Les titres de l’actualité du lundi 6 mars 2017 sur Radio Vision 2000

Des funérailles nationales pour l’ex-président René Préval, décédé Vendredi dernier des suites d’un AVC

Elles seront chantées samedi prochain, au Kiosque Oxyde Jeanty au Champs de Mars, selon un communiqué de la présidence. La dépouille sera exposée la veille, soit le vendredi 10 mars, au Musée du panthéon national. L’inhumation se fera dans sa ville natale à Marmelade.

La présidence décrète également à partir de ce lundi, six journées de deuil national, non chômées, en mémoire de l’ex-chef d’Etat.

Durant cette période, le drapeau national sera mis en berne au niveau de tous les édifices publics et les stations de radiodiffusion et de télévision sont invitées à émettre, les vendredi 10 et samedi 11 mars, des chansons appropriées entrecoupées de témoignages sur la vie et l’œuvre nous citons de «cet éminent homme d’Etat ».

Entretemps les réactions continuent de pleuvoir suite au décès de Préval. Le forum économique du secteur privé des affaires et le gouvernement mexicain ont fait part de leur tristesse. Le forum parle d’un homme d’Etat remarquable alors que le Mexique évoque une perte inestimable pour la nation haïtienne.

René Préval : c’est l’homme des alliances….

D’ailleurs il a réussi à faire cohabiter les secteurs paysan, Populaire et des affaires, de l’avis de plusieurs membres de ces secteurs dont René Momplaisir et Dimitri Vorbes.

La presse haïtienne pleure le départ de l’un de ses membres. Il s’agit de l’animateur vedette de l’émission « Métro Tempo », sur Radio Métropole, Joseph Marie Damas, dit « Joe Dams », emporté samedi soir en Floride, aux Etats-Unis, par un cancer. C’est une grande perte pour Radio Métropole et le monde culturel, regrette Richard Widmaier, PDG de la station.

Lancement, ce Lundi, des travaux d’aménagement du jardin botanique national à Ganthier. Une initiative des ministères de l’Education nationale, de l’Environnement, de l’Agriculture, en collaboration avec l’Université d’Etat d’Haïti et l’UNESCO. Plusieurs centaines d’élèves ont pris part à cette activité.