Réduction d’emplois chez Digicel

Sources: http://www.irishtimes.com | radiotelevisioncaraibes.com

Le groupe de télécommunications Digicel, propriété de Denis O’Brien, supprimera plus de 1 500 emplois au cours des 18 prochains mois dans le cadre d’une refonte de l’entreprise accablée de dettes.

La société basée aux Bermudes a embauché des consultants en décembre pour l’aider à éponger une dette de 6,2 milliards d’euros, ce que les analystes de crédit avaient qualifié de «non soutenable».

Le mercredi 22 février 2017, Digicel a annoncé une restructuration qui consiste à réduire 25 pour cent de son effectif et à signer un nouveau contrat avec le groupe chinois ZTE.

La déclaration de Digicel ne précise pas combien de personnes elle emploie, mais les chiffres publiés avant une entrée en bourse abandonnée en 2015 montrent qu’il avait 6 334 employés permanents et 989 autres avec des contrats temporaires.

Ces chiffres n’ont pas beaucoup changé depuis. Il est entendu que le groupe de M. O’Brien se concentrera sur son personnel permanent lorsqu’il réduira ses effectifs et que le dénombrement final sera probablement supérieur à 1 500.

Selon un communiqué, Digicel a l’intention d’initier la réduction de ses effectifs le 1er mars en ouvrant un contrat de licenciement volontaire «amélioré».

La société doit à ses créanciers 6,2 milliards d’euros, soit plus de six fois ses bénéfices, qui sont en baisse depuis près de trois ans. Ses dirigeants veulent réduire cette dette à environ 4 fois et demie de ce que la Digicel gagne.

Ses problèmes sont compliqués par le fait que ses ventes sont effectuées dans un certain nombre de devises différentes dont les taux de change sont en baisse par rapport au dollar, monnaie dans laquelle la plupart des dettes de la Digicel sont libellées.

Digicel a engagé ZTE pour travailler à la refonte de ses réseaux. Digicel a commencé en tant qu’opérateur mobile mais a dû se déplacer vers……….lire la suite sur radiotelevisoncaraibes.com