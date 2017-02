Sunrise Airways rapproche Haïti et Cuba

Source Amos Cincir | Le Nouvelliste

En plus de ses vols réguliers vers Cap-Haïtien, la République dominicaine, et d’autres destinations des Caraïbes, la compagnie haïtienne Sunrise Airways a lancé jeudi son premier vol inaugural avec le lancement d’une nouvelle liaison aérienne à partir de son hub à Port-au-Prince, vers La Havane, à Cuba. C’est la toute première ligne aérienne qui aura à opérer des vols réguliers et directs à partir de l’aéroport international Toussaint Louverture vers l’aéroport international José Marti en offrant tous les jeudis et dimanches deux vols quotidiens estimés à 1h45 minutes chacun.

Le vol inaugural a été marqué par la présence d’une importante délégation venue d’Haïti comportant, pour l’essentiel, des représentants d’agences de voyages, du secteur du tourisme, du transport aérien, des journalistes et des membres de la compagnie, notamment l’homme d’affaires haïtien Philippe Bayard, directeur des opérations de la compagnie, Richard Rose, et l’ambassadeur d’Haïti à Cuba, Geri Benoît. Arrivée sur le sol cubain, à La Havane – la capitale, qui est un port et le centre économique de Cuba, l’une des quatorze provinces cubaines-, la délégation a exploré avec émerveillement et enthousiasme plusieurs endroits touristiques, historiques et culturels de La Havane, notamment la place de la Révolution, la place de la Fraternité, la place d’armes, la place de la Cathédrale, l’avenue du port et le bord de mer. Un vol qui a comblé vraisemblablement la curiosité de certains passagers et la satisfaction d’autres.

Après les nombreuses visites, le propriétaire de la compagnie, Philippe Bayard, a, dans une conférence de presse, fait savoir que cette nouvelle liaison aérienne était historique pour Sunrise Airways, ainsi que pour Haïti et Cuba. Selon lui, Cuba occupe une place importante dans nos plans d’expansion à long terme, c’est un grand pas en avant pour la compagnie, sans oublier les liens culturels entre Haïti et Cuba, découlant de la migration, qui a eu lieu dans les années suivant la révolution haïtienne. «

C’est un grand pas pour Haïti comme une multi-destination, mais qui renforce les liens entre les deux pays pleins de complémentarités. Nous avons reçu fortement l’appui du gouvernement cubain pour l’obtention du permis ainsi que l’appui de toute l’équipe de l’aéroport international José Marti. Pour l’instant, il nous faut l’appui du gouvernement haïtien car notre objectif est de faciliter les voyages et la multidestination.

Nous espérons fortement que cela pourrait stimuler les échanges entre les deux pays car Sunrise Airways est un mécanisme dont la mission est de créer de la richesse pour les peuples respectifs de la Caraïbe», confie l’entrepreneur Philippe Bayard, qui promet de se distinguer de ses concurrents tant par le prix des billets que par la qualité des services à bord. Cette liaison aérienne ne manquera pas de renforcer la coopération haïtiano-cubaine, notamment dans les domaines du commerce et du tourisme.

Exprimant sa joie et son émotion, l’ambassadeur d’Haïti à Cuba, Geri Benoît, a confié que cette nouvelle connexion d’Haïti avec ses fils et ses filles de la diaspora résidant à Cuba nous apportait une double fierté. « Cette nouvelle connexion est une occasion de rendre plus proche la communauté haïtienne de la Havane à Haïti, mais aussi de favoriser……lire la suite sur lenouvelliste.com