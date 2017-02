Les titres de l’actualité du mardi 21 février 2017 sur Radio Vision 2000

A l’initiative du parquet de Port-au-Prince, les funérailles de 20 détenus décédés au pénitencier national ont été chantées, mardi matin, en l’Eglise Sainte-Anne. Cela porte à 64 le nombre de prisonniers morts au plus grand centre carcéral du pays inhumés par Jean Danton Léger depuis son arrivée à la tête du parquet en Avril 2016. Ces détenus souffraient notamment de la malnutrition et de la tuberculose.

Les magistrats du Tribunal civil de Port-au-Prince ont observé un arrêt de travail de 48 heures, lundi et mardi, pour protester contre le comportement irrévérencieux du Sénateur Jean Renel Sénatus envers le doyen du Tribunal, Me Bernard Sainvil. L’Elu de l’ouest avait notamment traité, le 13 Février dernier, Me Sainvil de voleur. Les grévistes exigent des excuses publiques du Sénateur Jean Renel Sénatus.

Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Me Jean Danton Léger a promis de rendre dans les prochaines heures son réquisitoire concernant l’enquête judiciaire sur les soupçons de blanchiment d’argent qui pèsent sur le président Jovenel Moise. Il a assuré que sa décision sera conforme à la loi.

La décote de la gourde s’accélère…. Il faut aujourd’hui environ 69 gourdes pour 1 dollar américain. La chute continue de la monnaie nationale est due en grande partie à l’incertitude politique, selon les Economistes Riphard Sérent et Eddy Labossière.

Le Japon a fait don, ce Mardi, de plus de 2.6 millions de dollars américains à l’Unicef. Des fonds destinés au financement du projet baptisé « Renforcement de la prévention et de la lutte contre le choléra ».

Les préparatifs vont bon train en vue de l’organisation du Carnaval National aux Cayes les 26, 27 et 28 Février prochain. Pas moins de 50 millions de gourdes ont été mises à la disposition du comité organisateur par le gouvernement. Le budget prévisionnel est de 240 millions de gourdes.