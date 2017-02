Ephéméride du Jour…..,20 Février 1924 – Naissance de Sidney Poitier, célèbre acteur et réalisateur américain, d’origine haïtienne par son père

20 Février 1924 Naissance de Sidney Poitier, célèbre acteur et réalisateur américain, d’origine haïtienne par son père

Né à Miami, Floride, lors d’un voyage de sa mère, Sidney Poitier a grandi dans le petit village de Cat Island, aux Bahamas. Son père haïtien, un planteur de tomates l’a envoyé aux États-Unis à l’âge de 15 ans. Passionné de cinéma, il finit par devenir élève du prestigieux Actors Studio dont il payait les cours en y étant concierge. Il fut nommé pour l’Oscar du meilleur acteur dans un premier rôle en 1958 avec la Chaîne (The Defiant Ones), avant de remporter cette récompense en 1963 pour le Lys des champs. Il devient du même coup le premier acteur noir à remporter ce prix.

Il a joué dans une cinquantaine de films et en a réalisé une dizaine.

20 Février 2017

51ème jour de l’année, 8ème semaine de l’année

314jours avant la fin de l’année

JOURNEE INTERNATIONALE

Journée mondiale de la justice sociale

S’il est bien une notion aussi peu et mal partagée sur les différents continents, c’est bien celle de la justice sociale. Et quand l’assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 20 février, Journée mondiale de la justice sociale, elle a certainement mesuré la distance qui séparait le voeu de certaines réalités…

Elle invite les États Membres à célébrer cette journée mondiale en menant à l’échelon de leur pays des activités concrètes visant à promouvoir les buts et les objectifs proclamés lors du sommet mondial pour le développement social.

Cette journée existe depuis 2009 et doit rappeler à tous que les gouvernements se sont engagés à faire de l’élimination de la pauvreté et du chômage une de leurs priorités. Le renforcement de la justice, la promotion de l’équité, la démocratie, la participation et la transparence sont les axes de travail proposés par l’assemblée.

Mais d’où nous vient-elle ?

Parler de justice sociale nous amène invariablement à nous interroger sur l’origine de cette notion. Habituellement, les historiens nous situent l’émergence de ce combat au début du 20° siècle, à l’époque des premières réactions organisées contre la société industrielle toute puissante et son étalage insolent de richesse côtoyant l’extrême pauvreté de la classe ouvrière.

Les combats menés alors ont permis d’une part une réelle prise de conscience et, pratiquement, des avancées notables dans le droit du travail, au moins dans les pays développés.

Les uns y ont vu l’influence directe de la pensée marxiste, les autres ont d’avantage reconnu l’affirmation d’un courant de pensée humaniste en lien avec l’émergence de la doctrine sociale de l’église promue par le Pape Léon XIII.

Il ne nous revient pas d’arbitrer ce débat. L’important ait qu’il ait eu lieu et que la prise de conscience des uns et des autres ait pu faire avancer les choses. Les raisons de se réjouir existent, celles de s’alarmer aussi car, dans de trop nombreux pays, la notion de justice sociale reste un vœu pieu et n’entre pas en compte dans les réflexions gouvernementales.

La Pensée du Jour

« En suivant le chemin qui s’appelle plus tard, nous arrivons sur la place qui s’appelle jamais.»

Sénèque

PRENOM DU JOUR

Sainte-Aimée mais aussi Aimeline, Aimelyne, Amée ou Amy…

Appartenant à une illustre famille d’Assise, les Offreduccio, elle se convertit et décide de se faire religieuse sans même prendre congé des siens (1200–1252). Les Aimée sont efficaces. Leur couleur : le vert. Leurs chiffres : le 1 et le 6.

Aujourd’hui

Lundi 20 Février 2017 Dernier Quartier

Dimanche 26 Février 2017 Nouvelle Lune

L’Ere du VERSEAU, comprise entre le 21 janvier et le 20 Février

LE CULTUREL CHEZ NOUS

A l’étranger

Musée du Nouveau Monde- Jusqu’au 29 MAI

UNE EXPOSITION : HAÏTI UNE ÎLE SOUS LE VENT DE L’HISTOIRE

Cette exposition est le fruit de la collaboration menée depuis 2013 entre William Adjété Wilson et Valentin Valris, issu d’une grande famille d’artisans de Port-au-Prince, connus pour leur technique du perlage, à partir de paillettes et de perles de verre fixées sur la toile. Ces teintures racontent les temps forts de l’histoire de la première République noire…

10 rue Fleuriau

17000 La Rochelle, France

L’actualité du monde, dans le passé

20 février 1811 François-René de Chateaubriand est élu à l’Académie française

À la suite de la publication de son Itinéraire de Paris à Jérusalem, François-René de Chateaubriand est élu à l’Académie française. Napoléon qui n’admet pas qu’un opposant puisse être reçu sous la coupole lui interdit de prononcer son discours de réception devant ses pairs, un éloge de liberté. En 1814, Chateaubriand fera son entrée en politique et écrira un pamphlet à l’égard du despotisme dans « De Buonaparte et des Bourbons ».

20 février 1872 Invention d’une machine à fabriquer des sacs

Luther Childs Crowell, un inventeur prolifique de Cape Cod, reçoit un brevet pour une machine à fabriquer des sacs de papiers.

Il est l’inventeur de 293 autres inventions dont une machine pour fabriquer des étiquettes de bouteilles.

20 février 1872 Un brevet est accordé pour les cure-dents

Silas Noble et James P. Cooley obtiennent un brevet pour leur invention de « la machine à manufacturer les cure-dents ».

20 février 1872 Ouverture du Metropolitan Museum of Art de New York

Le Metropolitan Museum of Art de New York est l’un des plus grands musées d’art au monde. Ouvert au public depuis le 20 février 1872, il est situé dans l’arrondissement de Manhattan, du côté de Central Park sur la Cinquième avenue et à la hauteur de la 82e rue. Le musée comprend également un autre bâtiment, « The Cloisters » (les cloîtres), à l’extrémité nord de l’île, dans Fort Tryon Park (quartier de Washington Heights). Cette annexe présente des œuvres d’art médiéval et des reconstitutions de cloîtres européens. Les collections du Met comptent plus de deux millions d’œuvres d’art provenant du monde entier et représentant une gamme d’objets très divers.

Les premières pièces furent apportées par les fondateurs puis des dons et des legs de grands collectionneurs ainsi que les diverses politiques d’acquisition menées par les directeurs successifs. Les visiteurs peuvent ainsi admirer des trésors de l’Antiquité, tels que ceux exposés dans ses galeries grecques et chypriotes, en passant par des toiles et des sculptures de tous les grands maîtres européens, jusqu’à une large collection d’art américain. Les collections sont aussi composées d’œuvres égyptiennes, africaines, asiatiques, océaniennes, moyen-orientales, byzantines et islamiques.

Une collection encyclopédique d’instruments de musique du monde entier peut aussi être admirée ainsi qu’une série d’intérieurs, comme une chambre romaine du premier siècle avant Jésus-Christ ou une pièce dessinée par l’architecte américain Frank Lloyd Wright. Il faut également mentionner sa collection d’armes et d’armures antiques d’Europe, mais aussi du Japon, des États-Unis et du Moyen-Orient.

20 février 1888 Naissance de Georges Bernanos

Il obtient le Prix Femina en 1929 pour ‘La joie’ puis connaît sa plus grande fécondité littéraire lors de son séjour à Majorque entre 1934 et 1937. Le Grand prix du roman de l’Académie française récompense ‘Le Journal d’un curé de campagne’ en 1936

Lorsque la guerre éclate en Europe, il multiplie les articles dans la presse brésilienne et devient l’un des plus grands animateurs spirituels de la Résistance française. En juin 1945, il vient poursuivre ce combat dans la France libérée, et écrit pour la presse de la Libération. Il passe ses dernières années en Tunisie.

20 février 1904 Naissance d’Alexei Kosygin, homme politique soviétique. Il exerça les fonctions de Premier ministre de l’Union soviétique de 1964 à 1980.

La mort de Staline en mars 1953 porte un coup à sa carrière dans un premier temps, mais elle ne tarde pas à être relancée en tant qu’allié dévoué de Nikita Khrouchtchev. En 1959, il devient président du Comité d’État de l’URSS pour le Plan puis en 1960 membre à part entière du Présidium (comme on appelait alors le Politburo). Quand Khrouchtchev est écarté du pouvoir en octobre 1964, Kossyguine reprend sa position comme Premier ministre soviétique dans ce qui constituait au départ une troïka avec Leonid Brejnev comme secrétaire général et Anastase Mikoyan (et plus tard Nikolaï Podgornyï) comme président.

À la fin des années 70, Brejnev est devenu le maître incontesté de l’Union soviétique. Même si Kossyguine conserve sa position de Premier ministre et reste membre du Politburo jusqu’en 1980, sa position devient de plus en plus fragile.

Après être tombé malade, Kossyguine est écarté de ses fonctions en octobre 1980 et meurt 18 décembre 1980 quelques semaines plus tard.

20 février 1941 Naissance de Beverly ‘Buffy’ Sainte-Marie, auteure-compositrice-interprète, guitariste, joueuse d’arc-en-bouche. Elle est née dans la réserve de Piapot, près de Regina, de parents cris). Sa date exacte de naissance n’a jamais été certifiée, bien que les dates du 20 février 1941 ou 1942 aient été publiées dans des notices biographiques de presse et des ouvrages de référence. Orpheline quelques mois après sa naissance, elle fut adoptée par une famille en partie macaque et fut élevée à Wakefield, Mass. Suivant une coutume tribale, elle fut plus tard adoptée par une famille crie de la réserve de Piapot liée à ses parents naturels. À 17 ans, elle se mit à jouer de la guitare et, au début de la vingtaine, elle était déjà une importante figure des milieux folkloriques du quartier de Greenwich Village à New York. Elle s’est signalée par son engagement au service de causes sociales, surtout celles des peuples autochtones de l’Amérique du Nord.

20 février 1946 Richard Cocciante, auteur, compositeur et interprète

Richard Cocciante est né à Saigon au Vietnam d’un père italien et d’une mère française.

Il a passé son enfance sur l’île de Formose et son adolescence en Italie.

En 1997, il a créé la musique de Notre-Dame de Paris dont Luc Plamondon a écrit les textes.

L’histoire est inspirée du livre de Victor Hugo.

20 février 1988 Naissance de Rihanna, chanteuse pop

Issue d’un milieu modeste, Robyn Rihanna Fenty, son vrai nom, est aujourd’hui une icône mondiale de la musique.

