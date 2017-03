Le Racing FC des Gonaïves remporte le groupe A et franchit un tour !

Source Enock Néré | Le Nouvelliste

En s’imposant 2-0 (Carles Bendjy 36′ et Daniel Jamesly 41′) aux dépens de Greenbay Hoppers d’Antigua y Barbuda, dimanche, le Racing FC des Gonaives a fait ce qu’il fallait pour terminer en tete du groupe A et franchir le premier tour des qialifications pour la Concacaf Champions League.

A Antigua, le Club de la terre salée a commencé son parcours face a son plus grand adversaire dans la course pour ce billet qualificatif l’Inter Moengo Tapoe FC de Surinam contre qui les haitiens avaient arraché un nul mercredi 2-2 grace a un doublé de leur cayen Markens Doresca. Si la victoire n’était pas du coté haitien mercredi, l’honneur était sauf et tour espoir était encore permis. Vendredi 23,ce sont les représentants de Saint-Vincent et Grenadines qui se sont dressés sur la route du champion de la series d’ouverture 2016 à travers Bequia United FC.

Les Haitiens ont cette fois imposé leur rang pour inscrire deux buts par mi-temps et s’imposer 4-0 continuant ainsi la concurrence avec l’Inter Moengo Tapoe FC vainqueur de Greenbay Hoppers d’Antigua. C’est donc avec l’obligation de s’imposer dimanche contre Greenbay Hoppers dans son antre que les représentants de la cité de l’independance ont dut jouer dans l’espoir de terminer en tête du groupe A a la difference de buts. La présence du 12e homme derrière Greenbay Hoppers n’a pas fait tremblé les Haitiens.

Charles Bendjy trouve la faille pour ouvrir le score (36′), et Daniel Jamesly corse l'addition