notre chagrin sincère, suite à la disparition de l’honorable René Préval […] La disparition physique de René Préval est une triste perte non seulement pour Haïti, mais pour toute la communauté politique de la région des Caraïbes […] Le Secrétariat Exécutif de Petrocaribe tient à exprimer aux parents, amis et tous les gens d’Haïti, ses sincère mots de condoléances pour la perte irréparable de l’ancien président René Préval, qui était un combattant cohérent et défenseur des droits sociaux et politiques de son pays. »

Président du Nicaragua, Daniel Ortega :

Le Commandante Président Daniel Ortega Saavedra, de la République du Nicaragua a envoyé un message de condoléances au Président Jovenel Moïse, suite au déces vendredi de l’ancien président de cette nation, camarade René Préval. « […] Cet après-midi, nous avons appris avec une grande tristesse le décès du camarade René Préval, ancien Président de la République d’Haïti. Je veux vous exprimer au nom du peuple, du Gouvernement de la République du Nicaragua, de la Compañera Vice présidente Rosario Murillo et en mon nom, nos sincères condoléances, en vous demandant de les transmettre à la famille du Compañero Préval, et au peuple Frère d’Haïti. »

Premier Ministre Enex Jean-Charles :

Le Premier Ministre démissionnaire Enex Jean-Charles salue la mémoire de l’ancien Président René Préval « […] Avec le décès de ce patriote, c’est une bibliothèque de l’histoire politique du pays qui a pris feu et la génération actuelle vient d’être privée d’une bonne source. En cette circonstance douloureuse où la Nation perd un digne fils, homme d’État émérite, le Premier ministre Jean-Charles présente les condoléances les plus attristées du Gouvernement démissionnaire à la famille éplorée et à l’ensemble d u peuple haïtien. »

Ambassade d’Haïti (Vatican) :

L’Ambassade d’Haïti près le Saint-Siège (Vatican) s’incline devant la dépouille de l’Ex Président de la République René Garcia Préval . Tout en saluant la mémoire de cet homme d’État ayant marqué la vie nationale par sa culture du compromis, sa simplicité et son humilité,l’Ambassade assure la famille et les proches du disparu de sa plus sincère compassion dans cette difficile épreuve.

Michel-Ange Gédéon (PNH) :

« Le Directeur Général de la Police Nationale d’Haïti (PNH), Michel-Ange Gédéon, salue la mémoire……..lire la suite sur haitilibre.com