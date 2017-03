Astrologie du jour

BELIER

Amour

Sous la protection du Soleil et de Vénus, votre vie conjugale devrait passer par une phase à marquer d’une pierre blanche. Vous retrouverez une entente exceptionnelle avec votre conjoint ou partenaire. Célibataires, tout ira aussi bien que possible dans le domaine amoureux. Les natifs se sentiront plus passionnés, fervents et juvéniles que jamais. Nouvelle aventure importante pour certains ; projets d’union légale pour d’autres. Vous vivrez une situation positive, tendre, chaleureuse qui vous éblouira.

Argent

Méfiez-vous des conseils erronés de certains de vos proches en matière de placements et investissements. Demandez plutôt conseil à de vrais spécialistes. Cette journée sera favorable à une décision dans ce domaine.

Santé

Avec Neptune qui s’ennuie dans les parages, ce ne sera pas toujours la grande forme. Si vous n’avez pas le courage de faire du sport, optez pour des séances de marche au grand air, sans oublier l’essentiel : de bonnes nuits de sommeil réparateur.

Travail

Superbe journée en perspective ! Vous aurez le sentiment d’accomplir un travail efficace, et de réaliser de réels progrès dans le domaine professionnel. Tous les travailleurs du signe tireront de grandes satisfactions de leur activité.

Citation

Ne tue pas plus de cochons que tu ne peux en mettre en salaison (proverbe alsacien).

Famille/foyer

Cet aspect d’Uranus pourra compliquer votre vie familiale. Non qu’il risque de se passer quelque chose de vraiment ennuyeux. Mais l’ambiance dans votre foyer ne sera pas très agréable. Vos proches seront exigeants ou anxieux. A moins que ce ne soit vous qui aurez tendance à stresser vos enfants en leur demandant d’être parfaits.

Vie sociale

Les influx ne semblent pas très favorables aux déplacements. Montrez-vous donc d’une extrême prudence si vous devez voyager ; en particulier, vérifiez vos contrats d’assurance avant de partir, et prévoyez le cas de vol ou de perte de vos papiers d’identité et de vos moyens de paiement.

Nombre chance

192

Clin d’oeil

Débarrassez-vous d’une tendance à confondre réalités et espérances.

TAUREAU

Amour

Avec cet aspect de la Lune, vos amours devraient se porter le mieux du monde. Le bien-être et l’harmonie seront au programme aujourd’hui. Vous serez plus expansif que d’habitude et, loin de vous réfugier, à la première occasion, dans votre jardin secret, vous communiquerez beaucoup avec votre conjoint ou partenaire. Si vous êtes célibataire, vous profiterez de votre liberté, et vous vivrez une charmante aventure.

Argent

Les mauvais aspects de Pluton pourraient bien vous causer quelques problèmes épineux sur le plan financier, et vous aurez raison de regarder où vous mettrez les pieds. Des affaires délicates secoueront votre tempérament économe de bon gestionnaire, pour qui chaque sou a sa raison d’être et doit en rapporter un autre assez vite. Ce sera un exploit si vous arrivez à tenir bon.

Santé

Protégez-vous des maladies cardio-vasculaires en consommant régulièrement des poissons gras, au moins trois fois par journée. Maquereau et saumon, par exemple, devront figurer plus souvent au menu de vos repas familiaux.

Travail

Vous aurez tendance à trop imposer votre volonté à vos collègues ou collaborateurs, et il y aura forcément des frictions. Mais vous refuserez de mettre de l’eau dans votre vin. Soyez quand même un brin moins directif.

Citation

La nourriture des chiens est aux fous et la nourriture de tous est à Dieu (proverbe arabe).

Famille/foyer

Saturne en cet aspect vous mettra une fois de plus face à vos responsabilités familiales. Ceux d’entre vous qui ont connu dernièrement des difficultés concernant leurs enfants ou leurs parents verront la situation commencer à évoluer favorablement, à condition, bien sûr, de ne pas relâcher leurs efforts.

Vie sociale

Cette journée, patronnée par Vénus, favorisera les contacts avec l’étranger ou les étrangers. Vous aurez l’occasion de faire la connaissance de gens intéressants et agréables venant de loin.

Nombre chance

743

Clin d’oeil

Ne laissez pas vos parents ou beaux-parents le soin de régler vos problèmes domestiques.

GEMEAUX

Amour

Cette configuration de Vénus mettra en relief votre capacité de séduction et votre générosité. Si vous êtes déjà en couple, vous vivrez une seconde lune de miel. Pour les célibataires, une union enrichissante à tous points de vue pourra se conclure. Ce sera l’un des moments les plus chanceux de l’année ; alors, usez de votre audace légendaire !

Argent

La chance en argent sera là, mais vous devrez tout de même faire un effort. Cette chance, c’est Jupiter, qui va une fois de plus vous apporter sa protection. Mais Mars sera aussi dans votre Ciel. Or, Mars a un gros défaut : il rend terriblement impulsif et dépensier. Essayez de vous retenir.

Santé

Le Soleil et Jupiter, tous deux préposés aux secteurs santé de votre thème : voilà qui est a priori plutôt rassurant. En grande forme, d’excellente humeur, vous serez capable de mener de front plusieurs activités sans la moindre trace de fatigue. Mais gare aux excès qui risquent de fragiliser votre foie ou votre estomac !

Travail

Grands projets en perspective ! Mais soyez réaliste. N’allez pas trop vite en besogne, et pensez à évaluer tous les risques en présence, surtout si vous envisagez de monter votre propre affaire. Choisissez avec soin vos associés.

Citation

On voit qu’un ami est sûr quand notre situation ne l’est pas (Cicéron).

Famille/foyer

Tantôt charmeur et adorable, tantôt quelque peu distant et froid, tel vous serez dans vos relations familiales. Mais vos enfants auront grâce à vos yeux tout le temps. Avec eux, vous vous efforcerez d’avoir une belle égalité d’humeur.

Vie sociale

Très actif dans le secteur relations, Neptune pourrait vous rendre très intuitif dans vos amitiés. Vous « sentirez » les choses et vous devinerez l’état d’esprit de chacun.

Nombre chance

399

Clin d’oeil

Suivez votre intuition, elle sera une excellente conseillère.

CANCER

Amour

Si vous demandez à votre partenaire d’aller vous décrocher la lune ou vous faire quelque chose de ce genre, vous risquez d’être fort déçu. En revanche, si vous vous montrez un brin plus réaliste, vos relations conjugales vous procureront d’importantes satisfactions. Célibataire, les amours clandestines auront un irrésistible attrait pour vous aujourd’hui à cause des aspects astraux tortueux. Mais de sérieux problèmes risquent de survenir si vous ne prenez pas garde. Sachez mesurer les conséquences de vos actes.

Argent

Tâchez de mettre vos finances à jour avant la fin de la journée, autrement les astres vous infligeront une surprise très désagréable. Réglez vos comptes à la maison et au bureau, et n’oubliez pas que « qui paie ses dettes s’enrichit » (proverbe français).

Santé

Côté santé, vous n’aurez pas à vous affoler. Pour la plupart d’entre vous, la journée sera marquée par une grande effervescence intérieure, le début d’une période d’évolution personnelle importante. Seuls quelques-uns connaîtront un petit problème de santé. Si c’est le cas, soignez-vous sans attendre.

Travail

Le bel aspect de Jupiter devrait vous assurer aujourd’hui de grandes victoires et permettre des actions spectaculaires. Il suffira donc que vous donniez votre pleine mesure et ne vous laissiez pas impressionner par les critiques.

Citation

La morsure d’une bouche aimée vaut mieux que le baiser d’une autre (proverbe arabe).

Famille/foyer

Vous ferez tout pour améliorer le confort de votre famille. C’est l’influence de Mercure en bonne position qui se fera sentir. L’idée d’emménager dans un quartier plus résidentiel fera son chemin dans votre esprit.

Vie sociale

Le Soleil aux commandes de votre secteur relations : il n’en faut pas plus pour faire de vous le confident idéal auprès de vos copains. Pas étonnant que votre téléphone soit toujours occupé !

Nombre chance

349

Clin d’oeil

Tournez sept fois votre langue dans votre bouche avant de faire des reproches bien vexants à qui croyait pourtant vous honorer.

LION

Amour

Aujourd’hui, vous songerez surtout à profiter des plaisirs de la vie conjugale. À la faveur de Vénus bien aspectée, vous évoluerez dans un climat sensuel et voluptueux, qui vous permettra de vous épanouir pleinement auprès de votre conjoint ou partenaire. Couettes solitaires, vous aurez une âme de collectionneurs ce jour. Mais vous resterez insatisfaites et regarderez dans l’assiette du voisin en vous apitoyant sur votre sort. Mais bien sûr, « l’herbe du pré voisin est toujours plus verte » (proverbe anglais) !

Argent

Côté finances, vous devrez vous imposer des restrictions et accepter de limiter au maximum les dépenses superflues. Il faut dire que le présent aspect de Saturne ne favorisera pas l’expansion matérielle !

Santé

Aiguillonné par la dynamisante planète Mars, vous aurez parfois tendance à trop en faire, dans le travail comme au sport. Vous chercherez à atteindre votre objectif le plus vite possible, à battre les records. Mettez la pédale douce, s’il vous plaît, autrement votre organisme risque de flancher. N’oubliez pas : « Un chien vivant vaut mieux qu’un lion mort » (l’Ecclésiaste).

Travail

Si vous êtes dans le commerce ou les affaires, vous allez connaître une journée prospère. Sinon, le climat sera riche en contacts, qui, pour certains natifs, annonce une rencontre prometteuse.

Citation

L’insecte silencieux perce les murailles (proverbe japonais).

Famille/foyer

En famille, vos rêves d’harmonie et de concorde deviendront réalité. Les jeunes seront obéissants, mais dynamiques. Vous ferez un très louable effort pour aller vers eux et engager le dialogue.

Vie sociale

Vos amitiés vous satisferont au plus haut point. Vous n’aurez qu’à les entretenir. Vos relations seront très animées, tonifiantes, avec de nombreux projets à réaliser ensemble. Veillez toutefois à sauvegarder votre liberté individuelle : c’est pour vous en tout cas un point essentiel.

Nombre chance

654

Clin d’oeil

Ne considérez pas vos erreurs comme des fautes irréparables.

VIERGE

Amour

Tout devrait se passer au mieux sur le plan amoureux. Attention cependant à ne pas vous montrer trop possessif : cela pourrait faire fuir votre partenaire ou la personne que vous aimeriez conquérir. Quelques natifs du signe verront carrément leur amoureux faire du charme à un autre homme (une autre femme) sous leur nez ! N’y attachez pas d’importance, car cela n’ira pas loin.

Argent

Stabilité de vos finances. Avec l’appui du Soleil en bel aspect, elles se porteront de manière tout à fait satisfaisante. Les dépenses seront vite compensées par des rentrées, dont certaines sont plutôt inattendues. Vous serez convaincant dans vos négociations et transactions, faisant preuve parfois même d’un flair remarquable. Mais ne prêtez surtout pas de l’argent à un de vos amis, car « qui prête aux amis perd au double » (proverbe français).

Santé

Grâce aux influx revigorants d’Uranus, vous serez au mieux de votre forme physique et psychique. Profitez-en pour abattre une montagne de travail et pour renverser les obstacles qui gênaient votre marche en avant.

Travail

Les progrès que vous réaliserez seront satisfaisants, mais pas à la hauteur de ce que vous espériez. Il y aura de nombreux motifs d’agacement. Vous irez plus loin si vous maîtrisez votre impulsivité.

Citation

La beauté sans la grâce attire, mais elle ne sait pas retenir ; c’est un appât sans hameçon (proverbe grec).

Famille/foyer

Avec cet aspect de Saturne, vous risquez d’avoir du mal à assumer vos responsabilités familiales. Mais vous vous en sortirez bien si vous vous exprimez explicitement et demandez à vos proches de faire preuve de la même honnêteté. Cette attitude permettra un dialogue ouvert et vous évitera des malentendus pesants, que ce soit avec vos parents ou avec vos enfants.

Vie sociale

Répondez présent à un ami qui aura besoin d’aide et qui fera timidement appel à vous. Ne le décevez pas par la tiédeur. Montrez-vous un ami digne de ce nom : « L’ami véritable est l’ami des heures difficiles » (Ennius).

Nombre chance

994

Clin d’oeil

Ne restez pas dans l’expectative ; faites quelque chose !

BALANCE

Amour

Le climat astral du moment dans son ensemble incitera les couples déjà formés à examiner et à améliorer leurs relations existantes. Il sera surtout question de rendre les rapports plus chaleureux et plus harmonieux. Célibataire, la journée pourrait bien se révéler surprenante. Ce sont en effet Uranus et Neptune qui auront la mainmise sur vos amours, et ces deux planètes vont former des configurations puissantes et rares. Il est donc tout à fait possible qu’une rencontre importante et déterminante ait lieu.

Argent

Tout va bien côté finances ! Aucune des très nombreuses planètes contrariantes n’influence en ce moment les secteurs d’argent de votre thème. Certes, vous ne ferez pas fortune subitement, mais au moins vous serez à l’abri de mauvaises surprises.

Santé

La marche ! C’est l’activité physique la plus simple, et aussi celle qui vous convient le mieux. Si vous en avez le temps, faites tous les jours une petite promenade après le déjeuner, à un bon pas, et vous éviterez du même coup bien des ennuis digestifs. Le golf, qui se démocratise de plus en plus, est aussi parfaitement adapté à votre personnalité. Comme vous êtes surtout à l’aise dans les sports d’endurance, exigeant des efforts soutenus et réguliers mais peu violents, la natation vous est aussi conseillée.

Travail

La Lune vous accordera une belle lucidité, mais elle vous rendra très exigeant et raréfiera les coups de chance. Très ambitieux, vous aurez du mal à vous contenter de petits succès. Mais comme vos souhaits démesurés ne seront pas exaucés, vous risquez de vous décourager très vite !

Citation

S’il est vrai que nos joies sont courtes, la plupart de nos afflictions ne sont pas longues (Vauvenargues).

Famille/foyer

Votre vie familiale devrait être facile et agréable. Seul point à surveiller : votre tendance à vous montrer trop autoritaire, qui pourra par moments braquer vos enfants. Soyez plus subtil.

Vie sociale

Cet aspect de la Lune sera à l’origine d’un malaise passager que vous ressentirez dans votre vie sociale. Pour toutes sortes de raisons indépendantes de votre volonté, vous aurez du mal à retrouver vos marques, certaines personnes de votre entourage social et amical affichant clairement leurs désaccords, leurs critiques et leurs oppositions.

Nombre chance

655

Clin d’oeil

Si vous vous heurtez à des retards ou blocages, lâchez prise et laissez décanter la situation.

SCORPION

Amour

L’entente des couples sera bonne, mais à condition que vous agissiez avec tact et douceur. Evitez les petites querelles dues à une certaine instabilité d’humeur de votre part. Faites un effort pour être plus ouvert à la discussion. Célibataire, les amours sembleront aujourd’hui le cadet de vos soucis, et aux grands serments vous préférerez une profonde amitié. Il est vrai que « l’amitié est toujours profitable, l’amour est parfois nuisible » (Sénèque) ; mais ce n’est pas une raison pour que vous boudiez l’amour !

Argent

Attention, vous serez saisi d’une terrible fringale de dépenses ! Vous voudrez tout : changer de look, transformer de fond en comble votre intérieur, renouveler complètement votre garde-robe, acquérir une nouvelle voiture, partir en voyage aux antipodes… Et la liste n’est nullement limitative ! Si c’est pour vous remonter le moral, alors achetez ce que vous voudrez, mais rien à crédit, sinon vous allez avoir des ennuis.

Santé

Vu cette position de Neptune, attention à la boulimie aujourd’hui ! Vous aurez l’abominable tendance à prendre d’assaut le réfrigérateur et à vider les placards de la cuisine, de jour comme de nuit. Ne laissez pas à votre portée tablettes de chocolat, pots de confiture ou paquets de biscuits ! En revanche, ayez toujours en stock des yaourts nature maigres, du poulet cuit, des oeufs durs, des carottes, des endives et des tomates.

Travail

Un léger mieux dans le climat professionnel ; les tensions qui existaient entre vous et vos collègues ou vos supérieurs commenceront à se tempérer. Il faut dire que vous avez décidé de mettre de l’eau dans votre vin. Tout le monde en sera satisfait.

Citation

L’amour humain ne se distingue du rut stupide des animaux que par deux fonctions divines : la caresse et le baiser (P. Louys).

Famille/foyer

Du dynamisme, beaucoup de dynamisme, pour faire avancer certains projets concernant votre vie familiale. Si vous envisagez de déménager, ou encore si vous souhaitez faire changer vos enfants d’école, par exemple, ces désirs deviendront vite réalité.

Vie sociale

Jupiter influençant le secteur relations : voilà qui pourrait augurer des moments conviviaux. Mais ledit Jupiter étant mal positionné dans votre Ciel, ça risque d’être moins cool que prévu. Selon les moments, vous serez d’humeur très susceptible, ou vous n’aurez envie de voir personne !

Nombre chance

482

Clin d’oeil

Pensez à solder définitivement votre passé. Votre présent, c’est votre avenir.

SAGITTAIRE

Amour

Côté coeur, vous vous lasserez un peu de ce que vous avez sous la main. Cette fois, c’est le fruit défendu qui aura pour vous un goût particulièrement délicieux. Vous serez donc très enclin à l’infidélité conjugale. Même si vous êtes libre, vous vous arrangerez pour donner à vos amours un petit air clandestin. Dans tous les cas, vous pourrez sans inconvénient donner libre cours à vos fantasmes sexuels les plus fous.

Argent

Faites preuve de la plus extrême prudence concernant vos placements boursiers. Vous n’aurez pas la faveur des astres. Dégraissez au maximum votre portefeuille en éliminant toutes les actions à risques.

Santé

Bonnes perspectives côté santé. N’en faites pas un prétexte pour vous négliger. La vie au grand air, le contact avec la nature satisferont en vous un besoin profond, et vous y puiserez un force nouvelle qui vous régénérera. Pour vous sentir vraiment en pleine forme, chassez de votre esprit toute rancune, toute idée de vengeance, toute pensée négative.

Travail

Il sera essentiel que vous respectiez scrupuleusement le programme établi, tout en restant spécialement attentif à ce qui se dit et se fait autour de vous. Faites-en la synthèse et agissez avec enthousiasme.

Citation

A force de coiffeurs, la fiancée devient chauve (proverbe espagnol).

Famille/foyer

Conseil de Saturne : ne vous inquiétez pas trop de vos enfants, en ayant tendance à les élever « dans du coton » et à leur parler sans cesse des dangers qui les guettent dans le monde extérieur. N’oubliez pas qu’un enfant doit faire ses propres expériences et même se montrer un peu casse-cou.

Vie sociale

Vous accueillerez avec joie toutes les occasions de voir de nouveaux visages. Cela ne vous empêchera pas de prendre plaisir à rassembler vos proches en organisant une grande réunion amicale.

Nombre chance

999

Clin d’oeil

Sachez assumer toutes les tâches qui vous incombent sans vous plaindre ni vous énerver.

CAPRICORNE

Amour

Bien que les sentiments que vous éprouvez soient sincères, vous aurez beaucoup de mal à les extérioriser. Votre partenaire souhaiterait un peu plus de chaleur dans vos rapports. Mais malgré votre comportement réticent, l’entente sera bonne. Si vous êtes célibataire, vous ferez probablement de fortes dépenses pour des conquêtes qui, hélas, se révéleront sans intérêt. Réfléchissez davantage avant de faire des frais qui risquent de ne vous procurer aucune satisfaction : « L’argent dépensé en amour ne retourne pas à la bourse » (proverbe persan).

Argent

Vos intérêts financiers seront bien soutenus, et vos affaires devraient connaître une activité supérieure à la normale. Mais ce ne sera pas une raison pour chercher inconsidérément à assouvir votre fringale de dépenses !

Santé

Ecoutez le conseil de Vénus. Vous êtes un grand gourmand, et il arrive trop souvent que votre silhouette en souffre. Réagissez pour ne pas ternir votre image de fonceur. N’oubliez pas qu’une allure saine, aisée, sportive, est l’un des plus grands atouts de réussite dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine amoureux.

Travail

Le bel aspect de Saturne favorisera vos projets professionnels. Tout simplement parce que vous serez très motivé pour réussir. Vous devriez cependant être plus souple et plus diplomate.

Citation

Pour progresser, il ne suffit par de vouloir agir, il faut d’abord savoir dans quel sens agir (G. Le Bon).

Famille/foyer

Il est fort probable que vous n’agirez pas toujours avec assez d’objectivité dans vos relations familiales, surtout vis-à-vis de vos enfants. Si ce sont déjà des adolescents, il pourra y avoir là une source de conflits, que vous arriveriez facilement à éviter en y mettant un peu du vôtre.

Vie sociale

La planète Mercure vous conseillera de profiter de cette journée pour vous adresser à ceux qui sont susceptibles de vous procurer conseils et appuis. Vous bénéficierez d’un accueil chaleureux, compréhensif.

Nombre chance

838

Clin d’oeil

Ne remettez pas à demain pour écrire une lettre importante.

VERSEAU

Amour

Conseil de Neptune : en couple, rien ne vaut la franchise. « Parler franchement est le meilleur procédé » (Homère). Mais cela ne veut évidemment pas dire qu’il faut tout dire à son conjoint ou partenaire ; il est prudent, il est même utile de protéger son jardin secret. Célibataire, l’ambiance de vos amours se décontractera dans une joyeuse insouciance. Les petits déplacements favoriseront les heureuses rencontres. Vous tomberez sous le charme de votre voisin de palier, ou vous vous amouracherez d’un nouveau venu au bureau.

Argent

Vous pourriez faire fortune, mais certainement pas cette fois ! En revanche, vous aurez de grandes chances d’arriver à équilibrer votre budget, car vous serez moins tenté que d’habitude de dépenser sans compter. En effet, sous l’influence raisonnable et restrictive de Saturne, vos folles envies fondront comme neige au soleil, et vous saurez vous limiter aux seules dépenses indispensables.

Santé

Journée tranquille sous l’influence de Vénus en aspect paisible. Vous vous sentirez en excellente forme physique. Vos fonctions de digestion et d’assimilation seront facilitées par la décontraction que vous affichez. Mais pour cela, il faudrait que vous ralentissiez un peu vos activités professionnelles.

Travail

Au travail, vous ne risquez pas d’être freiné dans vos élans par des retards imprévus. Vous pourrez même bénéficier de belles opportunités. Si vous savez les exploiter à fond, vous consoliderez progressivement votre situation.

Citation

N’achète pas la maison avant d’avoir acheté le voisin (proverbe arabe).

Famille/foyer

Vos efforts ne sont pas vains : vous en remarquerez cette fois les effets très positifs dans vos relations avec votre entourage familial. Continuez dans cette bonne voie et vous goûterez aux joies les plus profondes.

Vie sociale

La vie mondaine, avec ses soirées interminables et ses cocktails coupe-appétit, ça ne vous branche pas beaucoup. Mais cette fois vous serez prêt à jouer le jeu, persuadé que cela peut vous permettre de grimper dans la hiérarchie sociale et d’atteindre une position enviable et enviée. Vous n’avez peut-être pas tort. Mais est-ce que le jeu vaut vraiment la chandelle ? Car vous auriez mieux à faire que d’être snob !

Nombre chance

786

Clin d’oeil

Contentez-vous d’un seul objectif précis à la fois, mais tenez-vous-y avec acharnement.

POISSONS

Amour

Le climat astral de la journée dans son ensemble incitera les couples déjà formés à examiner et à améliorer leurs relations existantes. Il sera surtout question de rendre les rapports plus chaleureux et plus harmonieux. Célibataire, la journée pourrait bien se révéler surprenante. Ce sont en effet Uranus et Neptune qui auront la mainmise sur vos amours, et ces deux planètes vont former aujourd’hui des configurations puissantes et rares. Il est donc tout à fait possible qu’une rencontre importante et déterminante ait lieu.

Argent

Cette configuration de Jupiter aura un effet très positif sur votre situation matérielle. Vous serez en mesure de faire fructifier vos ressources. Quelques rentrées d’argent plutôt inattendues sont aussi possibles.

Santé

Vous souffrirez d’un sentiment de ras-le-bol et aurez envie de renouveau. C’est normal quand Uranus se manifeste. Mais évitez les coups d’éclat et les décisions radicales que vous pourriez regretter. Dans vos amours, vos amitiés ou votre travail, faites un vrai bilan, et ce qui doit rester s’imposera à vous avec évidence. Agissant ainsi, vous trouverez les meilleure solutions à vos problèmes et en même temps préserverez votre vitalité et votre bonne humeur.

Travail

N’hésitez pas à prendre des initiatives aujourd’hui : elles seront couronnées de succès si vous vous fiez à votre intuition. Méfiez-vous d’un esprit de contradiction propre à vous attirer des ennuis.

Citation

Le feu éprouve l’or et l’or éprouve l’homme (Chilon de Sparte).

Famille/foyer

Soyez très attentif aux agissements de certains de vos proches, car vous n’êtes pas à l’abri de manoeuvres sournoises ou intéressées. Ne péchez pas par défaut de vigilance. « C’est sur le chemin où tu n’as pas peur que le fauve se jettera sur toi » (proverbe nigritien).

Vie sociale

Votre esprit ergoteur sera exacerbé par les influx de Mercure. Contrôlez-vous, autrement la moindre conversation, le plus petit dialogue pourraient tourner en bataille et en polémique futiles et désastreuses.

Nombre chance

522

Clin d’oeil

Si vous acceptiez pour une fois d’être un peu moins sérieux, vous vous sentiriez tout de suite beaucoup mieux.

Recherches: Nadeige CAJUSTE

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com

visionsansfrontieres@radiovision2000haiti.net