Ephéméride du Jour….., 24 Février 1886 – Décès d’Abel Nicolas Léger, Diplomate haïtien

24 Février 1886 Décès d’Abel Nicolas Léger, Diplomate haïtien

CARRIÈRE

.- Avocat de profession, membre du Barreau de Port-au-Prince.

.- Professeur de Droit civil à la Faculté de Droit de Port-au-Prince.

.- Jurisconsulte du Département des Relations Extérieures.

.- Président des débats de la Commission des Réclamations

.- Ministre des Affaires étrangères: gouvernement de Sténio Vincent (1931-1932).

.- Ministre plénipotentiaire à Paris et Ciudad Trujillo.

.- Membre de la Cour Permanente d’Arbitrage de la Haye

OEUVRES

.- Code civil d’Haiti annoté d’après la doctrine et la jurisprudence haïtiennes et françaises et références aux auteurs, précédé de la Constitution de 1918, amendée en 1928.

.- La codification du droit des gens et les conférences des juristes américains.

.- Le droit international privé en Amérique.

. – Three convincing documents about Dominican aggressions

.- La doctrine Drago et la deuxième conférence de la paix.

.- Histoire diplomatique d’Haiti.

.- Vers le Mouvement Sportif Haitien Institutionnel.

HONNEURS ET PRIX

.- Chevalier de la Légion d’Honneur et de l’ordre des Sts. Maurice et Lazare.

JOURNEE NATIONALE

Mexique: Jour du drapeau

JOURNEE INTERNATIONALE

Journée mondiale d’action contre l’ordonnance sur les brevets en Inde

Le 26 décembre 2004, le gouvernement indien a promulgué une ordonnance qui amende la loi de 1970 sur les brevets en Inde. Les clauses de cette ordonnance sur les brevets constituent une grave menace pour l’accès aux médicaments en Inde et dans le monde entier, et compromettent le droit fondamental des peuples à la vie et à la santé.

Favoriser l’accès aux médicaments

Chaque jour, 8500 personnes séropositives meurent dans le monde parce qu’elles n’ont pas accès aux traitements. Parmi les 40 millions de personnes infectées par le VIH dans le monde, 6 millions ont un besoin urgent de recevoir un traitement antirétrovial(ARV). Plus de 5 millions d’Indiens sont séropositifs, et 500 000 d’entre eux ont un besoin urgent de traitement. Seulement 700 000 personnes séropositives dans tous les pays en développement ont actuellement accès aux traitements antirétroviraux.

Les compagnies pharmaceutiques indiennes qui produisent des génériques ont énormément facilité l’accès aux traitements en abaissant le prix des médicaments de près de 100%. A l’heure actuelle, les producteurs indiens de génériques exportent leurs génériques dans de nombreux pays pauvres.

Les nouveaux traitements économiquement inaccessibles ?

Pour les personnes infectées par le VIH dont le traitement actuel est devenu inefficace, l’accès à de nouveaux antirétroviraux de « seconde ligne » qui sont plus chers, est critique. Cette ordonnance sur les brevets ne permettra pas la production générique de beaucoup de ces nouveaux médicaments. Ce sera aussi le cas pour d’autres maladies comme le cancer et les maladies cardiovasculaires etc.. Par exemple, le médicament contre le cancer, le Gleevec, coûte 3000 dollars par mois, tandis que la copie générique de ce même médicament est disponible pour 300 dollars par mois en Inde. Un droit de commercialisation exclusif accordé à Novartis, le fabricant du Gleevec, menace déjà l’accès aux médicaments génériques.

L’ordonnance sur les brevets impose à l’Inde un niveau de protection de la propriété intellectuelle « ADPIC + » qui dépasse de loin les engagements pris en vertu de l’accord ADPIC de l’OMC. De plus, il réduit aussi toutes les possibilités données par l’accord ADPIC, et réitérées dans la Déclaration de Doha, d’assurer l’accès aux médicaments aux populations de l’Inde et d’autres pays en développement.

Nous pensons qu’il est du devoir de l’Inde de faire passer les problèmes de santé publique et l’accès aux médicaments avant les intérêts commerciaux des compagnies pharmaceutiques.

Toutes les organisations qui défendent l’intérêt général s’inquiètent beaucoup de ce que l’ordonnance privera l’Inde du droit de protéger la santé publique, y compris de l’existence de médicaments génériques de qualité et bon marché. En d’autres termes, accepter cette Ordonnance, c’est perdre le droit d’utiliser les rares clauses d’exceptions disponibles dans l’accord ADPIC pour protéger la santé.

Etant donné la situation, les organisations de défense de l’intérêt public et les syndicats ont organisé une manifestation de masse le 26 février 2005 contre l’Ordonnance sur les brevets.

Nous appelons tous les groupes dans le monde qui partagent ces préoccupations à une journée mondiale d’action le 26 février [2005] pour exiger l’accès aux médicaments génériques en Inde et ailleurs dans le monde. Dans le passé, de telles actions ont conduit à d’importantes victoires et forcé les compagnies pharmaceutiques à renoncer à des procès intentés au gouvernement de l’Afrique du Sud (mars 2001), contraint les Etats-Unis à ne plus avoir recours à l’Organe de règlement des différends de l’OMC dans leur conflit avec le Brésil (juin 2001). Nous espérons cette fois encore que l’unité populaire l’emportera sur la puissance des entreprises multinationales.

Les groupes et les hommes qui ont à cœur l’intérêt public partout dans le monde doivent manifester contre l’ordonnance sur les brevets en organisant des rassemblements, des défilés et des manifestations. Les organisations peuvent aussi transmettre officiellement l’expression de leur protestation aux ambassades et consulats de l’Inde.

Un site à visiter : www.msf.fr

http://www.journee-mondiale.com/136/journee-mondiale-d-action-contre-l-ordonnance-sur-les-brevets-en-inde.htm

HAITI

24 Février

1893 Mgr. Giulio Tonti est nommé administrateur apostolique de Port-au-Prince

A son ordination épiscopale, le 25 juillet 1892, il fut nommé délégué apostolique au Vénézuela. De là, il fut transféré à Port-au-Prince comme administrateur apostolique avant de devenir archevêque de la capitale haïtienne le 21 octobre 1894.

24 Février

1984 Décret actualisant le Code du travail du 12 septembre 1961

Décret actualisant le Code du travail du 12 septembre 1961. Décret harmonisant le code du travail voté le 12 sept. 1961 avec des normes établies par certaines conventions de l’Organisation internationale du travail.

24 Février

2004 L’opposition au gouvernement Aristide oppose un plan de paix

Ce plan de résolution fut présenté conjointement par la Caricom et l’OEA pour juguler la crise née des élections de mai 2000 et exacerbée par la prise de diverses ville de la région septentrionale par des anciens militaires. Ce plan prévoyait, entre autres:

La poursuite du mandat de président de Jean-Bertrand Aristide.

La nomination d’un Premier ministre neutre et indépendant jouissant de la confiance de la population, d’un conseil consultatif intérimaire à base large et d’un conseil électoral à base large chargé d’organiser des élections législatives.

L’obligation de rétablir l’ordre et de mettre en place des règles entourant les manifestations politiques.

La libération des prisonniers politiques.

Le désarmement des gangs de rues affiliés à des courants politiques.

L’obligation pour l’opposition de condamner la violence et d’accepter des compromis.

L’obligation pour le gouvernement de réformer les forces de police et de renforcer le pouvoir judiciaire.

25 Février

1791 Mise à mort des mulâtres Vincent Ogé et Jean-Baptiste Chavannes

Devant le refus de colons de Saint Domingue d’appliquer le décret du 28 mars 1790 émanant de l’Assemblée Nationale qui accordait le droit de vote aux hommes libres âgés de 25 ans, Ogé et son ami Chavannes prirent, à la fin du mois d’octobre de cette même année, les armes contre les blancs. Défaits, poursuivis et capturés, ils furent condamnés au supplice de la roue.

25 Février

1988 Érection du diocèse de Jacmel

Faisant jusqu’à date partie de l’Archidiocèse de Port-au-Prince, le département du Sud-Est devint un diocèse et le père Guire Poulard qui était à peine transféré à la tête de la paroisse de Saint-Pierre de Pétion-Ville fut nommé son premier ordinaire.

26 Février

1999 Par l’intermédiaire de son ministre des Affaires Étrangères, Mr. Fritz Longchamp, Haiti signa le Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale

Cette cour, la première devant siéger de façon permanente, sera chargée d’enquêter et de juger les individus accusés de violations massives du droit international humanitaire et des droits de l’homme (génocides, crimes de guerre, crimes contre l’humanité).

26 Février

2002 Funérailles du député Marc André Durogène, assassiné le 17 février

Un membre du parti Famille Lavalas, Durogene alors députés des Gonaïves, fut la cible de deux hommes armés alors qu’il se trouvait dans sa voiture. Tout assis dans une voiture. Le gouvernement du président Jean-Bertrand Aristide et l’opposition, qui se livraient une lutte acharnée suite aux élections législative du printemps contestée par celle-ci, s’accusèrent l’un l’autre.

27 Février

1818 Loi rebaptisant le Fort National sous le nom de Fort Alexandre

Une loi soumise par Jean-Pierre Boyer quelques mois après la mort de son protecteur, Alexandre Pétion et son accession à la présidence. Une façon pour lui de lui rendre hommage.

27 Février 1844 Indépendance de la République Dominicaine

La partie orientale de l’île, négligée par les gouvernements haïtiens se détachèrent et devint la République Dominicaine. De Rivière Hérard à Soulouque, tous les chefs d’état haïtiens ont essayé d’une façon ou d’une autre de récupérer cette partie et la ramener dans le giron d’Haiti.

28 Février

1846 Destitution de Louis Pierrot

Président d’Haiti depuis environ onze mois (voir: 16 Avril 1845), Pierrot qui avait fait bien des mécontents au sein de la population et de l’armée, fut destitué par les garnisons de Saint Marc et de Port-au-Prince. Le lendemain, ces dernières proclameront Jean-Baptiste Riché président.

28 Février 1930 Débarquement à Port-au-Prince de la commission d’enquête américaine communément appelé “Commission Forbes”

Formée à Washington le 7 Février 1930, cette commission présidée par l’ancien gouverneur américain des Philippines [Mr. Cameron Forbes] et dont le nom officiel était “President’s Commission for the Study and Review of Conditions in the Republic of Hayti” fut reçue par un peuple qui ne masquait pas ses aspirations, et exprimait ouvertement ses revendications à travers les témoignages de ses représentants, tout en dénonçant le caractère injuste et vexatoire de l’occupation américaine.

28 Février 1999 Visite en Haiti du prix Nobel de la Paix Oscar Arias Sanchez

Juriste, économiste et ancien président de la République du Costa Rica, Mr. Oscar Arias Sanchez reçut en 1987 le prix Nobel de la Paix. Il se rendit en Haiti en tant qu’émissaire des Nations-Unies devant servir de médiateur entre les différents protagonistes de la crise haïtienne exacerbée par la décision du président Préval de déclarer caduque la 46ème législature. Il quitta Haiti le 2 mars.

——————————————————————————————————————————La Pensée du Jour

« Nous portons en nous des merveilles que nous cherchons en dehors de nous.»

Thomas Browne

PRENOM DU JOUR

Saint Modeste mais aussi Jean-Baptiste, Baptiste…

Il était, semble-t-il, évêque de Trèves quand Clovis devint roi des Francs. Les Modeste ont du charme et de la pondération. Leur couleur : le bleu. Leur chiffre : le 6.

LE CULTUREL CHEZ NOUS

A l’étranger

Musée du Nouveau Monde- Jusqu’au 29 MAI

UNE EXPOSITION : HAÏTI UNE ÎLE SOUS LE VENT DE L’HISTOIRE

Cette exposition est le fruit de la collaboration menée depuis 2013 entre William Adjété Wilson et Valentin Valris, issu d’une grande famille d’artisans de Port-au-Prince, connus pour leur technique du perlage, à partir de paillettes et de perles de verre fixées sur la toile. Ces teintures racontent les temps forts de l’histoire de la première République noire…

10 rue Fleuriau

17000 La Rochelle, France

L’actualité du monde, dans le passé

24 février 45 av. J.C . Début du calendrier Julien

Jules César met en œuvre un nouveau calendrier, que l’on appellera par la suite calendrier julien, dans lequel il ajoute, tous les quatre ans, une journée après celle du 24 février, qu’il nomme « sixième jour avant les calendes de mars » ou « bissextus » ou encore « bis sextillis» (deux fois sixième), d’où le nom d’année bissextile donné à l’année qui comporte ce jour supplémentaire.

César, sachant que l’année correspond à 365 jours un quart, décide en 45 av. J.C. d’appliquer un nouveau calendrier. Le calendrier Julien remplace le calendrier romain. Ce calendrier compte 12 mois de 30 à 31 jours, sauf pour février qui en compte 28 et auquel, pour éviter les décalages dans le temps, on rajoute un 29° jour tous les quatre ans. Mais ce calendrier présente aussi une erreur:

Une année julienne dure en moyenne 11 minutes et 12 secondes de plus qu’une année tropique or, au cours des siècles l’écart entre le calendrier julien et la réalité devenait de plus en plus significatif. C’est pour corriger cette erreur que le pape Grégoire XIII proposa le calendrier grégorien que nous connaissons. Pour corriger une erreur de 10 jours accumulée, il fut décidé que le lendemain du jeudi 4 octobre 1582 nous serions le vendredi 15 octobre 1582.

Le calendrier est resté en service jusqu’au XXe siècle dans quelques pays.

Les Romains se sont inspirés des astres qu’ils connaissent déjà pour rebaptiser les jours de la semaine.

24 février 1209 François d’Assise connaît son illumination

C’est bien le 24 février 1209, jour de la Saint Mathias, qu’après trois ans d’attente et de recherche spirituelle, celui qui n’est alors, à Assise, que François, trouve la vérité. Il découvre le sens des conseils que donnait Jésus à ses Apôtres : Vie errante pour prêcher dans la liberté du corps et de l’âme, sans attache. Bien vite de nombreux compagnons, inattendus, se joindront à lui et il formera ce nouvel Ordre religieux que sont les » Frères Mineurs » ou aussi » Frères Mendiants.

24 février 1662 L’alcool est interdit aux Indiens

À Québec, l’évêque François de Montmorency Laval annonce que la vente d’alcool aux Indiens vaudra l’excommunication.

L’eau-de-vie vendue aux Indiens par des marchands peu scrupuleux fait des ravages en Nouvelle-France.

C’est alors que l’Église décide de s’opposer à ce commerce lucratif mais contraire aux desseins de Dieu.

Officiellement, la vente de l’eau-de-vie était d’ailleurs interdite depuis l’époque de Champlain, mais peu de gens s’en souviennent.

Les religieux recommandent donc au roi de France d’interdire la vente par un nouveau décret, ce qu’il fait.

En 1657, par un arrêt de son conseil, le roi confirme donc l’interdiction de la traite de l’eau-de-vie.

Le 5 mai 1660, Mgr de Laval, premier évêque de la Nouvelle-France, défend, sous peine d’excommunication, de donner des boissons enivrantes aux Indiens.

Par la suite, il excommunie le trafiquant Pierre Aigron, dit Lamothe, qui a violé l’interdiction. La traite de l’eau de vie cesse et Mgr de Laval lève son excommunication en octobre 1661.

Mais certains marchands reprennent immédiatement le commerce et Mgr de Laval renouvelle la sanction en février 1662.

24 février 1866 Naissance de Martha Louise Black, la deuxième femme élue au Parlement canadien

Martha Louise Black, née Munger, est naturaliste. Derrière son allure distinguée se cache une femme extrêmement tenace. En 1898, elle quitte la vie mondaine de Chicago et participe à la ruée vers l’or du Klondike. Elle est fascinée par le Nord et y retourne en 1901 pour ouvrir une entreprise d’usinage afin de subvenir aux besoins de ses trois garçons issus d’un premier mariage. En 1904, elle épouse George Black et devient instantanément une Conservatrice canadienne loyale.

Quand son mari est nommé commissaire du Yukon (1912-18), Martha occupe la fonction de première dame. Elle accompagne Black en Angleterre durant la Première Guerre mondiale. Elle y reçoit l’Ordre de l’Empire britannique pour son aide aux militaires du Yukon et devient membre de la Royal Geographical Society pour ses travaux sur la flore du Yukon. En 1935, comme George Black est incapable de défendre son siège aux Communes, Martha décide alors de se présenter. À l’âge de 70 ans, elle mène, souvent à pied, une campagne dans la vaste circonscription du Yukon et devient la deuxième femme élue au Parlement du Canada. Martha Black avait du style et de l’esprit. Les habitants du Nord appréciaient ses qualités et ont fait d’elle une légende. Elle est décédée à Whitehorse, Yn. le 1 nov. 1957

24 février 1938 La brosse à dent de nylon est mise en vente

La société DuPont introduit pour la première fois la fibre de Nylon en 1938 et la première brosse à dent en Nylon sera mise sur le marché le 24 février de la même année.

Avant l’arrivée du nylon, elle était alors fabriquée en os et les poils de la brosse étaient des soies de porc de Sibérie. L’inconvénient majeur de la soie de porc est que la brosse séchait mal, que les bactéries y pullulaient et qu’elle se dégarnissait rapidement. Elle n’était pas idéale pour l’hygiène, à moins de la tremper dans de l’eau de Javel pour la désinfecter.

24 février 1955 Naissance de Steve Jobs, cofondateur d’Apple Computer et pionnier de l’informatique

Avec Steve Wozniak (« les deux Steve »), Steve Jobs (a fondé Apple Computer. Il est considéré comme un pionnier de l’informatique pour avoir compris le potentiel du couple GUI / souris lors de sa visite avec une équipe de la société au PARC de Xerox, ce qui mènera à la mise sur le marché par la société Apple Corporation du Macintosh, le premier ordinateur grand public profitant de ces perfectionnements.

En 2003, Steve Jobs apprend qu’il est atteint d’une forme rare de cancer pancréatique. Il passe les années suivantes à lutter contre la maladie, subissant plusieurs hospitalisations et arrêts de travail, apparaissant de plus en plus amaigri au fur et à mesure que sa santé décline. Il meurt le 5 octobre 2011 à son domicile de Palo Alto, à l’âge de cinquante-six ans. Sa mort soulève une importante vague d’émotion à travers le monde.

