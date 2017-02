Astrologie du jour

BELIER

Amour

Natifs vivant en couple, vous aurez la bénédiction des astres côté coeur. Ainsi, votre vie amoureuse s’écoulera sans heurt ni tension. Profitez au maximum de ces excellents influx pour consolider vos liens affectifs et la stabilité de votre vie à deux. Si vous êtes libre, ce qui n’aurait dû être qu’une amourette passagère pourrait bien commencer à se transformer en une relation durable, et vous ne vous en plaindrez pas.

Argent

Sur le plan financier, Mercure, planète de l’intelligence, de l’habileté et du commerce, devrait vous protéger efficacement. Attention simplement à ne pas prendre de décisions trop rapides en matière pécuniaire : vous n’aurez pas toujours les idées très claires.

Santé

Vous ne serez jamais en pleine possession de vos moyens si vous ne vous accordez pas régulièrement des promenades, des exercices de relaxation ou des mouvements de gymnastique. Remuez-vous un peu !

Travail

Au travail, imposez-vous un rythme régulier et laissez mûrir les projets. N’essayez pas d’arracher de haute lutte un accord qui serait contesté. Vous enregistrerez des progrès très encourageants.

Citation

Mieux vaut être aveugle des yeux que du coeur (proverbe arabe).

Famille/foyer

La vie familiale ne devrait poser aucun problème cette fois. Seuls quelques rares natifs du deuxième décan pourront subir dans ce domaine le contrecoup de l’impact de Pluton. Pour ceux-là, il y aura sans doute un choix à faire concernant leur domicile, ou leurs relations avec certains membres de leur famille.

Vie sociale

Les influx favorables vous rendront charmant, sociable, ouvert. Vous vous sentirez bien dans votre peau et vous communiquerez votre joie de vivre à vos proches. Vous bénéficierez d’une grande concentration de toutes vos énergies. Vous ferez preuve de plus de volonté encore et laisserez moins à votre entourage la possibilité d’avoir prise sur vous. Vos buts seront plus précis et mieux cernés.

Nombre chance

559

Clin d’oeil

Soyez plus chaleureux dans vos rapports avec votre entourage.

TAUREAU

Amour

La présente journée s’avérera très enrichissante si votre union est solide. Vous aurez en effet suffisamment confiance dans votre conjoint ou partenaire pour lui faire part de vos fantasmes, et, loin de s’en formaliser, l’autre en sera enchanté. Mais si votre couple bat de l’aile, vous risquez de craquer pour quelqu’un d’autre ! Célibataire, vos amours seront prometteuses. Des circonstances fortuites vous feront rencontrer une personne ayant beaucoup de points communs avec vous, ce qui vous aidera à brûler certaines étapes assez fastidieuses.

Argent

Jupiter, en bonne position dans votre Ciel, vous donnera un précieux coup de pouce. Ainsi, un placement plutôt raisonnable devrait vous rapporter des bénéfices inespérés très confortables. Vous contrôlerez efficacement la gestion de vos finances, et tout se déroulera selon vos plans.

Santé

Cinq planètes toniques occuperont vos secteurs santé : ni la vitalité, ni la joie de vivre ne vous feront défaut. Cela dit, la présence inopportune de Mars, une planète liée aux fièvres et aux inflammations, doit vous engager à la prudence. Protégez-vous contre le froid et les atmosphères polluées.

Travail

Votre vie quotidienne dans le cadre de votre travail ne sera pas facile ; mais si vous faites face sans affolement, vous devriez pouvoir progresser quand même. De très nombreuses planètes risquent de vous valoir un emploi du temps surchargé et une ambiance de travail assez tendue.

Citation

Si ce qui te suffit pour vivre ne te paraît pas assez, alors rien de ce qui est sur terre ne pourra te suffire (proverbe arabe).

Famille/foyer

N’abordez pas de sujets épineux avec vos proches durant cette journée. De fil en aiguille, la discussion s’animerait et déboucherait sur une dispute, alors même que vous aurez besoin de vous sentir encouragé, soutenu par votre entourage familial.

Vie sociale

Sous l’influence de Saturne, on notera aujourd’hui chez tous les natifs du signe un renforcement manifeste du sens de la justice et une attitude plus circonspecte ou plus critique vis-à-vis les différents systèmes idéologiques, philosophiques ou religieux.

Nombre chance

595

Clin d’oeil

Faites preuve de tact et de diplomatie : « Quand mes amis sont borgnes, je les regarde de profil » (Joubert).

GEMEAUX

Amour

Aujourd’hui, les célibataires auront toutes les chances de faire une rencontre décisive s’ils ne sont pas trop étourdis ou exigeants. Quant aux couples, des sentiments plus profonds pourront énormément rapprocher les partenaires ; ce sera le moment de régler les petits problèmes qui traînaient.

Argent

Des questions d’argent risquent d’assombrir vos rapports avec certaines de vos relations d’affaires. Evitez pour le moment de traiter avec les natifs du Sagittaire, surtout s’il s’agit de vous engager par contrat.

Santé

Vous jouirez d’un dynamisme et d’une vitalité accrus grâce au bon influx de Mercure. La vie au grand air vous sera particulièrement favorable. Vous pourrez, au sein de la nature, améliorer nettement votre état physique et psychique général.

Travail

Très actif, Mercure va se charger de faire prospérer vos affaires. Il pourrait vous offrir un stage ou une proposition de travail au-delà de nos frontières. Acceptez, il n’en résultera que des bienfaits. Cette planète vous permettra par ailleurs d’exploiter votre créativité, et sera particulièrement bénéfique à ceux d’entre vous qui exercent des professions commerciales. Vous devriez obtenir une substantielle augmentation de vos revenus.

Citation

Si l’on ne se repent pas, on ne peut être absous (Dante).

Famille/foyer

Vos relations avec vos enfants seront au beau fixe durant cette journée privilégiée pour eux et aussi pour vous. Vous prendrez conscience qu’une plus grande fermeté serait nécessaire avec eux.

Vie sociale

Excellente ambiance amicale, échanges d’idées fructueux. Vous rencontrerez des personnes avec lesquelles vous aurez de profondes affinités, vous trouvant sans efforts sur la même longue d’onde. Vous serez entouré d’estime et de sympathie.

Nombre chance

254

Clin d’oeil

Ne prenez pas de nouvelles initiatives avant d’avoir bien terminé ce que vous avez en chantier.

CANCER

Amour

Aujourd’hui les astres veilleront avec sollicitude sur les amours des célibataires. Vous vous sentirez au mieux de votre forme, l’esprit vif et les sens en alerte. Si bien qu’aucune occasion ne pourra vous échapper, et que vous serez un amoureux fort doué. Et vous qui vivez en couple, vous réussirez, sous la puissante impulsion d’Uranus, à transformer vos relations avec votre conjoint ou partenaire et à repartir sur de nouvelles bases. Vous vivrez de grands moments de bonheur.

Argent

L’immobilier et tout ce qui se rapporte au foyer pourrait donner naissance à des dépenses fortuites et même assez lourdes. Gardez-vous des décisions impulsives dans ce domaine.

Santé

Vous ne manquerez pas de vitalité, mais risquez de passer par des hauts et des bas. Tantôt débordant d’énergie, tantôt au contraire en net manque de tonus, vous aurez du mal à trouver l’équilibre. Un conseil : tenez compte de ce que vous ressentez et ne forcez rien.

Travail

Vos rapports avec vos collègues de travail seront particulièrement bons en aujourd’hui, ce qui vous permettra de faire la preuve de vos capacités réelles et de votre autorité naturelle dans votre vie professionnelle. Ces qualités seront dûment prises en considération par vos supérieurs.

Citation

Tout change, rien ne périt (Ovide).

Famille/foyer

Uranus et Neptune continueront à protéger vos relations avec vos enfants, qui seront pleines de tendresse et de complicité. Vos rapports avec le reste de votre famille pourront en revanche être un peu plus délicats. Vos proches se montreront exigeants, ou au contraire décevront vos attentes, peut-être un peu excessives.

Vie sociale

De nombreux contacts amicaux et beaucoup de nouvelles idées stimuleront votre esprit et votre énergie. N’hésitez pas à briser la routine, à écarter les vieux clichés, à innover dans tous les domaines.

Nombre chance

551

Clin d’oeil

Montrez-vous plus chaleureux et plus attentionné dans vos échanges.

LION

Amour

Les aspects astraux de la journée ne favoriseront guère l’harmonie conjugale. Vous aurez l’impression que vos aspirations divergent totalement de celles de votre conjoint ou partenaire. Courage : la réalité n’est pas si sombre que ça ! Célibataire, vous craindrez tant de souffrir que vous fermerez votre coeur à double tour ; vous serez désespérément sur la défensive. Mais les astres ne seront pas d’accord avec vous : ils concocteront un coup de foudre, qui vous frappera quand vous ne vous y attendrez pas, et vous serez comme une place forte sans sentinelles.

Argent

Mercure quittera votre Ciel, n’ayant plus d’impact direct sur vos finances. Cela ne veut pas dire que vous allez entrer dans une période de vaches maigres, car vous aurez encore le soutien d’Uranus. Mais, privé de l’appui de Mercure, vous ne bénéficierez plus de la chance exceptionnelle qui vous avait soutenu dernièrement, et vous trouverez sans doute alors moins de bonnes occasions.

Santé

Votre alimentation trop riche, tolérée depuis trop longtemps, risque de commencer à donner des signes avant-coureurs de maladies cardio-vasculaires, avec cet aspect de Jupiter. Changez vite de cap. Si vous trouvez trop difficile de vous priver des bonnes choses, essayez pendant une dizaine de jours le régime dissocié – c’est celui qui vous conviendrait le mieux puisqu’il permet de manger à satiété, mais un seul aliment à la fois par repas.

Travail

Circonstances favorables à l’expansion votre carrière. Vous devriez faire preuve de plus de rigueur, sans vous laisser emporter par vos émotions ou votre susceptibilité. Si vous y arrivez, votre puissance d’action sera des plus efficaces.

Citation

Il faut espérer puisqu’il faut vivre (proverbe italien).

Famille/foyer

En famille, attention à la jalousie, qui est toujours mauvaise conseillère, et surtout restez maître de vos paroles et de vos actes. Avec une telle ambiance astrale, il suffirait de peu pour mettre le feu aux poudres !

Vie sociale

Vous déborderez d’allant, d’énergie et d’enthousiasme. Avec un tel profil de gagneur, vous n’aurez aucun mal à entraîner dans votre sillage une foule d’admirateurs et de supporters.

Nombre chance

541

Clin d’oeil

Sachez vous dégager de votre affectivité parfois débordante.

VIERGE

Amour

Climat amoureux prometteur, dont les célibataires devraient tirer le meilleur parti, sans se contenter de vivre au jour le jour un moment agréable après l’autre. Si vous vivez en couple, vous redoublerez de passion envers votre conjoint ou partenaire, que vous couvrirez d’attentions. Si votre union bat de l’aile, vous devrez beaucoup lutter pour résister à la tentation de l’infidélité.

Argent

Pluton vous incitera à travailler à mieux organiser votre situation matérielle. Même si vous n’avez que quelques économies, autant essayer de les faire fructifier au maximum. Réduisez vos dépenses.

Santé

Avec cette ambiance planétaire, votre vitalité sera excellente, mais votre moral accusera des fluctuations. Sachez que vous n’avez rien de vraiment sérieux à redouter en ce moment. Juste quelques petites contrariétés familiales ou professionnelles, à gérer avec méthode, et surtout sans vous démonter.

Travail

Vous aurez la tête remplie d’idées plus géniales les unes que les autres. Mettez tout cela en forme et présentez vos projets dans les meilleurs délais. Jupiter en bel aspect vous soutiendra.

Citation

La toile de soie blanche n’altère pas les couleurs de la peinture (proverbe chinois).

Famille/foyer

Vos relations avec l’entourage familial se dérouleront dans une ambiance feutrée. Si une divergence surgit, vous accepterez de faire les quelques concessions qui permettraient une rapide réconciliation.

Vie sociale

Très émotif, vous aurez, plus que jamais, une sensibilité à fleur de peau. Les réactions des êtres que vous aimez, vous blesseront fortement ou vous plongeront dans l’extase. Bref, votre moral sera très fluctuant.

Nombre chance

495

Clin d’oeil

Soyez attentif et analysez jusqu’aux virgules les documents sur lesquels vous apposerez votre signature.

BALANCE

Amour

Cet environnement astral va apporter un regain de passion pour nombre d’entre vous. Si vous vivez seul, cela promet une journée à marquer d’une pierre blanche. Pour les célibataires, un coup de coeur important sera dans l’air, d’autant plus qu’Uranus, le maître des bonnes surprises, sera bien aspecté.

Argent

Vous n’hésiterez pas à prendre des risques financiers, dans l’espoir de développer plus rapidement votre situation. Cela devrait réussir, grâce aux influx toniques de Jupiter. Mais évitez de faire part de vos intentions à des personnes autres que vos conseillers ; « n’étale pas tes entrailles pour que les corbeaux s’en repaissent » (proverbe thaïlandais).

Santé

Votre élan vital soutiendra bien vos efforts et vous permettra d’abattre une montagne de travail dans ce que vous avez envie de faire. Vous serez en mesure de réaliser une opération propice au redressement et à l’expansion de votre carrière.

Travail

Journée sans histoire côté travail. Veillez simplement à ne pas donner prise à l’agressivité à certains de vos collègues. Attention, aussi, à ne pas croire tout ce que l’on vous racontera sans le vérifier : il n’y a rien de plus pernicieux que les rumeurs sans fondement.

Citation

Qui ne sait pas rendre un service n’a pas le droit d’en demander (Syrus).

Famille/foyer

Vos enfants pourront vous créer des tracas si vous ne cherchez pas à dialoguer avec eux. Mettez-vous à leur place et essayez de voir leur point de vue de façon à les aider à résoudre leurs problèmes.

Vie sociale

Vos humeurs seront bien irascibles. Vous aurez tendance à vous lancer dans des situations conflictuelles et à vous montrer sous un mauvais jour, ce qui pourrait vous apporter des ennuis si vous n’y prenez garde.

Nombre chance

230

Clin d’oeil

Ne soyez pas impatient : vous perdriez votre temps en voulant brûler les étapes.

SCORPION

Amour

Vie amoureuse assez calme. Saturne vous fera ressentir le besoin de stabilité et de sécurité en amour. Si vous êtes déjà en ménage, la journée sera calme et facile à vivre. Si vous êtes solitaire, vous aurez envie de rencontrer quelqu’un avec qui construire une vie de couple solide ; mais vous devrez sans doute attendre un peu avant de voir votre souhait se réaliser.

Argent

Grande animation dans le secteur finances. Vous pourriez gagner gros dans un jeu de hasard ; consultez votre nombre de chance du jour. Mais vous pourriez aussi perdre tout sens des réalités. En cas de propositions imprévues, ou si vous avez tout à coup envie de vous lancer dans une dépense onéreuse, prenez le temps de réfléchir avant de prendre une décision. Il y a en effet de fortes chances pour que votre première impulsion ne soit pas la bonne !

Santé

Vous ne manquerez ni de vitalité ni de joie de vivre. Mais Mercure pourra vous rendre parfois nerveux. En tout cas, n’oubliez pas de mener une vie saine et équilibrée, avec suffisamment d’heures de sommeil.

Travail

Ne sous-estimez pas vos adversaires. Ils ont sur vous l’avantage d’être sans scrupule. Trouvez le défaut de la cuirasse, et vous l’emporterez sans trop de peine. Cherchez à élargir l’horizon de vos connaissances.

Citation

Notre vie ne nous appartient pas : le Ciel et la Terre nous l’ont laissée en dépôt et nous devons la préserver (proverbe chinois).

Famille/foyer

Nette amélioration de vos relations avec les personnes âgées de votre entourage familial. Tous ceux d’entre vous qui ont eu dernièrement du mal avec leurs parents vont enfin trouver un terrain d’entente et de dialogue. N’hésitez pas à leur rendre visite : vous pourrez profiter de cette complicité retrouvée. Avec vos enfants, cette journée sera facile à vivre et agréable.

Vie sociale

Si vous avez à faire à des personnes irritables, vous devrez déployer la mesure et le tact qui vous permettront de résoudre ces tensions, sans vous laisser vous-même emporter par une nervosité qui vous défavoriserait.

Nombre chance

222

Clin d’oeil

Il serait inutile de pester contre la mauvaise volonté des autres.

SAGITTAIRE

Amour

De nombreux menus incidents émailleront votre vie conjugale, qui sera faite de brouilles et de réconciliations successives. Vous serez aimé, c’est certain, mais vous ne vous rendrez pas toujours compte à quel point votre humeur changeante peut avoir des conséquences sur les nerfs de votre partenaire. Soyez plus attentif. Célibataire, cette position de Vénus va mettre de l’animation dans votre vie amoureuse. Elle va décupler votre charme et votre envie de séduire. Sensuel et joueur, vous ferez tourner les têtes. Vous risquez de tomber très amoureux sans vous en apercevoir !

Argent

La planète Pluton, mal positionnée dans votre Ciel, vous poussera à faire des bêtises, par exemple à jeter l’argent par les fenêtres. Résistez, sinon vous aurez d’inextricables problèmes. Tendance accrue à la kleptomanie.

Santé

Uranus, seule planète à régir votre secteur santé cette fois, doit vous inciter à redoubler de prudence. Non qu’il vous menace gravement, mais connaissant ses façons soudaines, il peut indiquer un léger risque accidentel. Ce serait dommage de vous fouler une cheville ou d’accrocher votre voiture ! Alors il faudra faire plus attention que d’habitude.

Travail

Au travail, mettrez à profit votre créativité et votre esprit inventif. Ce seront vos atouts majeurs cette fois. Rien de plus normal puisque Neptune sera en aspect harmonique. N’hésitez pas à présenter les projets qui vous tiennent le plus à coeur et qui portent la marque de votre personnalité. Et si vous envisagez depuis longtemps de vous consacrer entièrement à une activité de création, il faudra vous jeter à l’eau !

Citation

Le miel lui-même peut dégoûter (Pindare).

Famille/foyer

Vos relations avec vos proches seront plus faciles que dernièrement. Si vous avez des enfants, cet aspect d’Uranus pourra se traduire par une évolution soudaine, mais sans doute positive, les concernant.

Vie sociale

Dès le matin, le ton sera donné. Avec cet aspect de Neptune, vous prendrez le contre-pied de tout ce que votre entourage pourra vous dire. Une attitude qui ne manquera pas de provoquer d’innombrables remous dans votre vie sociale. Mais ne vous sera-t-il pas possible de faire preuve de souplesse et de tolérance ? Pensez-y.

Nombre chance

150

Clin d’oeil

Faites preuve d’enthousiasme pour mieux convaincre votre entourage.

CAPRICORNE

Amour

Avec Pluton et la Lune en ces positions dans votre Ciel, la vie de certains natifs mariés sera encore placée sous le signe de la crise. Mais le soutien du Soleil permettra sans doute de trouver une solution. Les célibataires, eux, prioritairement affectés par le Soleil, peuvent espérer une journée faste sur le plan amoureux, avec, pour nombre d’entre eux, une rencontre très importante.

Argent

Vos initiatives seront bien accueillies par votre entourage. Ce sera le moment de prendre des décisions financières ou d’investir dans des achats utiles ; vous pourrez contacter les banques et obtenir des appuis, mais n’en abusez pas.

Santé

Vous devrez vous couvrir chaudement, car les microbes de tous ordres vous guettent : la grippe ou le rhume ne sont pas loin. Montrez-vous prudent, ou enrayez le mal dès son apparition, vous éviterez le plus pénible.

Travail

Avec cet aspect de Mercure, vous pourrez mettre en valeur votre imagination créatrice. Ce talent vous sera fort utile, même si vous travaillez dans le domaine financier, industriel ou économique. Cet aspect favorisera également votre conversion si vous souhaitez changer de métier.

Citation

L’homme habile est supérieur à l’homme fort (Phocylide de Milet).

Famille/foyer

Votre vie familiale retrouvera une certaine chaleur, ou plutôt une chaleur certaine. Vous vous montrerez compréhensif, tolérant et séduisant. Aucun risque de rivalité avec vos proches ou d’agressivité à leur égard. Vos enfants feront l’objet de toute votre attention.

Vie sociale

Mercure sera en vedette dans votre Ciel. Autant dire que vous ne chercherez pas à vous fondre dans la foule. Les circonstances vous permettront d’occuper le devant de la scène, ce qui ne sera pas pour vous déplaire ! Vous donnerez l’impression d’avoir mangé du tigre, et vos amis, y compris les plus intimes, n’auront pas intérêt à vous faire de l’ombre.

Nombre chance

802

Clin d’oeil

N’hésitez pas à multiplier les contacts avec l’extérieur, et conciliez-vous des appuis solides.

VERSEAU

Amour

Vous ferez de louables efforts pour donner à votre couple un bain de jouvence. Vous mettrez de la variété et du romantisme dans vos relations. Bravo ! Les astres vous soutiendront. Célibataire, vous aimerez plaire, séduire, et vous ferez travailler vos charmes avec conviction et brio. Grâce au bon influx lunaire, vous voguerez sur un océan de félicité amoureuse. Certains natifs feront de nouvelles rencontres, puissamment attirés par des êtres jeunes.

Argent

Avec la protection de Jupiter, vous ne devriez pas avoir de souci majeur côté finances. Vous pourrez même consolider ou améliorer votre situation. Chance aux jeux accrue.

Santé

Vous serez armé d’une dose d’énergie qui vous rendra encore plus résistant à l’effort que d’habitude. Vous traverserez donc la journée sans encombre sur le plan santé. Si vous avez fait quelques excès de table, il vous suffira d’adopter une bonne hygiène de vie pour récupérer très vite votre équilibre. Mais même dans ce contexte rassurant, veillez à ne pas prendre froid.

Travail

Votre vie professionnelle sera positive, active, et vos relations de travail concluantes. Votre ardeur, votre foi en la réussite des entreprises galvanisera tout un chacun. Mais il faudra s’attendre à quelques déceptions dans les transactions, les voyages, les projets avec l’étranger. Il faudra prévenir le risque de rupture, afin de mieux repartir et conclure après.

Citation

L’amant sans fortune peut être aimable, mais il ne peut être heureux (Florian).

Famille/foyer

Vos plus grandes joies, vous les vivrez en famille. Vos enfants, surtout, feront votre bonheur. S’ils sont très jeunes, vous vous émerveillerez de leur curiosité d’esprit. Avec les plus âgés, la complicité sera belle.

Vie sociale

Côté réceptivité, vous serez champion. Personne ne saura percevoir mieux que vous les liens secrets qui existent entre les êtres. Voilà une qualité que vous aurez intérêt à utiliser à fond. Au négatif, cette hypersensibilité vous rendra très susceptible, surtout avec votre entourage amical ; voilà qui pourrait poser des problèmes.

Nombre chance

121

Clin d’oeil

Persuadez-vous que votre destinée dépend essentiellement de vos positions personnelles.

POISSONS

Amour

Saturne vous conseillera de mettre de la fantaisie et de l’humour dans votre vie de couple, comme vous avez parfois si bien su le faire sans y penser. Quant à ceux d’entre vous qui souhaitent depuis longtemps mettre fin à une union devenue frustrante, ils trouveront cette fois le courage de rompre et de se rendre disponibles pour un nouvel amour plus gratifiant. Célibataire, vous qui ne croyez pas trop au coup de foudre, vous pourriez y succomber cette fois sans crier gare !

Argent

Attention, Mercure pourra vous souffler aujourd’hui des envies d’achats ruineuses, qui mettraient par terre tous vos efforts faits jusqu’ici. Ne cédez surtout pas aux coups de tête, prenez au moins le temps de réfléchir et de faire vos comptes avant toute opération.

Santé

Avec l’appui de Pluton bien aspecté, vous aurez un regain de tonus, d’énergie et d’optimisme. Si vous avez subi des épreuves physiques dernièrement, cette planète favorisera votre rétablissement, d’autant plus que les défenses naturelles de votre organisme seront renforcées par un climat astral stimulant.

Travail

Les bons influx de Mercure favoriseront les déplacements d’affaires et les études. Jour faste pour les écoliers, les étudiants, et pour ceux qui commencent un recyclage ou subissent un concours d’admission. Tous les travailleurs du signe tireront de grandes satisfactions de leur activité.

Citation

Les manières, que l’on néglige comme de petites choses, sont souvent ce qui fait que les hommes décident de nous en bien ou en mal (La Bruyère).

Famille/foyer

Avec cet aspect de Mercure, vos proches se sentiront bien dans leur peau, et vos relations avec eux seront faciles dans l’ensemble. Mais attention à Pluton, qui ne risque pas de provoquer de problèmes pour vos proches, mais, plus bêtement, de provoquer chez vous un sentiment de culpabilité si vous vous consacrez trop à votre carrière ou autres activités personnelles.

Vie sociale

Grâce aux charmants influx de Mercure, votre humeur sera à la gaieté et à la joie et, comme conséquence, tout le monde sera bien disposé envers vous. Vous attirerez des sympathies, des invitations et des faveurs. Une petite escapade en bonne compagnie, ou un voyage d’agrément, se feraient dans d’excellentes conditions aujourd’hui.

Nombre chance

981

Clin d’oeil

Rendez service, mais pas au point d’avoir à vous couper en quatre. « Charité bien ordonnée commence par soi-même » (proverbe français).

Recherches: Nadeige CAJUSTE

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com

visionsansfrontieres@radiovision2000haiti.net