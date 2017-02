Un colloque international sur la recherche universitaire en Haiti

P-au-P, 22 févr. 2017 [AlterPresse] — Un colloque international de trois jours sur la recherche universitaire, organisé par le rectorat de l’Université d’Etat d’Haiti (Ueh), a débuté, ce mercredi 22 février 2017, observe l’agence en ligne AlterPresse.

Ce colloque qui prendra fin le vendredi 24 février, se déroule avec la participation de différents chercheurs et porteurs de projets autour du thème : « recherche universitaire en Haïti et coopération : entre contraintes et opportunité ».

« Les trois journées de travaux prévoient des interventions extrêmement importantes pour l’Ueh », indique Jacques Blaise, vice-recteur à la recherche de l’Ueh, lors d’une conférence de presse organisée en marge du colloque.

Ces interventions tournent autour des laboratoires de l’environnement de la recherche à l’Ueh, des financements et de la présentation des différents travaux de recherche, entre autres, précise-t-il.

Jusqu’à présent, la recherche a été toujours soutenue par la coopération avec l’Ueh, notamment l’Agence universitaire de la francophonie (Auf) et la Belgique. Il n’y a pas encore de provision budgétaire de l’État pour la recherche, regrette Blaise.

Il espère qu’à partir de ce colloque, la population et l’Université seront sensibilisées sur la question de la recherche et que les résultats des travaux réalisés à l’Ueh seront également connus par le public.

