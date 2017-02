LE TEMPS TOUS LES JOURS, C’EST METEO PEYI

Situation synoptique dans la Caraïbe et sur l’Atlantique

Un front froid prolongé par un creux de surface localisé sur Cuba est prévu d’être dans les parages de l’île d’Haïti ce soir. Par conséquent, des averses faibles à modérées et des orages sont prévus aujourd’hui et demain.

Prévision pour Haïti

Temps partiellement ensoleillé en matinée

Développements nuageux en fin d’après-midi et en soirée

Températures peu supportables en journée mais agréables à fraiches au cours de la nuit

Des averses faibles à modérées et des orages sont attendus en fin d’après-midi, en soirée et au cours de la nuit à l’échelle du pays au passage du front notamment sur les pointes Nord-ouest et Sud-ouest d’Haïti.

Vendredi & Samedi: Temps nuageux dans la matinée avec possibilité de pluie intermittente en journée; développements nuageux en fin d’après-midi et en soirée ; les averses seront toujours maintenues sur le pays en soirée et au cours de la nuit.

Aujourd’hui

Jeudi 23 Février 2017 Dernier Quartier

Dimanche 26 Février 2017 Nouvelle Lune

Le soleil s’est levé à 6h13

Il se couchera à 5h53

Pour admirer le soleil d’aujourd’hui cliquez sur le SITE http://sdo.gfsc.nasa.gov

L'humidité aujourd'hui est de 65%, avec une température de 22° C MIN / de 32°C MAX

Le vent à 15kms / h souffle

Du Sud pour ce MATIN

Du Sud pour cet APRES-MIDI

Le vent à 10kms / h souffle

Du Sud pour ce SOIR

Au dictionnaire !

Intermittent

Intermittent désigne une chose ou un événement qui ne se déroulerait pas de façon régulière et constante et dont la caractéristique principale serait d’avoir un comportement inégal et surtout imprévisible.

Recherches: Nadeige Cajuste

Image: fotosearch.fr Sources: previmeteo.fr / CNMH : Centre National de Météorologie Haïtien/ fotosearch.fr / meteoportauprince.fr/ http://www.meteo-haiti.gouv.ht / http://www.previmeteo.com / http://www.mandragore2.net

http://www.gralon.net/calendrier/calendrier-lunaire.htm

http://www.accuweather.com/fr/ht/port-au-prince/189891/current-weather/189891

http://www.lachainemeteo.com/meteo-haiti/ville/previsions-meteo-port-au-prince-7753-0.p