Le parquet de PAP à l’oeuvre sur le dossier impliquant Jovenel Moise

Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maitre Jean Danton Léger, informe avoir commencé à travailler sur le dossier qui lui a été transmis vendredi dernier par le juge d’instruction Brédy Fabien dans le cadre de l’enquête judiciaire sur les soupçons de corruption qui pèsent sur le chef de l’état, Jovenel moise.

Le chef du Parquet de la capitale promet de rendre dans les prochaines heures son réquisitoire. Il assure que sa décision sera conforme à la loi.

Le commissaire du gouvernement a fait ces déclarations mardi matin, à l’église Sainte Anne de Port-au-Prince, en marge des funérailles de 20 prisonniers décédés récemment au pénitencier national.

Outre le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, les président et vice-président de la commission justice, sécurité et droits humains de la chambre des députés, le directeur exécutif du RNDDH, ainsi que des représentants des Ambassades de la France, des Etats-Unis et du Canada ont assisté à ces obsèques.

Dans ses propos de circonstances, le commissaire du gouvernement Jean Danton Léger a déploré les conditions infrahumaines dans lesquelles évoluent les prisonniers dans le plus grand centre carcéral du pays. Il a indiqué avoir relaxé récemment une détenue séropositive au VIH.