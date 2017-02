Haïti-Festivités carnavalesques : Un satisfecit à Jacmel, Pétionville et aux Gonaïves

P-au-P, 20 févr. 2017 [AlterPresse] — Plusieurs communes d’Haïti, notamment Jacmel (Sud-est), Pétion-Ville (périphérie est) et Gonaïves (Nord), ont organisé des festivités carnavalesques en prélude au carnaval national qui se tiendra aux Cayes (Sud) les 26, 27 et 28 février prochains, constate AlterPresse.

La ville de Jacmel (département du Sud-Est d’Haïti), est, depuis longtemps une référence pour son carnaval, riche en couleur et, surtout, réputé très peu violent.

Le dimanche 19 février 2017, la ville de Jacmel a accueilli la 25e édition de son carnaval annuel sous le thème Jakmèl an n ale (Jacmel allons-y).

« Un événement très impressionnant. (…) La foule était énorme, ça dépassait largement mes attentes », décrit une carnavalière de nationalité française, interviewée par AlterPresse.

Elle en a profité pour féliciter l’initiative des costumes en papiers mâchés et papiers recyclés.

Loudie Césard, mairesse assesseuse de la ville de Jacmel, présente un bilan partiel de 23 blessés légers.

Aucun mort n’a été enregistré contrairement à la rumeur, dit-elle.

Le comité organisateur n’a reçu que 10 millions des 55 millions gourdes (US $ 1.00 = 70.00 gourdes ; 1 euro = 78.00 gourdes ; 1 peso dominicain = 1.60 gourde aujourd’hui) de budget, présenté à l’État. Grace à d’autres bailleurs et sponsors, 23 millions de gourdes ont été recueillis, indique la mairesse.

Ce manque de financement a créé des grognes au sein des artisans, groupes culturels et bandes à pieds, rapporte Césard, qui dit attendre les chiffres des différents acteurs impliqués pour pouvoir présenter un bilan définitif.

Objectif atteint à Pétionville, selon les organisateurs

« Nous avons pu atteindre notre objectif au moins à 80% … près de 2 mille enfants de la commune qui ont répété pendant plus d’un mois, ont réussi à prendre part au cortège… le défilé a eu lieu de très tôt et on a pu vendre la couleur », s’est félicité Gilbert Bailly, homme d’affaire et président du comité du carnaval de Pétion-Ville.

« Nous avons eu un modeste budget de 3 millions 600 mille gourdes. Nous avons recueilli 750 mille gourdes de la part du secteur privé des affaires… Nous avons pu respecter le thème ».

Pwoteje anviwὸnman an pou Petyonvil pi bèl (Protégeons l’environnement pour garantir une (ville de) Pétionville plus belle) a été le thème retenu.

« La police s’est déployée de très tôt et on n’a enregistré que des blessés légers, on attend encore le bilan définitif de la direction de protection civile », poursuit Bailly.

En termes de retombées économiques, l’homme d’affaires soutient que les petits commerces ont pu bénéficier de la période pré-carnavalesque.

Bailly dit encore attendre le financement du trésor public, afin de pouvoir rémunérer les artistes et groupes musicaux.

Il espère qu’à l’avenir le pouvoir central pourra octroyer plus de financement à la commune, afin que le comité puisse organiser des festivités de plus grande envergure.

Gonaïves : carnaval de l’indépendance, un pari tenu

Le maire titulaire des Gonaïves, Neil Latortue, et son comité organisateur se disent très satisfaits du déroulement de cette première édition de carnaval des Gonaïves, sous le thème An n fè Gonayiv reviv (Faisons renaître Gonaïves).

« La population est très satisfaite… les hôtels ont affiché complets dès jeudi (16 février 2017)… tous les matériaux, utilisés pour la construction des stands, ont été achetés…….lire la suite sur alterpresse.org