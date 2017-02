Haïti – Social : 3 jeunes enfants haïtiens lauréats du concours international de jouets

Source HL/ HaïtiLibre

Le Consulat Général d’Haïti à Montréal est fier d’annoncer que dans le cadre de la 21ème Édition du concours international de jouets fabriqués à partir de matériaux récupérés, organisé par OXFAM Québec en collaboration avec le Planétarium Rio Tinto Alcan à Montréal, trois jeunes haïtiens de l’orphelinat « One Way Children’s Home » de Kenscoff en Haïti, étaient dans cette compétition et sont sortis lauréats. Il s’agit de :

Stanley Saintilma (11 ans) ;

Joseph Claudner (12 ans) ;

Jean-Baptiste Marcelin (11 ans).

Rappelons que 7 pays : Bénin, Bolivie, France, Jordanie, Honduras, Pérou, Haïti ainsi que 30 écoles québécoises ont participé à ce concours intitulé « L’univers, un terrain de jeu infini ». Lors du Gala des Lauréats, qui a eu lieu en début de semaine au Planétarium Rio Tinto Alcan, le Consul général d’Haïti à Montréal Justin Viard était présent pour recevoir les certificats des 3 gagnants de la Mention d’excellence, décernée au jouet # 25 « Banm Kous la » (La course est à moi) », confectionné par les 3 jeunes participants haïtiens.

Le Consulat d’Haïti à Montréal accueille chaleureusement ces distinctions qui valorisent la créativité, les talents artistiques et l’habileté manuelle de nos jeunes. qui prouve……lire la suite sur haitilibre.com