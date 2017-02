Collecte de sang de la fondation Lorquet en prélude aux festivités carnavalesques

Port-au-Prince, le 22 Février 2017 .- La Fondation Lorquet pour une Nouvelle Haïti (FOLONHA), en partenariat avec le Programme national de sécurité transfusionnelle (PNST), a organisé le mercredi 22 février 2017, au Nouveau Collège Bird, une Journée de Don de sang sur le thème « GRACE A VOTRE SANG, JE SUIS TOUJOURS EN VIE». Cette activité organisée en prélude aux festivités carnavalesques prévues les 26, 27 et 28 février 2017 à Port-au-Prince et aux Cayes, vise à mobiliser l’opinion en vue de contribuer à l’augmentation des réserves de la banque de transfusion sanguine de la Croix-Rouge Haïtienne et aussi favoriser le maintien en vie de nombreuses personnes.

L’activité, selon Joël LORQUET, Fondateur-membre conseiller de ladite Fondation, revêt toute son importance quand on sait que le Centre national de transfusion sanguine n’arrive pas à satisfaire le besoin sans cesse croissant des personnes malades et fait face à une grande rareté de ce précieux liquide.

Abondant dans le même sens, le Président de la Fondation, Amos CINCIR, a souligné que cette initiative avait pour but de sensibiliser les élèves autour de la problématique des Haïtiens qui succombent quotidiennement dans leur lit d’hôpital suite à des hémorragies ou en raison de l’indisponibilité de sang pour les transfuser.

Pour sa part Marckenson ALTIS, représentant du PNST, a souligné…… lire la suite sur ahphaiti.org