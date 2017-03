Vers la mise en œuvre du nouveau plan des Nations Unies contre le choléra en Haïti

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a demandé aux États membres de l’informer avant le 6 mars, s’ils ont l’intention de contribuer financièrement à la mise en œuvre du nouveau plan des Nations Unies contre le choléra en Haïti.

“Plus tôt cette semaine, le Secrétaire général a envoyé une lettre à tous les États membres » à cet égard, a indiqué son porte-parole, Stéphane Dujarric, aux journalistes vendredi au siège de l’ONU à New York.

“Comme vous le savez, dans le cadre de la nouvelle stratégie, l’ONU intensifie son soutien au gouvernement haïtien en mettant en place de solides systèmes d’approvisionnement en eau, d’assainissement et de santé, la meilleure défense à long terme contre le choléra et d’autres maladies d’origine hydrique, et en fournissant une assistance matérielle et un soutien aux Haïtiens les plus directement touchés par le choléra », a ajouté le porte-parole.

Dans sa lettre, le Secrétaire général a rappelé que l’ONU a la responsabilité morale de veiller à ce que la nouvelle stratégie, présentée dans un rapport aux États membres de l’ONU le 1er décembre 2016, soit mise en œuvre, a-t-il précisé.

D'un coût d'environ 400 millions de dollars au cours des deux prochaines années, le train de mesures proposé