Ephéméride du Jour….., 6 Mars 1932 – Naissance de Marc Louis Bazin, Economiste, Homme politique, Ancien Premier ministre haïtien

6 Mars 1932 Naissance de Marc Louis Bazin, Economiste, Homme politique, Ancien Premier ministre haïtien

EDUCATION

.- Université de Paris.

.- Solvay Institute, Bruxelles, Belgique;

.- American University, Washington.

CARRIÈRE ET ACTIVITÉS POLITIQUES:

——————————————-

.- Économiste de profession.

.- Adjoint au Ministère des Affaires étrangères d’Haïti: 1950.

.- Professeur de civique au Lycée Alexandre Pétion de Port-au-Prince: 1951.

.- Conseiller juridique au Cabinet Rivière de Paris, France: 1958.

.- Assistant professeur en loi commerciale à Paris: 1960.

.- Conseiller technique au Département du Trésor du maroc: 1962-1965.

.- Responsable de prêt à la Banque mondiale, Bureau de Washington: 1968.

.- Chef de service à la Banque mondiale, Bureau de la Cà´te d’Ivoire: 1971.

.- Chef de division à la Banque mondiale, Bureau de Washington: 1972-1981.

.- Représentant spécial de la Banque mondiale à l’ONU: 1982;

.- Ministre des Finances et des affaires économiques: 1980-1982.

.- Fondateur du Mouvement pour l’Instauration de la Démocratie en Haiti (MIDH): 1986.

.- Candidat malheureux aux élections présidentielles de décembre 1990.

.- Premier ministre d’Haiti: 19 Juin 1992 – 8 Juin 1993.

.- Ministre de la planification sous le gouvernement Aristide/Chérestal: 2 Mars 2001 – 21 Janvier 2002.

.- Ministre (sans port-feuille), chargé de négociation avec l’opposition sous le gouvernement d’Aristide/Neptune: 14 Mars 2002 – 29 Février 2004.

.- Collaborateur au journal Le Nouvelliste sur lequel il tint pendant un an une rubrique dont il fera un livre, « Des idées pour l’action ».

ŒUVRE:

.- Construire ensemble. [Port-au-Prince] : MIDH, [1990].

.- Le défi démocratique. [Port-au-Prince] : MIDH, [1989].

.- « Democratic transition in Haiti : an unfinished agenda. » Yale journal of international law – 13(2) Summer 1988 : 296-305

.- Haïti 92 : démocratie sous pression. Port-au-Prince : Editions H. Deschamps, [1995].

.- Des idées pour l’action. [Port-au-Prince : L’Imprimeur II, 2008].

.- Miser sur l’homme : vision globale pour une nouvelle société. [Port-au-Prince] : MIDH, [1990].

PRIX ET HONNEURS:

——————————————-

.- Grand officier de l’Ordre Ouissan Alawi du Maroc.

.- Chevalier de l’ordre du mérite (Burkina Faso).

——————————————————————————————————————————

Aujourd’hui, 6 Mars 2017

65ème jour de l’année, 10ème semaine de l’année

300jours avant la fin de l’année

JOURNEE NATIONALE

Fête nationale de la Nouvelle-Zélande

Fête nationale du Ghana

Fête nationale du Togo

——————————————————————————————————

JOURNEE INTERNATIONALE

Journée Internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants

La Journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants a lieu le 6 mars. C’est une journée ou les professionnels des médias du monde entier se mettent sur la même longueur d’onde que les enfants.

Ils diffusent des émissions de qualité destinées et consacrées aux enfants. Mais, surtout, ils donnent l’occasion aux enfants de participer à la production des émissions, de parler de leurs espoirs et de leurs ambitions et d’échanger des informations entre eux.

La télévision en fête

La Journée est une initiative conjointe de l’UNICEF et de l’Académie internationale des Arts et Sciences de la télévision. Chaque année, des milliers de personnalités de la radio et de la télévision dans plus de cent pays prennent part à cette Journée, la fêtant sous des formes aussi exceptionnelles et particulières que les enfants eux-mêmes.

La Journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants est maintenant une tradition en Amérique latine qui participe à la Journée internationale tous les ans depuis 1994.

Les actions

Dans le cadre de cette Journée internationale, des producteurs du monde entier sont invités à consacrer des émissions à la situation des enfants et à donner l’occasion aux enfants de participer à la production d’émissions.

Elle permet à ces médias d’exploiter le pouvoir de la télévision et de la radio pour sensibiliser les populations aux problèmes de l’enfance. Lors de la “Journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants” de 1998, quelque 2000 organismes établis dans 170 pays ont diffusé des programmes spéciaux sur l’enfance, souvent préparés par des enfants.

Un site à visiter : www.unicef.org

http://www.journee-mondiale.com/188/journee-internationale-de-la-radio-et-de-la-television-en-faveur-des-enfants.htm

——————————————————————————————————

UN FAIT A RETENIR

6 mars 1800 Alessandro Volta invente la pile électrique

Il y a plusieurs dates à retenir dans l’invention de la pile. En ce jour (ou début de janvier) Volta invente la pile. Sur une table sont déposées des pièces de monnaie en argent, des rondelles de zinc, de cuivre et de carton épais. Trois baguettes de bois sont dressées entre lesquelles le vieux savant superpose avec le plus grand soin, toujours dans le même ordre, une rondelle de cuivre, une rondelle de zinc puis une rondelle de carton très mouillé.

Il en empile ainsi plus de soixante. C’est la raison pour laquelle il a donné le nom de pile à cet étrange appareil. Au mois de mars il en fera une première annonce et ensuite ce sera des démonstrations. (En novembre, devant Napoléon)

——————————————————————————————————————

HAITI

6 Mars

1996 Rosny Smart devint le premier ministre

Huitième premier ministre Haïtien. Il démissionna le 9 Juin 1997, et le pays fut dépourvu d’un chef de gouvernement pendant près de vingt-un mois. Le Parlement n’ayant pas voulu recevoir les différents chefs de gouvernement choisis par le président René Préval dont Hervé Denis († 21 Avril 2002).

———————————————————————————————————————

La Pensée du Jour

« La vie est vraiment simple, mais nous insistons à la rendre compliquée.»

Confucius

Napoléon Bonaparte

——————————————————————————————————————————

PRENOM DU JOUR

SAINTE-COLETTE mais aussi Coline, Cozette, Linette…

Née à Corbie (Somme) en 1381, morte à Gand (Belgique) le 6 mars 1447, elle réforma l’ordre des Clarisses pour les ramener à l’observance de la règle primitive de pauvreté

Les Colette ont de la séduction et de l’intelligence

Leur couleur : le bleu et leur chiffre : le 7

——————————————————————————————————————————

Aujourd’hui

Lundi 06 Mars 2017 Premier Quartier

Dimanche 05 Mars 2017 Premier Quartier

L’Ere des Poissons, comprise entre le 20 février et le 20 mars

———————————————————————————————————————

LE CULTUREL CHEZ NOUS

——————————————————————————————————————————-

MIZIK LAKAY

Mushy Widmaer

Pour découvrir la musique de Mushy Widmaer « lanmou sa »

Cliquezsurle lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=MH7WUwK8CWY

Ca jazz à Port-au-Prince malgré la pluie des derniers jours, mais l’ambiance continue… Plus de 11 pays invites, des scènes et ateliers un peu partout a Port-au-Prince !!!

On fait parler Mushy ce matin, ce grand symbole de jazz en Haïti avec son frère Joel. Et on en profite ce matin pour exprimer nos souhaits de sympathies et de condoléances à la famille de Joe Damas et ses collaborateurs de la Radio et Télé Métropole et toute la presse en général.

———————————————————————————————————————

PROGRAMMATION FESTIVAL JAZZ DE PORT-AU-PRINCE

Lundi 6 mars 2017

Université Quisqueya/ Scène Barbancourt

Mike del Ferro (Pays-Bas)- 6PM

Sebastian Schunke Quartet (Allemagne)- 7pm

Carol Welsman (Canada)- 8PM

After Hours/ Presse Café

SMS (Haïti)- 8PM

——————————————————————————————————————————

A l’étranger

Musée du Nouveau Monde- Jusqu’au 29 MAI

UNE EXPOSITION : HAÏTI UNE ÎLE SOUS LE VENT DE L’HISTOIRE

Cette exposition est le fruit de la collaboration menée depuis 2013 entre William Adjété Wilson et Valentin Valris, issu d’une grande famille d’artisans de Port-au-Prince, connus pour leur technique du perlage, à partir de paillettes et de perles de verre fixées sur la toile. Ces teintures racontent les temps forts de l’histoire de la première République noire…

10 rue Fleuriau

17000 La Rochelle, France

——————————————————————————————————————————

A l’étranger

Musée du Nouveau Monde- Jusqu’au 29 MAI

UNE EXPOSITION : HAÏTI UNE ÎLE SOUS LE VENT DE L’HISTOIRE

Cette exposition est le fruit de la collaboration menée depuis 2013 entre William Adjété Wilson et Valentin Valris, issu d’une grande famille d’artisans de Port-au-Prince, connus pour leur technique du perlage, à partir de paillettes et de perles de verre fixées sur la toile. Ces teintures racontent les temps forts de l’histoire de la première République noire…

10 rue Fleuriau

17000 La Rochelle, France

——————————————————————————————————————————-

L’actualité du monde, dans le passé

6 mars 1475 Naissance de Michel-Ange , Peintre, sculpteur, architecte et poète

Sculpteur, peintre et architecte, Michelangelo Buonarotti, dit Michel-Ange, fut au même titre que Léonard de Vinci une légende de l’histoire de l’art, un génie de la Renaissance qui influença ses contemporains et de nombreux artistes bien après sa mort survenue en 1564 à l’âge canonique de 88 ans.

Michel-Ange, qui fut également ingénieur militaire et poète, se révéla comme la véritable incarnation de la Renaissance et de l’humanisme qu’elle engendra. Plus que tout autre grande figure de l’histoire de l’art, il s’affirma comme un artiste au talent colossal, incomparable comme sculpteur, extraordinaire dans la mise en scène, étonnant comme dessinateur et comme peintre.

6 mars 1521 Magellan découvre l’île de Cébu

Le 6 mars 1521, Magellan atteint les îles des Mariannes. Ils pourront alors s’approvisionner. Magellan arrive dans les Philippines le 16 mars 1521, en accostant dans l’île de Cébu. Son roi, Humaubon, est converti à la religion catholique en se faisant baptiser, ainsi que la population de l’île.

« Trois mois après avoir quitté El Paso, plus squelettiques qu’humains, nous atteignons enfin les îles Philippines, où mon maître pense être déjà venu plusieurs années auparavant. »

6 mars 1869 Chimie : Mendeleïv présente son « tableau »

Le chimiste russe Dimitri Ivanovitch Mendeleïev présente sa « classification périodique des éléments » devant la Société chimique russe. Son classement des 63 éléments chimiques connus lui a permis de découvrir que les propriétés chimiques de chaque élément se répètent à intervalles réguliers. Sa classification révolutionnera la chimie et de nouveaux éléments découverts trouveront naturellement leur place dans le tableau de Mendeleïev.

6 mars 1899 La naissance d’un médicament incomparable et banal: l’aspirine

Le laboratoire allemand Dreser met au point un procédé de fabrication de l’aspirine et dépose le brevet à Munich. Cette avancée médicale est l’œuvre du chimiste Felix Hoffmann qui a réussi à synthétiser le dérivé acétylé de l’acide salicylique en 1893. Doté de grandes propriétés analgésiques, le produit a aussi la faculté de faire baisser la fièvre.

La firme Bayer s’empressera de commercialiser le médicament et donnera naissance à un nouveau secteur économique : l’industrie pharmaceutique.

6 mars 1937 Naissance de la cosmonaute, Valentina Tereshkova, Première femme à avoir voyagé dans l’espace

Elle a effectué 48 orbites autour de la terre à bord de Vostok 6, en 70 heures et 41 minutes, du 16 juin 1963 à 12 h 30 au 19 juin 1963 à 11 h 11. Cette durée de vol de 2 jours 22 heures et 41 minutes représentait en une seule mission, plus que le total des heures de vol des astronautes américains de l’époque.

6 mars 1980 Première femme à l’Académie française

L’écrivain Marguerite Yourcenar est la première femme élue à l’Académie française. L’événement historique constitue le dénouement d’une des plus grandes batailles de l’histoire de l’Académie, les pour et les contre s’étant longuement affrontés.

Recherches: Nadeige CAJUSTE

Sources: 366jours.free.fr / sudouest.fr / lessignets.fr / fr.news.yahoo.com / alterpresse.org /

haiti-reference.com/haitilibre.com/isere-annuaire.com / http://fr.wikipedia.org /

http://www.haiticulture.ch / http://www.ephemeride.com / http://www.magicmaman.com/prenom/,adelphe,2006200,10968.asp /