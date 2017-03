Haïti – AVIS : Appel à candidature, Prix Découvertes RFI 2017

Source HL/ HaïtiLibre

L’appel à candidatures pour la 37ème édition du Prix Découvertes RFI est ouvert dès aujourd’hui à tous les artistes ou groupes musicaux professionnels d’Afrique, de l’Océan Indien et des Caraïbes.

Le lauréat bénéficiera d’un prix de 10,000 euros, d’une tournée en Afrique et d’un concert à Paris.

Les candidats ont jusqu’au 30 juin 2017 pour s’inscrire.

IMPORTANT : Tous les candidats doivent disposer d’une page personnelle sur Internet ou sur les réseaux sociaux incluant un minimum de quatre titres en écoute.

Règlement et inscriptions en ligne sur le site : www.prixdecouvertes.com

En savoir plus :

Depuis 1981, le Prix Découvertes RFI met en avant les nouveaux talents musicaux. Son Jury, composé de professionnels, est présidé chaque année par une personnalité qui apporte sa caution et son expérience. RFI et ses partenaires sont des acteurs engagés auprès du lauréat et lui offrent un soutien professionnel et une exposition médiatique. Le Prix Découvertes RFI est organisé en partenariat avec L’Institut français, l’Organisation Internationale de la Francophonie, la Sacem, Deezer et Ubiznews.