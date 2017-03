Haïti-Biodiversité : Vers la réalisation du premier Jardin botanique national

Source Alix Laroche / alix.l@hpnhaiti.com / Photo : Sadrac Théodore | hpnhaiti.com

Tenue en présence de plusieurs partenaires nationaux et étrangers ainsi que du député de Ganthier et du sénateur de l’Ouest, originaire de Ganthier, Jean Renel Sénatus, mais aussit des membres de la population, dont de nombreux écoliers et écolières, il s’agit en effet d’une structure majeure d’éducation publique, de conservation de la biodiversité et de promotion du développement durable.

Des représentants de jardin botanique de Missouri, de Shanghai, de la République dominicaine, de Comell University étaient également présents en vue d’apporter leur support en termes de formation de ressources humaines à cette initiative de laquelle, les initiateurs espèreront des retombées socio-économiques certaines.

L’implantation de ce Jardin botanique est le fruit d’un partenariat entre différents acteurs, notamment les ministères de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP), de l’Environnement (MDE), de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural (MARNDR), la Faculté d’agronomie et de médecine vétérinaire (FAMV) de l’Université d’Etat d’Haïti (UEH), la Commission nationale haïtienne de coopération avec l’Unesco (CNHCU), le Conseil municipal de Ganthier et le Conseil d’administration de la 2e section communale Balan, commune de Ganthier.

Depuis le mois de septembre 2013, le Secrétariat permanent de la Commission nationale conduit cette initiative, sous recommandation de la très Honorable Michaëlle Jean, Envoyée spéciale de l’UNESCO pour Haïti, a-t-on informé.

Avec le support de plusieurs jardins botaniques du monde, les différents partenaires ont cru le moment venu de lancer officiellement l’activité afin de mobiliser les parties prenantes et les ressources nécessaires à l’aménagement du Jardin botanique national d’Haïti (JBNH).

De grandes opportunités socio-économiques

Le Secrétaire permanent de la Commission nationale haïtienne de coopération avec l’Unesco, M. Jean Coulanges s’est félicité du lancement de ce jardin qui s’inscrit dans le cadre du Programme de l’Unesco sur l’homme et la biodiversité.

De son côté, le ministre Jean Beauvois Dorsonne qui a officiellement lancé les travaux, a remercié l’ensemble des partenaires nationaux et internationaux qui ont contribué à la mise en œuvre des premières actions en vue de la réalisation du jardin.

Selon M. Dorsonne qui croit qu'il faut une synergie entre les partenaires devant conduire à plusieurs