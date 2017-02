Légère baisse de l’inflation à 14.1% pour le mois de Janvier 2017

Écrit par Riphard Serent, MPA / Economiste / riphardserent@gmail.com | Radio Vision 2000

Si l’inflation continue de progresser en glissement mensuel, elle s’est ralentit en glissement annuel de seulement 2 point de pourcentage au cours du mois de Janvier 2017, selon les derniers chiffres rendus publics ce weekend dernier par l’IHSI dans son bulletin »Le Coin de l’IPC ».

En effet, au cours du mois de janvier 2017, le niveau de l’Indice Général des Prix à la Consommation (base 100 en Août 2004) est passé de 288.9 à 291.6, accusant ainsi une inflation mensuelle de 0.9% et un glissement annuel de 14.1%. A rappeler qu’en décembre dernier, l’inflation était à 1.2% en glissement mensuel et 14.3% en glissement annuel.

Il faut dire que l’augmentation mensuelle de l’IPC résulte surtout du comportement des fonctions de consommation : « Alimentation, Boissons et Tabac » (0.8%), « Habillement et tissus, chaussures » (1.4%), »Loyer du logement, énergie et eau » (0.8%), « Aménagement et Entretien de Logement » (1.3%), « Santé » (1.4%) et « Autres Biens et Services » (1.8%).

Parmi les produits qui sont à l’origine de la progression des prix dans la fonction « Alimentation, Boissons et Tabac », on peut citer : millet (4.4%), corn flakes (1.1%), poulet (2.7%), hot dog (2.1%), oeufs (1.1%), huile comestible (1.2%), avocat (1.4%), banane (2.0%), giraumon (1.7%), mirliton, citrouille (2.0%), aubergine (1.6%), choux (1.5%), carotte (1.8%), tomate (1.4%), igname (0.9%), malanga (1.4%), manioc (1.0%), patate (1.0%), pomme de terre (1.9%), orange (1.6%), chadèque (1.7%) et sucre brut (1.1%).

Selon les experts de l’IHSI, la fonction ‘ »Habillement, Tissus et Chaussures » doit son inflation aux prix du tissus (3.9%), du costume (3.2%), de la chemise (0.8%), du t-shirt à homme (1.7%), de la robe (1.1%), des souliers et tennis (1.1%) et des sandales (0.8%).

Tandis que l’augmentation de l’indice de l' »Aménagement, Equipement et Entretien du Logement » provient essentiellement de l’augmentation des prix des meubles de salon (2.4%), de la salle à manger (3.0%), du lit (3.9%), du matelas (5.0%), des rideaux (5.4%), de la nappe (2.5%), du réfrigérateur (3.3%), du désinfectant (4.0%), du salaire du personnel domestique (1.3%) et des services divers (3.2%).

Le renchérissement de la fonction « Santé » est imputable essentiellement à la hausse des médicaments (1.1%), des lunettes à verres correcteurs (0.4%) et des honoraires payés aux médecins (2.4%).

Enfin, l’inflation de la fonction « Autres Biens et Services » provient surtout du shampoing (0.8%), de la poudre de toilette (8.5%), de la crème pour le corps (1.3%), des autres produits d’entretien des cheveux (1.7%), du papier de toilette (1.5%) et de la montre (4.6%).

Du point de vue géographique, la région du Sud qui couvre les départements du Sud, de la Grand’Anse et des Nippes est la plus touchée par le phénomène de l’inflation avec un taux de 1.1%. Vient ensuite la région transversale qui regroupe les départements du Centre et de l’Artibonite avec une inflation de 1% et les régions de l’Aire métropolitaine qui comprend les villes de Port-au-Prince, de Delmas, de Pétion-Ville, de Carrefour et de la Croix-des-Bouquets et du reste Ouest qui regroupe les départements du Sud-Est et de l’Ouest non compris l’Aire métropolitaine de Port-au-Prince avec un niveau d’inflation commune de 0.9%.

En dernier lieu, la région du Nord qui comprend les départements du Nord, du Nord-Ouest et du Nord-Est a été la moins frappée en Janvier dernier avec un taux d’inflation de 0.8%.

Des niveaux d’inflation toujours très insupportables dans l’économie et on espère que cette nouvelle administration va prioriser des politiques publiques qui peuvent augmenter la production nationale et créer des emplois dans l’économie pour améliorer ainsi le pouvoir des consommateurs en Haïti.