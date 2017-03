Haïti – Actualité : Zapping politique…

Décès de « Joe Damas » :

Joseph Damas alias « Joe Damas » ancien animateur de musique à Radio Métropole est décédé à l’âge de 65 ans. « Papi Jo, tu ne seras jamais oublié » a déclaré Sophia Martelly « Reste en paix Ti Asson ! Nous t’aimons ! Jo Samas le meilleur ! » a déclaré Michel Martelly.

Une famille meurt écrasée dans l’effondrement de leur maison :

Dans la nuit de jeudi à vendredi, dans la localité de Dèyè Moulin, 6e section communale de Saint-Marc, 4 personnes d’une même famille, père, mère et deux enfants, sont mortes lorsque la maison s’est effondrée sur eux, alors qu’ils dormaient dans la même pièce. Il s’agit de Jean-Jules Doresca (32 ans), Judith Garçonnet (30 ans), Berca Doresca (9 ans), Arnold Doresca (6 ans).

Les messages de sympathie à René Préval continuent d’affluer :

Camille Édouard :

« René G. Préval était un homme d’action, un ardent défenseur de la liberté, de la démocratie et de l’État de Droit. Il a dédié toute sa vie au service de la République, en recherchant toujours des solutions pour le développement du pays auquel il croyait […] À sa famille, à ses proches, à tout le secteur démocratique, au nom du personnel du Ministère de la Justice et de la Nation, nous voulons témoigner de notre reconnaissance, notre grande tristesse tout en conservant nos souvenirs les plus indélébiles de son patriotisme exceptionnel » Me Camille Junior Edouard, Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique

Ambassade d’Haïti en RD :

« L’Ambassade d’Haïti en République Dominicaine présente ses sincères condoléances à tous ceux qui se sentent affectés par ce deuil. Que son âme repose en Paix ! »

Consulat d’Haïti de New-York :

« Le Consulat Général de la République d’Haiti à New York présente ses sincères condoléances à sa famille. »

Michaëlle Jean :

« Je retiens son esprit généreux et attentif, son attachement réel à Haïti. Nos sincères sympathies à sa famille et à ses proches » a réagit Michaëlle Jean, Secrétaire générale de la Francophonie.

Ambassade d’Haïti en France :

« […] Toute l’équipe de l’Ambassade d’Haïti en France souhaite ses sincères condoléances à son épouse, ses enfants et ses proches. Puisse son âme reposer en Paix ! »

Nesmy Manigat :

« Je laisse l’histoire aux historiens. Moi, je garde le souvenir d’un homme simple, humble, un homme de compromis. Merci d’avoir fait confiance au jeune consultant que j’étais. Repose en Paix ! » a déclaré l’ancien Ministre de l’Éducation Nationale Nesmy Manigat.

Ambassade d’Allemagne en Haïti :

