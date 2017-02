L’ambassadeur Ruben Silié exhorte à prioriser la construction de la confiance entre les deux peuples et les deux gouvernements de l’ile à l’occasion du 173ème anniversaire de l’indépendance dominicaine

Port-au-Prince, 23 février 2017- (AHP)- Devant prés de 200 invités à l’ occasion de la commémoration (prématurée) de la fête nationale de la République Dominicaine le 27 février, l’ ambassadeur Ruben Silié, sociologue connu et apprécié dans les milieux intellectuels haïtiens, a exhorté les autorités haïtiennes et dominicaines, « au début de cette nouvelle période gouvernementale , de faire face au défi de prioriser la construction de la confiance entre les deux peuples et les deux gouvernements de l’île ».

Faisant l’ historique des relations entre les deux nations, dans son discours de circonstance, l’ ambassadeur Silié a tenu à souligner que l’ unification de l’ île menée par le président (haïtien) Jean Pierre Boyer de 1822 à 1844 s’est effectuée sans « aucune confrontation militaire entre les deux parties ».

Cette action a plutôt découlé d’ un processus débuté avec l’ unification du territoire haïtien lui-même divisé en deux Etats dirigés par Alexandre Pétion dans le Sud et Henri Christophe dans le Nord.

Aussi, le diplomate a fait observer que le mouvement dirigé par Juan Pablo Duarte, père fondateur de la patrie dominicaine, devait conduire sa nation à reprendre son indépendance face à Haïti en 1844.

Dans un aspect plus politique de son exposé, l’ambassadeur dominicain a naturellement défendu la gestion faite par le chef de l’Etat voisin de la situation créée par l’arrêt du Tribunal constitutionnel dominicain, lorsque « beaucoup d’acteurs sociaux et politiques de l’ile et du monde étaient persuades que le Président danilo Medina accepterait de déporter massivement vers Haïti des dominicains d’origine haitienne ». Mais, selon Silié, les valeurs démocratiques et humanistes ont prévalu et la République Dominicaine a pu démontrer au monde qu’ elle ne « reste pas attachée a ce passé autoritaire qui avait voulu imprégner distiller dans la conscience de nos deux peuples la haine et la confrontation » a martelé le diplomate considéré dans son pays comme l’ un des meilleurs experts des relations dominico haïtiennes » Dans ce contexte, l’ambassadeur Silié a invité les nouvelles autorités haïtiennes……. lire la suite sur ahphaiti.org «Depuis lors et durant les 173 années suivantes, aucun des deux pays n’a changé d’adresse » a-t-il ajouté.