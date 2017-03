Haïti – Actualité : Zapping politique…

Vétiver, parfumerie : Haïti détient plus de 50% du marché mondial :

Mardi, dans le but de promouvoir la production nationale dans le Grand Sud après le passage de l’ouragan Matthew, le Président de la République, Jovenel Moïse et la première dame Martine Moïse, ont visité la coopérative Agri-Supply Co S.A, entreprise spécialisée dans l’exploitation du vétiver en Haïti. Le Président de la République souhaitait s’enquérir de la production de ce vétivers l’un des meilleurs dans le monde. Notez qu’Haïti détient plus de 50% du marché de l’huile de vétiver pour la parfumerie dans le monde http://www.haitilibre.com/article-20228-haiti-politique-jovenel-moise-en-tournee-agricole-dans-le-sud.html

Qualité des écoles construites ou réhabilitées :

Dernièrement une réunion de travail à la Banque Interaméricaine de Développement (BID) s’est tenue, portant sur la qualité des écoles construites ou réhabilitées par le Fonds d’Assistance Économique et Sociale (FAES). Participait également le Coordonnateur de la Direction du Génie Scolaire, l’inspecteur Général Gouvernance et la Direction de la Planification et de la Coopération Externe (DPCE) entre autres. Il a été question notamment du suivi écoles réhabilitées dans le cadre des interventions post-Matthew et de la nécessité d’une meilleure implication des Directions Départementales d’Éducation (DDE) à travers leurs unités de génie pour un meilleur contrôle qualité. Le Directeur de cabinet du Ministre de l’Éducation National, Eliccel Paul était également à cette réunion.

Canaval : félicitations du Chef de l’État :

« Mon épouse Martine et moi saluons les efforts du Comité pour avoir assuré la pleine réussite du Carnaval National 2017. Les Cayes ont fait preuve une fois de plus de son hospitalité. Que cette solidarité serve d’exemple aux autres communes du pays ! Félicitations à la Police Nationale d’Haïti (PNH) qui a réalisé un travail hors pair sur le parcours et dans les autres artères » a déclaré Jovenel Moïse

1,897 cas de choléra et 28 morts :

Selon l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS). Haïti a rapporté 1,897 cas de choléra en janvier et 28 décès. Au cours de la dernière semaine de janvier, les départements les plus touchés en ordre décroissant sont